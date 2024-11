România | De ce alegerile parlamentare sunt importante și cum se votează pe 1 decembrie 2024

România se află în fata unor provocări majore în următorii ani, atât economice, cât și de securitate, având în vedere războiul de lângă noi, si multe altele. 2025 și 2026 se anunță ani dificili, cu un număr însemnat de români care vor ieși la pensie și, în 2026, cu România care va încheia programul de accesare de fonduri europene pentru investiții.

Astfel, pe 1 decembrie 2024 au loc alegeri parlamentare, scrutin mult mai important decât cel prezidențial.

În continuare, informații despre cum funcționează parlamentul, cum se va vota și cum pot cetățenii ține constant sub observație parlamentarii.

• Parlamentul este organul legislativ al țării. Legile pe care le emite influențează viața de zi cu zi, fie că vorbim de infrastructură, educație, libertăți, sănătate, justiție, inclusiv securitate. Are 136 de senatori și 329 de deputați.

• Parlamentul este bicameral, format din Senat (camera superioară) și Camera Deputaților (camera inferioară).

• Parlamentul formează guvernul țării. Majoritatea care va rezulta din alegeri propune un prim-ministru, președintele țării supunând propunerea votului aceluiași parlament. Dacă va fi investit, prim-ministrul și echipa sa vor prelua mandatul.

• Guvernul este administratorul țării, este organismul care pune în aplicare legile emise de parlament, prin instituțiile din subordine: ministere, agenții, prefecți, forțe de ordine. Modul în care acționează guvernul afectează direct bunăstarea cetățenilor.

• Parlamentul poate demite guvernul printr-un vot de neîncredere și, de asemenea, poate suspenda președintele țării, urmând procedura prevăzută de Constituție.

• Parlamentul ratifică acordurile internaționale propuse de președinte sau guvern.

• Parlamentul funcționează prin comisiile pe care le înființează, cât și prin ședințele plenare, în care votează sau invalidează propuneri legislative.

• Parlamentul poate schimba, de exemplu, legislația privind parteneriatul civil, o temă recurentă în România ultimilor ani.

• În schimb, nu poate adopta căsătoriile între persoane de același sex fără a organiza un referendum de modificare a Constituție, la care cetățenii vor fi chemați să aprobe sau nu.

Cum este ales parlamentul

Fiecare partid propune o listă de candidați pentru ambele camere ale parlamentului. Primii plasați de pe liste au cele mai mari șanse să obțină poziții, în funcție de procentele din alegeri.

Dacă un partid întrunește o majoritate singur, poate propune prim-ministrul. În cazul în care nu va obține un scor de 50%+, va forma o majoritate cu alte partide parlamentare.

Profilul parlamentarului ideal

Încurajez identificarea unor candidați integri (fără dosare penale, suspiciuni de corupție), credibili și cu o reputație bună. Oameni care au lucrat și au avut rezultate bune în viața politică sau administrativă, chiar în mediul privat. România are nevoie de parlamentari cu experiență și expertiza în varii domenii, care să aducă un plus în aparatul legislativ.

De asemenea, la fel de important este și partidul din care face parte un candidat. Și aici încurajez identificarea unor partide echilibrate, cu o reputație bună internațională, care nu pun la îndoială sau caută să slăbească apartenența României la NATO și Uniunea Europeană, cu ideologie iudeo-creștina și partide care propun oameni cu profilul celor menționați mai sus.

Lista candidaților pentru Camera Deputaților – https://parlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/11/Candidati_CD.xlsx

Lista candidaților pentru Senat – https://parlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/11/Candidati_S.xlsx

Cum se votează la alegerile parlamentare

La nivel național există 42 de circumscripții electorale (41 de județe + București, și a 3-a în Diaspora), ceea ce înseamnă că nu se poate vota oriunde, ci în orașul de unde ești, de preferat la secția de votare de care aparții.

IMPORATANT – Românii din diaspora au la dispoziție două (2) zile pentru a vota, pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2024.

Fiecare circumscripție electorală are un set de candidați, inclusiv Diaspora.

Citește și ROMÂNIA | ALEGERI PARLAMENTARE | Lista secțiilor de votare din SUA | 30 noiembrie – 1 decembrie 2024

De exemplu, dacă locuiești în București, poți vota la secția de votare la care este arondată strada ta, dar poți vota și la alte secții tot din București.

Dacă ești din Brașov și nu ai viza de flotant valabilă, nu poți vota în București, ci trebuie să votezi în orașul de domiciliu sau de reședință – pentru că fiecare circumscripție electorală are candidați diferiți.

Citește și ALEGERI PREZIDENȚIALE/PARLAMENTARE 2024 | Unde pot vota românii în străinătate. Lista secțiilor din Diaspora

Dacă ai domiciliul în România, nu poți vota în Diaspora. La fel, dacă ai domiciliul în străinătate, nu poți vota în România.

Cum pot fi ținuți sub observație parlamentarii

Din păcate, prea mulți români s-au mobilizat doar pentru alegeri, ca ulterior să nu mai acorde atenție la activitatea parlamentarilor. Acest lucru trebuie să se schimbe.

Imediat după alegeri, fiecare cetățean trebuie să-și identifice senatorii și deputații din circumscripția electorală (indiferent dacă i-a votat pe ei sau pe alții) și să noteze următoarele: datele de contact, conturile de social media, adresa cabinetelor parlamentare.

Având aceste date, putem trece la verificarea activității aleșilor (prin presă, pe website-ului parlamentului) și la interacționarea cu ei, într-un mod politicos și constructiv, critic, prin comunicare scrisă și directă, în audiențe la cabinetele lor parlamentare din teritoriu.

Este aproape sigur că fiind ținuți constant sub observație, lună de lună și an de an, parlamentarii vor fi mult mai atenți la cum performează. Același lucru se poate aplica și la primari, consilieri locali și președinte.

Nu pot insista îndeajuns de mult cât de importante sunt alegerile parlamentare și cât de responsabili trebuie să fim dacă vrem cu adevărat o țară prosperă și un climat sănătos pentru familiile noastre.

Timotei Dinică

