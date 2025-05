ROMÂNIA | Alegeri prezidențiale: Turul II – 16 – 18 mai. Harta secțiilor de votare din SUA

Cetățenii români cu drept de vot care domiciliază, au reședința sau se află temporar în Statele Unite ale Americii sunt așteptați să voteze la Turul II al alegerilor prezidențiale din România, în cele 50 de secții de vot disponibile. Procesul electoral în diaspora se desfășoară pe durata a trei (3) zile, cu un orar diferit pentru ultima zi de vot.

În Turul II se confruntă George Simion (AUR) și Nicușor Dan (Independent).

ORARUL SECȚIILOR DE VOTARE

Vineri 16 mai: 7 am – 9 pm (ora locală)

Sâmbătă 17 mai: 7 am – 9 pm (ora locală)

Duminică 18 mai: 7 am – 9 pm (ora României)



Cetățenii români cu drept de vot care îndeplinesc condițiile vor putea să se prezinte la oricare din cele 50 de secții de vot listate în continuare, în ordine alfabetică după state:

Arizona

Phoenix

Secția de votare # 912

Living Waters Romanian Church

3720 W. Sweetwater Ave. Phoenix, AZ 85029

California

Anaheim

Secția de votare # 909

Emanuel Romanian Church of God

1770 W Cerritos Avenue, Anaheim, CA 92804

Los Angeles

Secția de votare # 908

Consulatul General al Romaniei la Los Angeles

11766 Wilshire Blvd., Apt. 200, Los Angeles, CA 90025

Sacramento

Secția de votare # 914

Victory Romanian Christian Center

5306 Walnut Avenue, Building A, Sacramento, CA 95841

San Diego

Secția de votare # 916

Bayview Room

1936 Quivira Way, San Diego, CA 92109

San Francisco 1

Secția de votare # 917

Holy Resurrection Romanian Orthodox Church

26050 Kay Ave, Hayward, CA 94545

San Francisco 2

Secția de votare # 918

Romanian Baptist Church of The San Francisco Bay Area

14871 Bancroft Ave, San Leandro, California

Colorado

Denver

Secția de votare # 910

St. John the Hosevite Romanian Orthodox Church

1555 Jay Street, Lakewood CO 80214

District of Columbia

Washington D.C.

Secția de votare # 889

Ambasada României în Statele Unite ale Americii

1680 Wisconsin Ave NW Washington DC 20007

Florida

Fort Meyers

Secția de votare # 923

128811 Kenwodd Ln, Unit 117, FL 33907

Jacksonville

Secția de votare # 925

St. Anne Romanian Orthodox Church

1875 Live Oak Dr Jacksonville, FL 32246-2138

Miami

Secția de votare # 920

Consulatul General al României la Miami

1101 Brickell Ave., Suite N 600, Miami FL 33131

Miramar

Secția de votare # 926

Holy Trinity Romanian Orthodox Church

1850 SE 60 Terrace, Miramar FL 33023

Naples

Secția de votare # 927

St. Policarp Romanian Orthodox Church

798 109th Ave. North, Naples FL 34108

Tampa

Secția de votare # 929

Saint Stephen the Great Romanian Orthodox Church

7085 Pinnelas Park, 62nd Way N, FL 33781

Georgia

Dacula

Secția de votare # 921

Saint Mary Romanian Orthodox Church

2875 Winder Highway, Dacula, GA 30019

Illinois

Aurora

Secția de votare # 902

Saint Athanasius the Great Romanian Orthodox Church

3003 N Eola Rd, Aurora, IL 60502

Chicago 1

Secția de votare # 896

Consulatul General al României la Chicago

737 N. Michigan Ave., Suite 2300, Chicago, IL 60611 (intrarea pe Chicago Ave.)

Chicago 2

Secția de votare # 897

6500 N Western, Chicago, IL 60645

Chicago 3

Secția de votare # 898

St. Constantine and Helen Romanian Orthodox Cathedral

5410 N Newland Ave, Chicago, IL 60656, United States

Chicago 4

Secția de votare # 899

Chicago Romanian Community Center (RoCo)

5406 N Kedzie Ave, Chicago, IL 60625

Chicago 5

Secția de votare # 900

Holy Nativity Romanian Orthodox Church

5825 N Mozart Street Chicago IL 60659

Niles

Secția de votare # 901

Logos Christian Academy

7280 N Caldwell Ave., Niles, IL 60714

Connecticut

Shelton

Secția de votare # 935

Holy Brancoveanu Martyrs Romanian Orthodox Church

183 Howe Avenue, Shelton, CT 06484

Indiana

Indianapolis

Secția de votare # 905

5440 Fall Creek Rd, Indianapolis, IN, 46226

Maryland

Potomac

Secția de votare # 895

Saint Andrew Romanian Orthodox Church

9111 River Rd, Potomac, MD 20854

Massachusetts

Wakefield

Secția de votare # 937

Four Points by Sheraton Wakefield Boston

1 Audubon Road, Wakefield, MA 01880

Michigan

Plymouth

Secția de votare # 904

Alleluia Romanian Pentecostal Church

46500 N Territorial Rd, Plymouth, MI 48170

Warren

Secția de votare # 903

Holy Ghost Romanian Church

31500 Ryan Road, Warren, MI 48092

Minnesota

Saint Paul

Secția de votare # 906

Sf. Stefan Romanian Orthodox Church

350 5th Ave N, South Saint Paul, MN 55075

Missouri

Saint Louis

Secția de votare # 907

Holy Trinity Romanian Church

6420 Marmaduke Ave., Saint Louis, MO 63139

Nevada

Las Vegas

Secția de votare # 911

St. George Romanian Orthodox Church

1250 S. Jones Blvd., Las Vegas, NV 89146

New Jersey

Long Valley

Secția de votare # 932

The Life Giving Fountain Romanian Orthodox Church

132 Califon Road, Suite A, Long Valley, NJ 07853

New York

New York City 1

Secția de votare # 930

Consulatul General al României la New York

200 East, 38th Str. New York, NY 10016 (intrarea pe 3rd Ave.)

New York City 2

Secția de votare # 931

Institutul Cultural Român

200 East, 38th St. New York, NY 10016 (intrarea pe 38th Street)

Queens

Secția de votare # 934

90-34 139 Street, Jamaica, NY 11435

Victor

Secția de votare # 936

Holy Trinity Romanian Orthodox Church

56 Andrews Street, Victor, NY 14564-1262

North Carolina

Charlotte

Secția de votare # 891

4300 McKee Rd. Charlotte, NC 28270

Ohio

Cleveland

Secția de votare # 892

St. Helena Romanian Catholic Church

1367 W. 65th Street, Cleveland, OH 44102

Oregon

Portland

Secția de votare # 913

Philadelphia Romanian Pentecostal Church

5544 SE 128th Ave., Portland OR 97236

Pennsylvania

Philadelphia

Secția de votare # 933

Holy Trinity Romanian Orthodox Church

723 N Bodine Street, Philadelphia,PA 19123

West Lawn

Secția de votare # 938

51 West Lawn Avenue, West Lawn, PA 19609

South Carolina

Easley

Secția de votare # 894

Saint Gregory Romanian Orthodox Church

104 W 6th Avenue, Easley, SC, 29640

Tennessee

Old Hickory

Secția de votare # 890

St. John Chrysostom Romanian Orthodox Church

4112 Union Street, Old Hickory, TN 37138

Texas

Dallas

Secția de votare # 922

Fergusson Road Baptist Church

2312 Dorrington Dr., Dallas TX 75228

Houston

Secția de votare # 924

St. Mary Magdalene Romanian Orthodox Church

318 Canino Rd., Houston TX 77076

San Antonio

Secția de votare # 928

Bethany Romanian Church

26347 Boerne Stage Rd, Boerne TX 78006

Utah

Salt Lake City

Secția de votare # 915

Camp Kostopulos

4180 Emigration Canyon Rd., Salt Lake City, UT 84108

Virginia

Norfolk

Secția de votare # 893

520 E Plume St, Norfolk, VA 23510

Washington

Seattle

Secția de votare # 919

Biserica Sfinții Trei Ierarhi

6402 226th St SW Mountlake Terrace WA 98043

