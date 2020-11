România: Alegeri Parlamentare pe 5 și 6 decembrie în Diaspora. Lista secțiilor de votare din SUA

Pentru Diaspora, Alegerile Parlamentare 2020 se vor desfășura pe 5 și 6 decembrie, anunță Ministerul Afacerilor Externe.

Orarul secțiilor de votare, după cum urmează:

Sâmbătă, 5 decembrie 2020, între orele 7-21

Duminică, 6 decembrie 2020, între orele 7-21

Numărul secţiilor de votare în străinătate la alegerile parlamentare din acest an a crescut cu 331 faţă de scrutinul parlamentar din 2016, respectiv de la 417 la 748 de secţii de votare.

În Statele Unite ale Americii, cetățenii români cu drept de vot care îndeplinesc condițiile de participare ca alegători în alegerile parlamentare vor putea să se prezinte la oricare dintre cele 36 de secții de votare după cum urmează:

Arizona

Phoenix

Secția de Votare # 704

Living Waters Romanian Church

3720 W Sweetwater Avenue, Phoenix, AZ 85029

California

Anaheim

Secția de Votare # 699

Emmanuel Romanian Church of God

1770 W. Cerritos Ave., Anaheim CA 92804

Los Angeles

Secția de Votare # 698

Consulatul General al României în Los Angeles

11766 Wilshire Blvd., Suite 200, Los Angeles, CA 90025

Sacramento

Secția de Votare # 700

Romanian Community Center of Sacramento

5306 Walnut Ave., Bldg. A, Sacramento, CA 95841

San Francisco

Secția de Votare # 701

Romanian Baptist Church of San Francisco

14871 Bancroft Ave., San Leandro, CA 94578

San Jose (Silicon Valley)

Secția de Votare # 702

Professional Office Space

4856 El Camino Real, Los Altos, CA 94022

Carolina de Nord

Charlotte

Secția de Votare # 769

Romanian Baptist Church of Charlotte

9520 Faires Farm Rd., Charlotte, NC 28213

Colorado

Denver Area

Secția de Votare # 708

St. John the Hosevite Romanian Orthodox Church

1555 Jay Street, Lakewood CO 80214

District of Columbia

Washington

Secția de Votare # 684

Ambasada României

1607 23rd Street NW, Washington DC 20008

Florida

Miami Area

Secția de Votare # 709

Consulate General of Romania in Miami

1101 Brickell Ave., Suite N 600, Miami FL 33131

Secția de Votare # 710

Holy Trinity Romanian Orthodox Church

1850 Southwest 60th Terrace, Miramar, FL 33023

Georgia

Atlanta Area

Secția de Votare # 713

Sts. Emperors Constantin and Elena Romanian Orthodox Church

664 Dickens Rd. NW, Lilburn GA 30047

Illinois

Chicago Area

Secția de Votare # 688

Consulatul General al României la Chicago

737 N. Michigan Ave., Suite 2300, Chicago, IL 60611

(intrarea pe Chicago Ave.)

Secția de Votare # 689

Chicago World Travel

3938 W. Irving Park Rd., Chicago, IL 60618

Secția de Votare # 690

Holy Nativity Romanian Orthodox Church

5825 N. Mozart Street, Chicago, IL 60659

Secția de Votare # 691

Logos Christian Academy

7280 N. Caldwell Ave., Niles, IL 60714

Secția de Votare # 692

Sf. Atanasie Aurora Romanian Orthodox Church

3003 N Eola Rd, Aurora, IL 60502

Indiana

Indianapolis

Secția de Votare # 695

Honorary Consulate of Romania in Indiana

4761 Indusrial Pkwy., Indianapolis IN 46226

Massachusetts

Boston Area

Secția de Votare # 718

Four Points by Sheraton Wakefield Boston

1 Audubon Road, Wakefield,MA 01880

Michigan

Detroit Area

Secția de Votare # 693

Holy Ghost Church

31500 Ryan Road, Warren, MI 48092

Secția de Votare # 694

Bethel Romanian Pentecostal Church

26230 Goddard Road, Taylor, MI 48180

Minnesota

Minneapolis

Secția de Votare # 696

Landmark Center

75 West Fifth Street, Suite 319, Saint Paul MN 55102

Missouri

Saint Louis

Secția de Votare # 697

Holy Trinity Romanian Church

6420 Marmaduke Ave., Saint Louis, MO 63139

Nevada

Las Vegas

Secția de Votare # 703

St. George Romanian Orthodox Church

1250 S. Jones Blvd., Las Vegas, NV 89146

New York

New York

Secția de Votare # 714

Consulatul General al României la New York

200 East 38th Street, New York, NY 10016

Secția de Votare # 715

Institutul Cultural Român

200 East 38th Street, New York, NY 10016

Secția de Votare # 716

4823 Skillman Avenue, Sunnyside, NY 11104

Secția de Votare # 719

56 Andrews Street, Victor, NY 14564-1262

Ohio

Cleveland

Secția de Votare # 686

Buna Vestire Orthodox Church

7140 Fitch Rd, Olmsted Falls, OH 44138

Oregon

Portland

Secția de Votare # 705

Philadelphia Romanian Pentecostal Church

5544 SE 128th Ave., Portland OR 97236

Pennsylvania

Philadelphia

Secția de Votare # 717

Honorary Consulate General of Romania in Philadelphia

1907 Spruce Street, Philadelphia PA 19103

Tennessee

Nashville Area

Secția de Votare # 685

St. John Chrysostom Romanian Orthodox Church

4112 Union Street, Old Hickory, TN 37138

Texas

Dallas

Secția de Votare # 712

Fergusson Road Baptist Church

2312 Dorrington Dr., Dallas TX 75228

Houston

Secția de Votare # 711

St. Mary Magdalene Romanian Orthodox Church

318 Canino Rd., Houston TX 77076

Utah

Salt Lake City

Secția de Votare # 707

Camp Kostopulos

4180 Emigration Canyon Rd., Salt Lake City, UT 84108

Virginia

Norfolk

Secția de Votare # 687

Lafayette Presbyterian Church

1821 Lafayette Blvd Norfolk Virginia 23509

Washington

Seattle

Secția de Votare # 706

Three Holy Hierarchs Romanian Orthodox Church

6402 226th St SW, Mountlake Terrace, WA 98043

