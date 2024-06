România Nevăzută | Hyper-CDROM-ul, invenția unui român. Poate stoca 1 milion de GB

Vă mai amintiți perioada în care trebuia să mergem la magazin și să cumpărăm un CD al trupei preferate? Dacă aveai șansa să îl găsești în magazin, mergeai fuga acasă și îl puneai în CD Player ca să îl asculți. Și ce mai audiție era: doar 10 sau 12 piese. Apoi CD-ul era pus la CD Player-ul din mașină așa în cât să asculți muzica preferată, doar 10 piese, în timp ce conduci… alte vremuri, care par cumva apuse.

Astăzi trăim într-o adevărată junglă digitală. Informația este peste tot în jurul nostru: o avem în buzunar sub forma unui telefon mobil, o avem în undele radio care ne înconjoară. Astfel că suntem în permanență conectați și cu informația disponibilă la o apăsare de buton distanță. Informația este peste tot, însă nu știm cine deține această informație, iar dacă suntem sinceri nici nu vrem să știm cine o deține. Important este că o avem disponibilă oricând la dispoziția noastră. În tot acest amalgam, nevoia de stocare crește din ce în ce mai mult. Așa se face ca azi, avem telefoane care pot stoca mai mult de 1 TB de date. Însă este aceasta o capacitate atât de mare? Cum ar arăta, oare, un mediu de stocare de 10TB sau de 100TB sau de ce nu de 1000 TB?

Ei bine, unul dintre cele mai revoluționare echipamente de stocare este – ați ghicit: un CD-ROM. De fapt denumirea sa este Hyper CD-ROM. Acest aparat a fost inventat în anul 1999 de Dr. Fiz. Eugen Pavel, de la Institutul de Fizica Atomică de la Măgurele.

Discul este realizat dintr-o sticlă specială care poate stoca informații tridimensional — inclusiv pe verticală. Hyper CD-ul rezistă la 550 de grade Celsius, durata, teoretică, de viață fiind de 5000 de ani. Iar capacitatea de stocare este a discului inventat și produs este de 1 PB. Da, ați citit corect: 1 PB adică 1000 TB. Iar capacitatea teoretică ar fi de 10PB (10.000 TB), pe un singur disc!

Dr. Fiz. Eugen Pavel absolvit Facultatea de Fizică din cadrul Universității București în 1976 (Secția Fizică a Corpului Solid), ca șef de promoție. În 1992 obține titlul de Doctor în Fizica Materiei Condensate la Institutul de Fizică Atomică, cu lucrarea „The catalytic effect of metallic inclusions in synthetic diamond technology”, iar în 1997 a fost nominalizat în „Who’s Who in the World”.

De-a lungul timpului i-au fost decernate numeroase premii, precum Premiul Academiei Române, în 1991, medalia de aur la Eureka – 1999 (Salonul Mondial al Invențiilor „Bruxelles-Europa”), Premiul Organizației Mondiale a Presei Periodice, „Kent Premium Lights Annual Awards for Innovation”, medalia de aur la Salonul de Invenții de la Geneva 2004.

Are peste 40 de lucrări științifice publicate și prezentate la conferințe de specialitate, 62 brevete și cereri de brevete de invenție.

Muzeul Național Tehnic îi acorda în anul 2000 premiul „Prof. Ing. Dimitrie Leonida” pentru realizări deosebite obținute în domeniul suporților de memorie optică. În anul 2000, compania americană „Constellation 3D” a anunțat realizarea unui suport de memorie optică similară, sub numele de „Fluorescent Multilayer Disc”.

Dacă ne referim la caracteristicile tehnice ale acestui disc, acestea ar arăta așa:

Discul are o înălțime de 10 mm și un diametru de 120 mm și poate fi fabricat cu ajutorul tehnologiei actuale. Capacitatea de stocare a discului este de peste 1000 TB, stocarea datelor se face pe 10.000 de nivele diferite aflate în interiorul unui disc de sticlă.

Rata medie de transfer: 3MBps (poate fi crescută). Dimensiunile cititorului CD-ROM: 80x150x300mm. Dimensiunile CD-ROM-ului: 10mm x ø120mm. Rezistența la temperatură: până la 550°C. Fiabilitate foarte înaltă. Durata, teoretică, de utilizare: aproximativ 5.000 de ani.

Sistemul optic al acestui dispozitiv se pare că a fost folosit chiar de firma Sony la producerea și promovarea discurilor și tehnologia Blue-Ray.

Chiar dacă această invenție este relativ recentă, iar inventatorul ei este încă în viață, nu sunt disponibile foarte multe informații. Inclusiv Muzeul Tehnic Național din București nu mai afișează pagina despre Dr. Eugen Pavel. Am avut câteva tentative de a lua legătura cu Dr. Eugen Pavel, însă nu am reușit să primesc un răspuns pe mediile de socializare.

Ca orice invenție, românească, înaintea timpului ei, și aceasta probabil va sta ascunsă și uitată prin analele istoriei. Până când o mare corporație o va descoperi și o va promova uitând să mai menționeze inventatorul ei și evitând să menționeze România ca țară de proveniență. Iar toate acestea s-au întâmplat în trecut, se întâmplă și acum cu acordul tacit al autorităților ignorante de la București.

Bogdan Iosifaru

