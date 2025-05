România | Marcel Ciolacu demisionează din funcția de prim-ministru. A fost numit un premier interimar

Premierul Marcel Ciolacu (PSD) a anunțat luni, după ședința coaliției în care au discutat rezultatul alegerilor prezidențiale și după ședința Consiliul Politic Naţional al PSD, că își depune demisia din funcția de prim-ministru. Președintele interimar Ilie Bolojan a luat act de demisie și a numit un premier interimar. Candidatul la prezidențiale al alianței PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu, nu s-a calificat în Turul II al alegerilor prezidențiale.

„În decembrie s-a constitui o coaliție de guvernare cu două obiective: de a asigura o guvernare stabilă și de a da un candidat care câștige Președinția României. Unul din cele două obiective nu ne-a reușit. Am văzut votul românilor de ieri, asta înseamnă că coaliția de guvernare nu are legitimitate. Am propus colegilor mei ieșirea din coaliția de guvernare, care implicit duce la demisia mea din funcția de prim ministru, lucru pe care am să-l fac după întâlnirea cu dvs.”, a spus Marcel Ciolacu. „Am luat decizia că miniştrii PSD rămân să discute cu reprezentanţii PNL, UDMR şi cum se hotărăşte aşa se face (în privinţa interimatului miniştrilor – n.r.)”, a mai adăugat Ciolacu.

Cătălin Predoiu, numit premier interimar de către Ilie Bolojan

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a semnat marţi dimineaţa decretul pentru desemnarea lui Cătălin Predoiu ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile până la formarea noului Guvern, a informat Administraţia Prezidenţială.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Cătălin Predoiu a fost propus, la 23 decembrie 2024, vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne în noul Guvern condus de Marcel Ciolacu, care a demisionat luni din funcție.

Ce poate face un guvern interimar

În perioada interimatului, până la depunerea jurământului de către membrii noului guvern, executivul poate să emită numai acte cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă, Guvernul nu poate să emită ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă şi nu poate iniţia proiecte de lege. Potrivit legislației, un guvern interimar are un mandat limitat la maximum 45 de zile.

Foto: Wikimedia Commons

Share this: Facebook

X