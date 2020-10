Românii pot călători în scop turistic în SUA

Cu respectarea anumitor condiții

Două dintre cele mai afectate segmente economice de pandemia COVID-19 au fost aviația comercială și turismul.

Potrivit celor mai recente analize ICAO, traficul aerian comercial va înregistra în intervalul ianuarie – decembrie 2020 o pierdere de 2.894 la 2.981 milioane de pasageri și aproximativ 400 de miliarde de dolari.

Aflat într-un boom continuu în ultimii ani, turismul înregistrează o pierdere de 1 trilion de dolari și 100 de milioane de locuri de muncă, potrivit datelor ONU.

În perioada pandemiei și a carantinei instituționalizate în aproape toate țările de pe glob, a fost dificil, dacă nu imposibil, să mai poți zbura în scop turistic. Dar odată cu redeschiderea granițelor, repornirea curselor de linie, chiar dacă la un orar diferit și mai simplificat, au reapărut oportunitățile de călătorie turistice supuse unor anumite condiții, precum testul COVID-19 și perioada de autoizolare.

Deși România se află pe lista galben-roșie a multor țări, cetățenii români pot călători în scop turistic în Statele Unite ale Americii relativ simplu.

Cum și în ce condiții?

Încă de la instituirea stării de urgență în Statele Unite, cetățenilor europeni din Spațiul Schengen le-a fost interzis accesul pe teritoriul american, cu câteva excepții: rezidență americană, viză de lucru, viză de studii și alte tipuri de vize speciale.

O altă condiție impusă cetățenilor europeni este să nu fi fost în Spațiul Schengen în ultimele 14 zile înainte de a zbura către Statele Unite. Practic, dacă un german vine și stă 14 zile în România și apoi zboară spre SUA printr-o țară non-Schengen, poate intra în SUA.

Ceea ce reprezintă și cheia pentru românii care vor să călătorească în scop turistic în SUA – România nu face parte din Schengen.

Singura variantă tehnică posibilă la acest moment pentru a călători din România în Statele Unite fără restricții – test COVID și (posibil) izolare la domiciliu – este zborul cu escală prin Istanbul, Turcia.

România nu are curse directe către SUA. Serbia are o cursă directă la New York, dar pentru accesul în Serbia este nevoie de un test COVID negativ. La fel și pentru cursele directe din Ucraina.

Turcia nu solicită un test COVID la intrarea în țară sau pentru tranzitarea aeriană. În schimb, poate efectua controale medicale aleatorii pentru a determina starea de sănătate a vizitatorilor.

Dacă un cetățean român dorește să călătorească în scop turistic în SUA cu escală printr-o țară Schengen (Germania, Austria, de exemplu) sau o alta care se află pe lista de interdicții în SUA, cu siguranță i se va refuza îmbarcarea de către compania aeriană. De asemenea, dacă un cetățean român a fost în ultimele 14 zile într-o țară Schengen înainte de a zbura în SUA, poate fi oprit să se îmbarce în aeronavă sau odată ajuns în SUA, să fie trimis înapoi.

De ce există un semn de întrebare cu privire la izolarea la domiciliu după aterizarea în SUA? Pentru că depinde de statul în care zbori – în prezent, nu există informații că la intrarea în SUA românilor li se cer teste COVID și obligativitatea izolării la domiciliu – dar din cauza volatilității pandemiei, este posibil să apară modificări.

Pe website-ul Ministerului de Externe se regăsesc cele mai noi informații cu privire la accesul în Statele Unite și este recomandat să fie verificat înainte de călătorie.

Bineînțeles, este posibil ca la revenirea în România să se impună o serie de măsuri, cea mai comună fiind autoizolarea de 14 zile la domiciliu. Conform ultimei decizii a Comitetului Național pentru Situații de Urgență din 6 octombrie a.c., Statele Unite ale Americii rămâne în „zona galbenă”, cetățenii români care vin din această țară fiind obligați să se autoizoleze.

Pentru cetățenii americani care vin în România se aplică o serie de reguli care sunt detaliate AICI.

Cetățenii români care intenționează să călătorească în Statele Unite pentru alte motive decât turismul, pot călători cu escală printr-o țară Schengen, dar este recomandat să fie consultat website-ul Ministerului de Externe pentru a afla condițiile care se aplică.

Temporar, Ambasada SUA de la București a suspendat programul de interviuri pentru acordarea de vize turistice, astfel că doar cetățenii români cu o viză valabilă pot călători în Statele Unite.

Timotei Dinică

Tribuna.US