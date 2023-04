Să te aperi de infractori în orașele democrate te poate duce la închisoare

Foto: Vlad Alexandru Popa/Pexels

Nimănui nu-i place mai mult decât mie un hot-dog de la o tarabă ambulantă, dar New York City – sau „Moscova de pe Hudson“, cum îi spun eu – nu este un loc sigur de vizitat în ziua de azi, din mai multe motive, avertizează Kevin Downey Jr. într-un articol PJ Media.

Dacă aveți impresia că mirosurile de pe stradă sunt greu de suportat, stați să vedeți cum e când vă treziți că ați călcat într-o grămadă aburindă de fecale umane pe una din străzile orașului administrat de Eric Adams.

În prezent nu mai susțin spectacole de comedie în New York City. Prietenii mei de stânga îmi spun că sunt fricos pentru că nu vreau să risc să devin victima unei infracțiuni stradale.

Dar nu acesta e motivul. Am crescut într-un cartier din Detroit. M-am mutat la New York în 1986, când 1.309 de locuitori ai orașului au fost uciși în primele 10 luni ale anului. Am locuit în New York City la începutul anilor 1990, când peste 2.000 de oameni erau uciși în fiecare an. Am trecut prin destule.

În 1984, Bernhard Goetz – un bărbat alb în vârstă de 37 de ani – a împușcat patru adolescenți de culoare care l-au înconjurat și i-au cerut o „donație“ de 5 dolari, devenind astfel un fel de erou pe vremea când locuitorul de rând se săturase să fie atacat, jefuit, violat sau împușcat.

Până la urmă, Goetz a scăpat de acuzația de tentativă de omucidere și a făcut doar 250 de zile de închisoare pentru posesie ilegală de arme. Ce mai vremuri, frate.

Ceea ce este cu adevărat terifiant nu este atât rata infracționalității din ziua de azi, ci faptul că aș putea fi trimis la închisoare dacă aș înfrunta un animal care încearcă să mă omoare pe mine sau să-mi maltrateze logodnica.

Procurorilor comuniști – mulți dintre ei finanțați de George Soros – li s-a ordonat să pedepsească victimele infracțiunilor care îndrăznesc să ia atitudine și să se protejeze de legiunile de stânga formate din dependenți de droguri, bătăuși și varianta modernă a cămășilor maro care mișună prin latrinele pe care le numeam cândva Chicago, Austin, New York, Seattle și San Francisco – cu alte cuvinte, orașe americane conduse de democrați.

De reținut! În timp ce unii pregăteau masa de sărbătoare sau mergeau la biserică, Chicago a sărbătorit weekendul de Paște cu 23 de persoane împușcate, dintre care cinci au murit.

Să fii atacat este un lucru înfricoșător. Să ajungi la închisoare pentru că te-ai împotrivit este de-a dreptul terifiant, și exact asta se întâmplă în gropile de gunoi ale democraților din întreaga națiune (și chiar și în unele state roșii de la care te aștepți la mai mult, totuși).

Familia McCloskey

Poate vă amintiți de familia McCloskey. Perechea a avut îndrăzneala să pună mâna pe arme de foc și să se împotrivească unui grup numeros – 300-500 de persoane – format din adepți BLM și frații lor non-binari din Antifa, care pătrunseseră în cartierul lor privat.

Kim Gardner, procurorul bolșevic din St. Louis, a ordonat percheziționarea locuinței lui McCloskey. Arma AR-15 pe care o deținea domnul McCloskey a fost confiscată. Acel elegant pistol argintiu pe care l-a folosit doamna McCloskey (ca o sticlă de parfum, după părerea mea) se afla deja în seiful avocatului ei.

După dezarmarea lor, agresorii au revenit. Familia McCloskey a încercat să angajeze un agent de pază privat, dar nu a reușit. Un specialist în securitate le-a sugerat să își abandoneze căminul. Ei au ales să nu o facă. Mulțimea a venit din nou și a amenințat că îi va ucide. Au făcut tot felul de amenințări – inclusiv că vor ucide câinele familiei.

În cele din urmă, soții McCloskey au pledat vinovați pentru comiterea unor infracțiuni minore – adică și-au protejat casa de sute de răufăcători – și au plătit amenzi.

Mușcă din Marele Măr (New York), ignoră viermii

Procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, cunoscut sub numele de „Twinkies“ (este obez), a întemnițat de două ori oameni nevinovați care au îndrăznit să refuze să se lase uciși de derbedeii protejați de democrați.

Jose Alba era la casa de marcat a unei bodegi când un bărbat de culoare l-a atacat. Alba a ripostat și l-a ucis pe agresor. În timpul luptei, prietena bătăușului l-a înjunghiat pe Alba. Alba a petrecut șase nopți în celebra – și periculoasa – Riker’s Island din New York „în condiții inumane și neconstituționale“, potrivit procesului pe care l-a intentat. El a fost inițial acuzat de crimă de gradul 2 și reținut pe o cauțiune de 250.000 de dolari.

După proteste publice – inclusiv din partea unor canale mass-media de stânga – acuzațiile împotriva lui Alba au fost retrase.

De reținut! Femeia care l-a înjunghiat pe Alba nu a fost niciodată pusă sub acuzare.

Paznicul unei parcări, Moussa Diarra, a fost împușcat la începutul acestei luni – de două ori, de fapt – de un hoț care încerca să spargă mașini. În ciuda rănilor provocate de gloanțe la ureche și stomac, Diarra a luat arma de la tâlharul care tocmai trăsese de două ori în el și l-a împușcat. Poliția l-a arestat pe cel care a încercat să-l asasineze pe Diarra – și pe Diarra – sub acuzația de tentativă de omor.

Acest lucru s-a întâmplat cu o zi înainte ca președintele Trump să fie arestat de către slugile lui Bragg în Manhattan. Acuzațiile aduse lui Diarra au fost retrase rapid, dar mesajul este clar: nu vă opuneți derbedeilor lui Bragg, că e vai de voi.

Kyle Rittenhouse

Până și un orb ar fi putut vedea că Rittenhouse a acționat în legitimă apărare, dar un procuror comunist a încercat să-l trimită pe tânăr la închisoare pentru tot restul vieții. Dacă nu ar fi fost camere video peste tot, Rittenhouse ar fi fost probabil încarcerat pentru restul vieții. El a împușcat trei persoane în legitimă apărare – toate aparținând rasei albe – cu toate acestea, Joe Biden l-a numit „suprematist alb“.

Gaige Groesskreutz, bărbatul care ar fi trebuit să fie de fapt acuzat pentru port de armă în ascuns – și care a îndreptat-o înspre Rittenhouse – nu a fost niciodată acuzat de încălcarea regimului armelor.

Rittenhouse a fost – din fericire – găsit nevinovat pentru că s-a apărat, dar asta nu schimbă faptul că procurorul comunist Thomas Binger a încercat să-l trimită pe tânărul de 18 ani la închisoare pentru zeci de ani.

Daniel Perry

Șoferul Uber Daniel Perry conducea prin Austin, Texas, când mașina sa a fost înconjurată de adepți ai Stângii care protestau în numele sfântului George Floyd. Poliția a identificat amprentele a 25 de astfel de persoane care i-au lovit mașina. Un recidivist pe nume Garrett Foster a îndreptat un AK-47 spre Perry în timp ce acesta era blocat în vehiculul său. Perry – un membru al forțelor armate – și-a scos revolverul pe care îl deținea legal și l-a împușcat pe Foster, omorându-l. Un juriu – în fieful liberal din Austin, Texas – l-a declarat pe Perry vinovat de crimă.

Guvernatorul Texasului, Abbott – un republican – a scris pe Twitter că acționează „cât de rapid permite legea texană“ pentru grațierea sergentului Perry.

Pe lângă cheltuielile financiare – și emoționale – pe care le-a avut de suportat Perry, Stânga a încercat să îl închidă pe viață pe acest om pentru „crima“ de a nu se lăsa ucis de infractori comuniști, adică de cei dragi Partidului Democrat.

Încetați să mai considerați că nu vi se poate întâmpla și vouă, soțului/soției sau copilului dumneavoastră. Stânga vă vrea în închisoare pentru că nu sunteți de acord cu aberațiile pe care le promovează.

Ce puteți face?

Cu toții avem limitele noastre. Eu, personal, aș prefera să încasez o bătaie în metroul din New York înainte de a-i oferi lui Alvin „Twinkies“ Bragg plăcerea și privilegiul de a mă închide în Riker’s Island. Dar oricine ar încerca să o violeze pe frumoasa mea logodnică riscă să o pățească serios. Așa văd eu lucrurile. Nu utilizați acest articol pe post de ghid.

Sfatul meu: evitați zonele periculoase. Monștrii lui Soros ar fi încântați să vă închidă pe motiv că ați scos pistolul și l-ați utilizat împotriva unui vagabond care încearcă să vă facă rău, vouă personal, sau celor dragi.

Dacă Primul Amendament este eliminat, restul planului comuniștilor e ușor de implementat. Nu-i lăsați să-și atingă scopul. Rezistați până îi vom învinge.

Tribuna.US