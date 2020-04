Romania are nevoie de copii, nu de morți: Declarațiile iresponsabile ale dnei Renate Weber

Dna Renate Weber, Avocatul Poporului, ne spune că la acest început de epoca post-COVID-19, România are nevoie de mai multe avorturi decât de copii. De mai multă moarte decât de viață. De o accelerare a colapsului demografic al României. În aceste zile, când întreaga omenire intră într-o epocă nouă, post-cataclismică, România trebuie să intre făcând pași înțelepți și siguri.

Am fost neplăcut surprins de afirmația dnei Weber, făcută într-un interviu cu publicația Libertatea, că „reducerea avorturilor o să producă mult mai multe victime decât coronavirusul. Mă tem că vom avea copii abandonați”. [Link: https://www.libertatea.ro/stiri/avocatul-poporului-reducere-avorturi-copii-abandonati-2966174]

Consider că aceste afirmații sunt nepotrivite, iresponsabile și le resping fără echivoc, ca cetățean român. Aceste afirmații sunt cu atât mai scandaloase și strigătoare la cer având în vedere funcția principală a dnei Weber: să apere drepturile tuturor cetățenilor României. Afirmațiile ei denotă modul în care gândește: toxic.

Ce mai deranjează privind afirmațiile dnei Weber este că ele sunt alarmiste și nu corespund realității. Afirmația dânsei dă de înțeles că dacă nu se vor face avorturi în România pe durata pandemiei, numărul femeilor însărcinate care vor muri din cauza sarcinii va fi mai mare ca al deceselor cauzate de coronavirus. Nici pe departe.

Conform ultimului studiu făcut de Organizația Mondială a Sănătății pe care îl am la dispoziție, în 2012 în România mureau, pe durata nașterii, 83 de mame la 100.000 de nașteri. [Link: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9789241565141_eng.pdf]

În România se nasc cel mult 200.000 de mii de copii anual, cea ce ar însemna că numărul maxim de mame care ar deceda dând naștere copiilor ar fi de 166 până la 170 pe an. Dar nici acest număr nu poate fi corect, pentru că, după studiul pe care vi-l prezint, între 1990 și 2012 (ultimul an pentru care am date statistice privind România), numărul mamelor decedate în România a scăzut de la 100 relaționat la 100.000, la 83 la 100.000 de nașteri E cert că acest număr a scăzut din 2012 încoace.

Nu putem decât să apreciem aceste realizări ale medicinii românești. Este, de asemenea bine de știut că mamele care mor pe durata nașterii copiilor mor nu direct, din cauza sarcinii, ci din cauza faptului că ele înregistrează și alte boli, precum diabetul, probleme de inima, tensiune sau infecții cu SIDA, în Africa, de exemplu.

Pentru ca afirmațiile dnei Weber să fie corecte, în România ar trebui să moară, dând naștere copiilor, pe durata pandemiei, peste 663 de mame, care a fost numărul din 28 aprilie al celor decedați din cauza coronaviruslui.

Dna Weber este o voce agresivă a mișcării pro-avort din România, dar și la nivel global. Afirmațiile ei sunt incompatibile cu poziția pe care o deține. În iunie 2019, când a fost votată, aproape în unanimitate, în funcția de Avocat al Poporului, am atenționat că dânsa e pro-avort și pro-„minorități sexuale”.

Dânsa a stat prea mult pe băncile Parlamentului European, avându-și mintea toxificată de ideologiile radicale, seculariste, pro-avort și pro-homosexuale care bântuie pe holurile Parlamentului European.

Vă aminteam, tot în vara lui 2019, ca la vremea când era în Parlamentul European, dna Weber făcea turnee prin lume promovând avortul, dar și criticând țărilor care interziceau avortul. Vă dădeam exemplul vizitei ei în Nicaragua.

Putem construi o Românie post COVID-19 cu dna Weber și cu personalități influente din România care gândesc ca ea? Care cred că viitorul României se poate clădi fără ființe umane, că pruncuciderea e un drept al omului, că e mai bine să ucizi pruncii decât să-i lași să vadă lumina zilei? Răspunsul meu este categoric NU!

Toți cei care gândesc ca ea, oriunde s-ar afla ei, în Parlament, la Cotroceni sau în alte instituții ale României, trebuie făcuți irelevanți și dați la o parte din marele proiect care ne stă tuturor în față: Reconstruirea României post Covid-19. Cum? Prin voturile noastre, la locale și parlamentare spre sfârșitul anului.

Peter Costea