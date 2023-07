Rusia a atacat ținte din Ucraina aflate la câțiva km de România: Atacul, vizibil de pe partea românească a Dunării | VIDEO

Rusia a atacat ținte din Ucraina aflate la câțiva kilometri de România, la Reni, iar atacul a fost vizibil de pe partea românească a Dunării, potrivit mai multor clipuri video. În atac ar fi fost folosite drone Shahed, produse de Iran, informează defapt.ro

Reni este un port strategic la Dunăre, foarte aproape de Galați, și un hub al transporturilor de carburanți și grâne, în condițiile în care Rusia nu mai permite exporturile ucrainene de cereale prin Marea Neagră. Potrivit Marinetraffic, traficul fluvial de grâne s-a oprit după atac.

„În această noapte (de duminică spre luni), un atac de aproape patru ore, cu drone de tip Shahed-136, a vozat o infrastructură portuară”, anunţă într-o postare pe Facebook armata ucraineană.

„Un hangar de grâne a fost distrus, iar rezervoare de depozitare ale altor încărcături au fost avariate”, precizează armata. „Trei drone au fost distruse de către Forţele Aeriene de apărare”, anunţă Comandamentul Operaţional.

Este pentru prima oară când Rusia atacă infrastructuri ucrainene la Dunăre, după ce s-a retras, în urmă cu o săptămnă, din Acordul de la Istanbul din iulie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene, mediat de ONU şi Turcia.

Pe Dunăre există trei porturi ucrainene – Izmail, Reni şi Ust-Dunaiskii – însă comandamentul nu precizează care dintre ele au fost vizate în atac, relatează CNN.

