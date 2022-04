SATIRĂ: Angajații Twitter sunt îngrijorați că Elon Musk chiar va permite libertatea de exprimare pe platforma lor

Întrucât Elon Musk a devenit cel mai mare acționar Twitter și nou membru în consiliul de administrație, mulți din cadrul companiei sunt îngrijorați că ar putea transforma platforma lor de liberă exprimare într-una care chiar permite libertatea de exprimare, informează satiric Babylon Bee.

„Acest lucru ne-ar putea distruge“, a declarat Yinny Xendapoo, directorul de moderare a conținutului Twitter. „Când spuneam că suntem o platformă de liberă exprimare, nu ne refeream că am intenționa să permitem vreodată libertatea de exprimare! Dacă am permite libertatea de exprimare, oamenii ar putea spune lucruri care nu ne plac și asta NU este ok“.

Alții sunt îngrijorați că influența lui Musk poate determina rețeaua socială să permită relaționarea socială neîngrădită și milioane de oameni vor ajunge să folosească platforma pentru a-și exprima părerile, chiar dacă sunt dezgustători și au opinii ciudate care nu ar trebui să ajungă la urechile altora.

„Nu pentru așa ceva am creat această platformă de socializare cu libertate de exprimare“, a conchis un Xendapoo supărat.

Mai multe persoane din cadrul companiei cer înlăturarea imediată a lui Musk și au amenințat că vor demisiona și își vor crea propriul grup de mesaje pe telefon, unde opiniile conservatoare nu vor fi permise.

Traducere și adaptare

Tribuna.US