Sarea de masă expiră? Și dacă da, cum îți dai seama că a expirat?

Acea cutie de sare a stat în cămara ta de ani de zile – mai poate fi consumată în siguranță? Expiră vreodată sarea?

Din timpuri imemoriale, oamenii au folosit sarea pe post de conservant. De fapt, conservarea alimentelor cu ajutorul sării datează dinainte de apariția dovezilor scrise, analizează Awanthy Vardaraj pentru Reader’s Digest.

Strămoșii noștri sărau carnea, peștele, legumele și chiar fructele pentru a împiedica degradarea lor rapidă. Având în vedere acest lucru, probabil că mereu v-ați întrebat: Are sarea termen de valabilitate?

Răspunsul s-ar putea să vă surprindă, dar, pentru a-l înțelege, trebuie să știți câteva lucruri despre sare. Aceasta ajută la conservarea alimentelor prin extragerea apei din ele și uscarea lor eficientă.

Toate organismele vii – inclusiv bacteriile – au nevoie de apă. Prin adăugarea de sare în alimente, privăm bacteriile de apa de care au nevoie pentru a se dezvolta, împiedicându-le să se înmulțească și să ne îmbolnăvească.

Sarea din unt, de exemplu, elimină apa din unt și lasă doar grăsimea, motiv pentru care untul sărat are un termen de valabilitate mai lung decât cel nesărat.

Dar, din moment ce ajută la conservarea alimentelor, poate sarea să expire? Citiți în continuare pentru a afla răspunsul și pentru a știi dacă sarea se numără printre alimentele care nu expiră niciodată.

Are sarea termen de expirare?

Pe scurt, răspunsul este că sarea nu expiră. Amintiți-vă că microbii care provoacă degradarea alimentelor și intoxicațiile alimentare au nevoie de apă pentru a se dezvolta. Dar sarea pură nu conține apă, ceea ce înseamnă că nu expiră niciodată.

Există însă și un alt motiv pentru care sarea nu expiră: este toxică pentru majoritatea microbilor. Potrivit unui raport al National Academies Institutes of Medicine, „adăugarea de sare în alimente poate provoca un șoc osmotic în celulele microbiene, ceea ce duce la pierderea apei din celulă și, prin urmare, provoacă moartea celulelor sau un decalaj în multiplicarea lor“.

Este adevărat că pe eticheta cutiei de sare apare adesea data limită de consum, dar acest lucru se datorează, de obicei, faptului că este o cerință prevăzută de lege sau pentru că oamenii tind să aibă încredere în produsele cu o dată limită de consum, de valabilitate sau de vânzare.

Potrivit U.S. Department of Agriculture, sarea are o perioadă de valabilitate nelimitată, atâta timp cât o depozitați într-un mediu uscat și răcoros.

Acestea fiind spuse, produsele care conțin sare se vor strica la un moment dat. Așadar, untul va expira, la fel și resturile asezonate rămase de la ultima masă. Chiar și alimentele extrem de procesate, cum ar fi conservele, expiră.

Bun, atunci expiră sarea dacă produsul conține și alte ingrediente? În mod surprinzător, da. Potrivit Morton Salt, produsele din sare care conțin alte ingrediente – iod, condimente, arome sau coloranți, de exemplu – se pot altera în timp.

Care este perioada de valabilitate a sării?

Credeți sau nu, sarea are o perioadă de valabilitate nelimitată. Adică, sarea pură se păstrează la nesfârșit.

Dar multe dintre variantele de sare de pe piață conțin și alte ingrediente pe lângă clorura de sodiu din care este alcătuită sarea pură. Sarea de Himalaya, de exemplu, își obține culoarea roz din impurități minerale.

Sarea de mare nerafinată conține urme de alge. Sarea iodată conține iod. Iar sarea de masă, sarea Kosher și alte tipuri de sare conțin agenți anti-aglomeranți care se pot degrada în timp, producând cocoloașe.

Acele ingrediente adăugate nu rezistă la nesfârșit, prin urmare nici sarea în care se găsesc. Dar nici nu se va strica și nu va provoca intoxicații alimentare. Dacă o utilizați după data limită de consum s-ar putea să nu fie de cea mai bună calitate, dar nu vă va face rău.

Cum știți dacă sarea este expirată?

Nu puteți știi! Nu uitați, sarea nu expiră.

Cu toate acestea, există momente în care, probabil, ar fi bine să aruncați cutia de sare la gunoi, deoarece calitatea ei a scăzut. Nu este la fel de ușor să recunoști sarea ce și-a pierdut calitățile așa cum se observă diferența între ouăle proaspete și cele stricate, dar vă veți da seama când e cazul.

De exemplu, sarea poate prelua mirosul altor produse sau poate absorbi mirosurile de la alimentele pe care le-ați gătit. Dacă sarea dvs. are un miros, ciudat sau nu, ar fi mai bine să o aruncați pentru a nu transmite acel miros alimentelor pe care le condimentați.

Persoanele care locuiesc în climatele umede, în special în apropierea unor ape, vor constata uneori că sarea lor a format cocoloașe. Acesta este rezultatul umidității și al vechimii (nu uitați că agenții anti-aglomeranți se degradează în timp). Deși nu vă afectează sănătatea, poate fi mai greu să presărați sarea din recipient.

Și, în ultimul rând, dacă aveți gândaci în cămară și unii ajung în cutia cu sare, aruncați-o la gunoi. Nimeni nu ar trebui să mănânce sare cu gândaci.

Puteți consuma sare expirată?

Fără nicio problemă – nu este unul dintre acele alimente pe care trebuie să le aruncați după data de expirare. Asta pentru că răspunsul la întrebarea „Expiră sarea?“ este nu.

În plus, datele de expirare nu sunt date care indică cu precizie momentul degradării produsului. De fapt, în Statele Unite nu există nicio lege care să reglementeze datele de vânzare, de valabilitate sau de consum (cu excepția formulelor de lapte praf pentru copii).

Considerați-le mai degrabă niște sfaturi care indică perioada în care calitatea lor pentru consum este maximă.

Dar nu vă așteptați să beneficiați de beneficiile sării iodate – iodul este necesar pentru funcția tiroidiană, conform studiilor publicate de revista Nutrients – dacă o consumați după data de expirare.

Conținutul de iod din sare scade, în general, în timp. Potrivit unui studiu mai vechi publicat în Food and Nutrition Bulletin, pierderea de iod este minimă în primele șase luni de depozitare, dar crește în următoarele șase luni.

Așadar, încercați să nu păstrați cutia cu sare prea mult timp dacă vă bazați pe ea pentru a vă acoperi carențele de iod. Și păstrați-o în recipientul original, nu într-o cutie drăguță care nu o va conserva la fel de bine.

Binențeles, puteți obține necesarul de iod din alte surse, cum ar fi pâinea, codul, algele marine și iaurtul.

Sarea expirată te poate îmbolnăvi?

Sarea expirată nu provoacă boli. Deoarece sarea împiedică dezvoltarea microbilor, în ea nu se dezvoltă aceleași microorganisme care apar în alte alimente – știți de care vorbesc, cele care vă vor face să alergați la baie după ce ați devorat carne păstrată prea mult timp în frigider sau lapte care a expirat acum o lună.

Iată deci răspunsul la întrebarea „Expiră sarea?“. Puteți folosi fără probleme acea cutie de sare cumpărată cu trei ani în urmă și rătăcită în fundul dulapului. Este încă bună de consum!

