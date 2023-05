SATIRĂ | 9 semne că soția ta e dependentă de Amazon

Foto: Karolina Grabowska/Pexels Dependența de Amazon. Cu toții am văzut-o. Cu toții, într-un fel sau altul, am fost atinși în viață de ea. Se răspâ

Foto: Karolina Grabowska/Pexels

Dependența de Amazon. Cu toții am văzut-o. Cu toții, într-un fel sau altul, am fost atinși în viață de ea. Se răspândește ca un foc sălbatic prin căsnicii și familii, distrugând toate conturile bancare în calea sa. Dacă soția ta are o dependență de Amazon, nu este prea târziu să o salvezi. Există ajutor disponibil. Primul pas în tratarea dependenței de Amazon este cunoașterea semnelor.

The Babylon Bee a întocmit o listă cu 9 semne de avertizare.

1. A încercat să susțină că șoferul tău de la Amazon este dependent de impozitele ei. Dacă Fiscul este de acord să-l treci pe șoferul de la Amazon ca persoană dependentă de banii tăi, s-ar putea să existe o problemă.

2. Câinele tău nu mai latră la șoferul de livrări. Latră doar la biata vecină de 90 de ani, Wanda, dar este ok cu tipul care livrează pachetele?

3. Soția ta sugerează ca următorul vostru copil să se numească „Amazon”. Sună bine, desigur, dar nu este ceva mai mult de o problemă aici?!

4. Cecul tău de salariu este depus direct la Jeff Bezos, șeful Amazon. Da, e adevărat, elimină intermediarii, dar cu siguranță este un mare semnal de alarmă.

5. Jeff Bezos i-a pus celui de-al șaselea său iaht numele soției tale. Îngrijorător.

6. Toți prietenii tăi comandă produse de la soția ta, în loc să le ia de pe Amazon. Nu mai sunt stocuri pe Amazon? Nu-ți face griji, se pot comanda de la Jenna!

7. Soția ta începe să se agite de fiecare dată când o livrare întârzie. Cu sevrajul nu e de glumit la un dependent.

8. Șoferii de Amazon continuă să se ponteze din greșeală acasă la tine. O greșeală de înțeles.

9. Trebuie să muți 19 cutii din drum înainte de a te băga în pat în fiecare seară. Ai destule cutii pentru a construi forturi în fiecare cameră din casa ta? Soția ta ar putea avea o problemă.

Tribuna.US