România sprijină educația românească în Ucraina: Peste 2.800 de elevi vor primi burse prin programul DRP

București, 19 noiembrie 2025 – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) a anunțat finalizarea selecției organizațiilor partenere care vor derula programul „Susținerea educației în limba română în Ucraina”. Prin intermediul acestui program, peste 2.800 de elevi etnici români din Ucraina vor primi burse de studiu.

Potrivit datelor comunicate de DRP, de acest program va beneficia un număr estimativ de 2.813 elevi etnici români, iar organizațiile selectate vor colabora cu 90 de instituții școlare din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia. Localități precum Boian, Mahala, Herța, Crasnoilsc, Ropcea, Ostrița, Molnița, Bahrinești, Apșa de Mijloc, Strâmtura sau Slatina se numără printre cele incluse în program, acoperind astfel o mare parte a zonelor în care trăiesc comunități românești istorice.

Programul își propune să sprijine educația în limba română și să contribuie la păstrarea identității culturale a elevilor români din Ucraina, într-un context dificil marcat de provocări sociale și geopolitice. Prin această inițiativă, Guvernul României reafirmă angajamentul față de protejarea și promovarea limbii române în comunitățile istorice din afara granițelor.

DRP a anunțat că va continua să monitorizeze implementarea programului și să colaboreze strâns cu organizațiile partenere pentru a asigura o distribuție corectă și transparentă a burselor.

