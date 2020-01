Rugăciunea schimbă totul!

„Sunt aici pentru a-mi omorî copilul!”

Asta striga o tânără mamă în timp ce intra cu mașina în parcarea Planned Parenthood din Sacramento, California, la începutul acestui an. Știind că era hotărâtă să facă asta și că la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile, am început repede să mă rog și să-i încurajez și pe alții să facă la fel.

Cu geamul pasagerului ușor deschis, am putut să ne facem vocea auzită. Împreună cu prietenul meu am continuat să ne rugăm, să cântăm și să predicăm adevărul. După o vreme ne-am oprit din rugăciune. Poate că trecuseră 10 minute. Apoi a apărut un vehicul care pe bara lui avea un sticker cu mesajul „Roagă-te”. Văzând asta ca un semn de la Dumnezeu pentru a continua să ne rugăm, am început din nou să ne rugăm.

Câteva minute mai târziu a ieșit din mașină, a intrat în clădirea Planned Parenthood pentru scurt timp, după care a mers înapoi la mașina ei. S-a uitat la noi și a spus „Ați câștigat”.

Încântat să aud asta, am încercat să mă lămuresc întrebând-o: „Vrei să spui că nu-ți vei ucide copilul?” Iar ea a răspuns: „Nu”.

Slavă lui Dumnezeu! Este una dintre cele mai satisfăcătoare experiențe din viața mea, când o mamă care se îndreaptă spre avort se răzgândește și alege viața pentru copilul ei nenăscut. Face ca misiunea mea de consilier stradal să fie mai mult decât satisfăcătoare.

A te confrunta cu o sarcină nedorită poate fi copleșitor pentru o femeie aflată în dificultate. Pot fi tentate și chiar presate să facă avort în perioadele cu probleme financiare sau de relație, chiar în situațiile de boală. În aceste situații, un consilier stradal este ultima persoană care le oferă ajutor înainte de a intra în clinică pentru avort.

Ne străduim să ajutăm mamele și copiii lor nenăscuți, oferindu-le speranță și ajutându-le să aibă o sarcină cât mai ușoară atunci când viața e grea. Importanța unei astfel de lucrări este ilustrată mai jos, într-o altă mărturie a unui copil salvat de la avortul Planned Parenthood.

Salvarea fetiței Victoria

În luna februarie a acestui an, am fost la Planned Parenthood în Sacramento împreună cu câțiva consilieri stradali catolici. În timp ce mă rugam pe o parte a clădirii. Când am deschis ochii, m-am uitat în stânga și i-am văzut pe catolici discutând cu o femeie care își ștergea lacrimile de pe față. M-am apropiat de ea și am întrebat-o dacă era aici pentru avort și mi-a confirmat că da. Se confrunta cu un divorț, ceea ce a făcut-o să se gândească la avort.

Mi-a spus că nu este sigură dacă va merge până la capăt. În acel moment am realizat că este nevoie să fie convinsă să aleagă viața, odată ce avortul era încă o opțiune. După ce am vorbit aproximativ 10 minute, am început să mă rog pentru ea. Apoi am întrebat-o ce vrea să facă. În cele din urmă a fost de acord să meargă la centrul local de criză de sarcină și a ales viața. La exact șapte luni după acel moment, pe 6 septembrie 2019, acest copil a venit pe lume. Numele ei este Victoria, aceasta fiind la propriu o mare victorie.

Bătălia pentru viețile copiilor nenăscuți nu este întotdeauna ușor de luptat. Există oameni care ne insultă și ne amenință. De multe ori cei pe care vrei să-i ajuți te ignoră și ignoră și încercările noastre de a-i convinge să aleagă viața, atitudine care uneori te face să simți că toate sunt în van. Cu toate acestea, ținând în brațe un copil care ar fi putut fi ucis prin avort face să merite.

Sanctitatea vieții umane unește întreaga umanitate indiferent de rasă, religie și vârstă. Declarația de Independență statuează:

„Credem că aceste adevăruri sunt de la sine înțelese, că toți oamenii sunt creați egal, că sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, printre care se numără Viața, Libertatea și căutarea Fericirii”.

Să ne unim cu toții în această mare luptă pentru viață și să căutăm să garantăm drepturile copiilor nenăscuți care au fost creați după Chipul lui Dumnezeu, copii care să fie tratați cu demnitate și respect, la fel toți ceilalți.

Update: Cazul penal al lui David Daleiden și Sandra Merritt

David Daleiden și Sandra Merritt se confruntă cu un proces penal ce urmează a avea loc în San Francisco. Judecătorul care prezidează procesul, Christopher Hite, a respins 5 din acuzațiile de infracțiuni, rămânând 9 acuzații. David Daleiden și Sandra Merritt riscă să meargă la închisoare pentru mulți ani. Să ne rugăm în continuare pentru un judecător și juriu imparțiali, pentru victoria finală împotriva Planned Parenthood și a aliaților lor politici și pentru avocații Harry Miheț, Nic Cociș, Peter Breen și Brentford Ferreira.

*

Tată Sfânt din Ceruri,

Mă rog să continui să lucrezi cu putere în toată America și să schimbi inimile femeilor care se gândesc să facă avort. Binecuvântează consilierii stradali care sacrifică timpul lor pentru oferi ajutor femeilor aflate în criză. Oferă înțelepciune și rezultate. Ridică mai mulți oameni care să lupte în prima linie fără teamă și cu afecțiune. Dă har oricărei femei care a comis avort și folosește mărturia lor pentru a salva alte femei de la a face același lucru.

Mă rog, de asemenea, ca Tu să continui să trezești Trupul lui Hristos din adormire și apatie pentru a vedea tot răul din jurul nostru. Ne-ai spus că frica de Domnul este să urâm răul. Crește în noi această teamă de Tine pentru a nu mai tolera nedreptatea în timp ce trăim atât de confortabil în America.

Trezește-ne din nou și vindecă țara noastră. Toarnă din Duhul Tău cel Sfânt peste America și România, și fă-i pe tot mai mulți oameni, bărbați și femei, să se teamă de Tine. Fie ca acest lucru să determine să aleagă viața și ca urmare, clinicile de avort să se închidă.

Până atunci, continuă să lupți bătălia legală a lui David Daleiden și Sandra Merritt. Fii refugiul și puterea lor. Dă-le lor și avocaților lor înțelepciune, pace, rezistență și credință. Dă-le lui Harry, Nic, Peter și Brentwood puterea și priceperea legală pentru a distruge orice argument care va fi ridicat împotriva lui David și Sandra. Umple-i cu Duhul Sfânt și folosește-i pentru a expune lucrările întunericului. Reabilitează-i complet pe David și Sandra.

Continuă să miști copiii Tăi pentru a se ruga și posti cu fervoare în mod regulat, în întreaga lume, pentru victoria finală împotriva Planned Parenthood. Unește-ți poporul în jurul sanctității vieții umane și fie ca Isus Hristos să fie înălțat.

În numele lui Isus,

Amin.

Joseph Dunca

Afiliat al SOHLNET

(Sanctity Of Human Life Network)

* *

Despre Joseph Dunca

Tânărul Joseph Dunca, un bun româno-american, este cunoscut multora ca un Consilier pe Trotuar , DA, (Sidewalk Conselor) pentru faptul că se poziționează în fața sediilor organizației Planned Parenthood pentru mai bine de un an și jumătate și caută să atragă atenția femeilor însărcinate ce merg la aceste clinici ale morții cu dorința de a-și avorta bebelușii. El caută să le încurajeze să nu facă acest lucru și le amintește de sanctitatea vieții. Afiliat cu SOHLNET – Rețeaua Sanctității Vieții Umane. Până în prezent are confirmate 6 vieți salvate de pe urma activității sale. Soli Deo Gloria!