Școlile publice folosesc o istorie falsă pentru a distruge America

Americanii educați astăzi de guvern sunt, în cea mai mare parte, total ignoranți în ceea ce privește istoria propriei națiuni – și nu din întâmplare. Sunt mai mult decât ignoranți și când vine vorba de educația civică.

În ceea ce privește istoria restului lumii, sau istoria comunismului, americanii din nou nu prea au habar. Bineînțeles, s-a ajuns aici în mod premeditat, analizează Alex Newman într-un articol Illinois Family Institute.

După generații întregi în care a trecut neobservată, denaturarea continuă a istoriei ce are loc în școlile publice a devenit acum brusc subiectul zilei. Odată cu răspândirea proiectului discreditat al The New York Times – Proiectul 1619, care urmărește să „reformuleze“ istoria prin prisma sclaviei, pe care l-a criticat până și propriul verificator al faptelor al The New York Times, americanii de pretutindeni au devenit brusc atenți la ceea ce se predă copiilor ușor de influențat, pe cheltuiala contribuabilului.

Anul trecut, președintele Donald Trump a dat vina pe îndoctrinarea din școli și mass-media pentru escaladarea haosului de pe străzi. În septembrie, el a criticat „propaganda toxică“ promovată ca „istorie“ în sălile de clasă americane. Pentru a rezolva problema, președintele a semnat un ordin executiv prin care să fie „promovată educația patriotică.“

Motivul pentru care istoria este rescrisă nu e deloc un mister. În romanul distopic clasic al lui George Orwell „Nineteen Eighty-Four“, motto-ul partidului totalitar aflat la guvernare, care își explică strategia, este „Cine controlează trecutul, controlează viitorul. Cine controlează prezentul, controlează trecutul.“ Și este foarte adevărat – cine controlează narațiunea istorică va putea modela viitorul. În prezent, americanii cu gândire liberă și adevărul pierd bătălia – rău de tot.

Totalitariștii au priceput de mult puterea narațiunilor istorice. Gândiți-vă la „Revoluția culturală“ a președintelui Mao în China comunistă. Sub pretextul de a elimina rămășițele vechilor metode ale capitalismului și tradiției, comuniștii lui Mao au făcut tot posibilul pentru a distruge însemnările și dovezile a mii de ani de istorie chineză. Cărțile au fost arse și monumentele distruse, într-o orgie a nimicirii.

După ce istoria adevărată a fost ștearsă și desfigurată, Partidul Comunist Chinez a reușit să rescrie istoria pe o filă albă, astfel încât să se potrivească propriei sale agende. Un aspect deosebit de important în acest demers a fost îndoctrinarea copiilor din școlile de stat. Tot ce era vechi și tradițional a fost descris ca primitiv sau chiar malefic, în timp ce noua ideologie de partid referitor la presupusele glorii și progrese ale comunismului a fost propovăduită forțat tinerilor țării.

Revoluția culturală ce se desfășoară în America nu a fost la fel de dramatică, violentă sau profundă – până acum. Dar dacă nu i se pun opreliști, rezultatele acestei operațiuni pe termen lung se pot dovedi la fel de letale. Și nu ar trebui să existe nicio îndoială în mintea cuiva cu privire la eficacitatea efortului de rescriere a istoriei Statelor Unite, a civilizației occidentale și chiar a lumii.

Analizați datele. Conform Evaluării Naționale a Progresului Educațional (NAEP) din 2018 al Departamentului Educației din SUA , cunoscut sub numele de „carnetul de note al națiunii“, doar 15% dintre studenții americani au atins sau au trecut peste nivelul de „competent“ la istorie. Pe subiectul educație civică, mai puțin de 1 din 4 elevi de clasa a VIII-a din SUA au reușit să ajungă sau să depășească nivelul de „competent“, conform NAEP 2018, cel mai recent an pentru care sunt disponibile rezultatele.

Ținând cont de tendința părtinitoare a Departamentului Educației (aproximativ 99,7 la sută din contribuțiile birocraților pentru un candidat la președinție la alegerile din 2016 au revenit lui Hillary Clinton), chiar și aceste cifre probabil că supraestimează drastic adevăratul nivel de cunoștințe istorice și civice ale elevilor din SUA .

Comparați scorurile jalnice cu cele ale generațiilor anterioare. A fost o perioadă în care americanii erau cei mai bine educați oameni de pe planetă – mai ales când era vorba de istorie și educație civică. Potrivit celebrului savant francez Alexis de Tocqueville, care a vizitat America la începutul-mijlocul anilor 1800 și și-a înregistrat observațiile în două volume înainte ca guvernul să distrugă educația, „fiecare cetățean … este … învățat cu privire la doctrinele și dovezile religiei sale, istoria țării sale și principalele elemente ale Constituției.“

Unele zone de la frontiera vestică și sudul îndepărtat nu erau la fel de avansate din punct de vedere educațional. Însă în zonele mai populate și dezvoltate, „este extrem de rar să găsești un om care să nu cunoască bine toate aceste lucruri, iar o persoană care să nu le știe deloc este un caz de excepție“, a continuat de Tocqueville.

Astăzi, avem exact opusul: să dai peste o persoană care înțelege istoria Americii sau principalele caracteristici ale Constituției sale este un fenomen extrem.

Rescrierea istoriei în America

Procesul de rescriere a istoriei a fost unul lung. Spre deosebire de Revoluția Culturală a lui Mao, care a durat aproximativ un deceniu, cei care doreau să șteargă și să denatureze istoria incredibilă și unică a Americii au fost forțați să înceapă ușor, acționând pe parcursul a zeci de ani și generații, mai degrabă decât să realizeze totul dintr-o lovitură. Dar dovezi concrete ale acestui complot deliberat au apărut periodic, cel puțin din anii 1940.

La începutul anilor 1950, Congresul a început să aibă suspiciuni cu privire la planurile principalelor fundații scutite de impozite. Pentru a rezolva problema, parlamentarii au format Select Committee to Investigate Tax-Exempt Foundations and Comparable Organizations, denumit uneori „Comisia Reece“, după numele președintelui său.

Ceea ce au descoperit anchetatorii ar fi trebuit să șocheze profund America. În raportul său final, comisia selectată a raportat că principalele fundații de atunci, care încă există, „au sprijinit o denaturare conștientă a istoriei“. Fundațiile au căutat, de asemenea, să altereze sistemul educațional cu scopul de a submina principiile constituționale americane și libertatea, au descoperit investigatorii.

Unul dintre experții care a depus mărturie în timpul anchetei, avocatul și investigatorul Aaron Sargent, expert în subversiune prin educație, a spus clar. „Au căutat să producă o camuflare a istoriei, distorsionând și denaturând faptele istorice“, a declarat Sargent cu privire la obiectivele principalelor fundații non-profit din domeniul educației. „Au introdus o filozofie nouă și revoluționară – una bazată pe învățăturile lui John Dewey.“

La momentul anchetei Congresului, situația era atât de gravă încât Norman Dodd, anchetatorul șef al comisiei, a spus că fundațiile au orchestrat o „revoluție“ în Statele Unite. Revoluția „nu ar fi putut să aibă loc în mod pașnic sau cu acordul majorității, dacă sistemul educațional din Statele Unite nu s-ar fi pregătit din timp să o susțină“, le-a spus Dodd parlamentarilor în depoziția sa. Atacul asupra istoriei reale efectuat în școli a fost un element esențial al acestei acțiuni.

Desigur, situația doar s-a agravat după aceea. Până în 1980, pseudo-istoricul Howard Zinn, un extremist descris în documentele FBI făcute publice drept membru al Partidului Comunist, își publicase deja cartea „A People’s History of the United States“. Este una favorită în școlile publice. Peste 3 milioane de exemplare au fost vândute până acum, modelând mințile și atitudinile a nenumărate milioane de americani, întorcându-i împotriva propriei națiuni și propriilor instituții politice, care au garantat libertatea individuală de atâta timp.

Cartea de „istorie“ propagandistică era plină de minciuni evidente, după cum a dovedit recent cercetătorul Mary Grabar în cartea sa „Debunking Howard Zinn“. Înșelătoria a fost și ea strategică, și puternică. Minciunile încep chiar de la începutul cărții, descriindu-l pe Columb drept un monstru ce comite genocid și continuă pe același fir.

„După cum prezintă Zinn lucrurile, nu am fost cu nimic mai buni decât naziștii“, a spus ea.

Lucrurile au fost atent calculate. „Rescrierea istoriei este o caracteristică a comuniștilor“, a continuat Grabar, care este și specialist în cadrul Alexander Hamilton Institute for the Study of Western Civilization. „Nu vor ca oamenii să știe despre nicio altă formă de guvernare sau să-și amintească de perioada în care exista libertate și abundență. La fel ca Zinn, marxiștii de astăzi doresc ca tinerii să fie atât de dezgustați de propria lor țară încât să vrea să modifice actualul sistem de guvernare.“

În timp ce demonizează SUA și civilizația occidentală în general, Zinn și alți comuniști se străduiesc din greu să ascundă istoria comunismului – „ororile foametei, gulagurilor, represiunii și crimelor în masă“, a spus Grabar. Interesant este că au existat paralele clare între istoria falsă a lui Zinn și o istorie scrisă de șeful Partidului Comunist SUA, William Z. Foster, publicată în 1951 și intitulată „Schița istoriei politice a Americii“. Foster a scris pe față despre cât de esențială era alterarea educației pentru a obține regimul comunist în stil sovietic pe care l-a imaginat pentru America.

Grabar a menționat că atunci când a început proiectul știa deja că opera lui Zinn era părtinitoare. „Dar chiar și eu am fost surprinsă cu câtă nerușinare mințea Zinn în mod deliberat“, a spus ea, îndemnând elevii, părinții și membrii comunității să-i folosească cartea pentru a demonta propaganda cu ajutorul realităților expuse.

Mai recent, The New York Times a inițiat Proiectul 1619, creat de Nikole Hannah-Jones. La fel ca și cartea lui Zinn, este în esență o istorie falsă, după cum au confirmat public istorici din întregul spectru politic – chiar și verificatorul faptelor de la The New York Times. La fel ca Zinn, ea încearcă să „reformuleze“ istoria Americii ca fiind una bazată pe opresiune, sclavie și rasism, mai degrabă decât pe libertate. Și la fel ca istoria falsă a lui Zinn, Proiectul 1619 este acum utilizat în școlile publice din toată America.

Poate că cel mai alarmant lucru legat de falsa narațiune a lui Hannah-Jones este noțiunea că rasismul și răul sunt încorporate „în însuși ADN-ul“ Americii. Cu alte cuvinte, doar anihilarea completă a fundamentelor și esenței Statelor Unite ar putea remedia defectele reale și imaginare. Mesajul proiectului era evident și clar: Moarte Americii!

În realitate, adevărul cu privire la istoria americană este aproape exact opusul a ceea ce prezintă proiectul. Principiile pe care s-a întemeiat națiunea – „toți oamenii sunt creați egali“, de exemplu, și sunt „înzestrați de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile“ – au deschis calea abolirii sclaviei la nivel mondial, facilitând în același timp cea mai vastă expansiune a libertății și prosperității umane din istoria lumii.

În ciuda minciunilor evidente și a înșelăciunii, Hannah-Jones a primit un premiu Pulitzer pentru colaborarea ei la Proiectul 1619. În mod ironic, totuși, scriitorul New York Times, Walter Duranty, a câștigat și el un premiu Pulitzer pentru promovarea minciunilor și propagandei comuniste. În cazul lui Duranty, el a reiterat propaganda evidentă a lui Stalin și a mușamalizat genocidul sovietic din Ucraina, care a ucis, potrivit unor estimări, până la 10 milioane de oameni.

Efectele istoriei false

Această rescriere strategică a istoriei în școlile publice din America a condus la schimbări dramatice în atitudinile, valorile, convingerile și viziunea asupra lumii ale americanilor. De exemplu, mândria națională a americanilor, care trăiesc probabil în cea mai bogată și mai liberă națiune din istoria omenirii, a atins minime istorice, potrivit unui sondaj Gallup publicat vara trecută. Dintre americanii mai tineri, doar 1 din 5 sunt extrem de mândri că sunt americani, în timp ce dintre cei de 65 de ani și peste, puțin peste jumătate sunt extrem de mândri.

Dar și pericolele reale devin clare. Un sondaj din 2019 realizat de Victims of Communism Memorial Foundation a arătat că 7 din 10 mileniali au declarat că este probabil să voteze pentru un socialist. Sondajul a constatat că 36% dintre mileniali susțin comunismul. Și doar 57% dintre ei consideră că Declarația de Independență garantează libertatea și egalitatea mai bine decât o face Manifestul Comunist. Cu o generație în urmă, aceste cifre ar fi fost de neconceput.

„Când nu ne educăm cele mai tinere generații în privința adevărului istoric a 100 de milioane de victime ucise de mâinile regimurilor comuniste din secolul trecut, nu ar trebui să fim surprinși de disponibilitatea lor de a îmbrățișa ideile marxiste“, a explicat Marion Smith, directorul Victims of Communism (VOC) Memorial Foundation.

„Trebuie să ne dublăm eforturile pentru a-i învăța pe tinerii americani despre istoria regimurilor comuniste și despre pericolele reprezentate de socialismul din ziua de azi.“

Murray Bessette, VOC Director of Academic Programs, a explicat că școlile publice americane pur și simplu nu predau adevărata istorie a comunismului. Într-o anumită măsură, a spus el, motivul este „ideologia multora din cei implicați în dezvoltarea și furnizarea programei pentru școlile americane“. Părinții trebuie să ceară o relatare completă a istoriei, iar profesorii trebuie să caute programe și materiale care să prezinte întregul adevăr, a adăugat Bessette.

Efectele acestor false narațiuni predate copiilor din școlile publice devin din ce în ce mai evidente. Gândiți-vă doar la hoardele spălate pe creier de tineri americani care invadau străzile revoltându-se, jefuind, ucigând, protestând și provocând distrugere. Finanțați de indivizi, companii și fundații bogate și puternice, scopul lor este de a „transforma fundamental“ ceea ce ei consideră a fi o America rea. Și pentru că nu știu adevărul despre propria națiune sau despre istoria ei, mulți cred cu adevărat în ceea ce fac.

Vara trecută, într-un discurs de Ziua Independenței, președintele Statelor Unite a spus lucrurilor pe nume. „Haosul violent pe care l-am văzut pe străzile orașelor conduse de democrați liberali, de fiecare dată, este rezultatul previzibil al anilor de îndoctrinare extremă și părtinire – în educație, jurnalism și alte instituții culturale“, a explicat Trump. „Contrar oricărei legi a societății și naturii, copiii noștri sunt învățați la școală să-și urască propria țară și să creadă că bărbații și femeile care au construit-o nu erau eroi, ci niște ticăloși.“

Scopul lor, a analizat corect președintele, nu este să îmbunătățească America, ci să o distrugă.

Din fericire, acum că problema a fost identificată, se iau măsuri pentru a o rezolva. Și la baza acestui proces va fi asigurarea faptului că tinerii americani înțeleg adevărul cu privire la istoria propriei națiuni. În timpul discursului ținut de Ziua Constituției, Trump a criticat distorsionarea istoriei americane efectuată de Stânga prin minciuni și înșelăciune.

„Nu există un exemplu mai bun decât proiectul total discreditat al The New York Times, 1619 Project“, a spus Trump, numindu-l propagandă „toxică“ care ar „distruge“ America. „Acest proiect rescrie istoria americană pentru a-i învăța pe copiii noștri că țara noastră a fost întemeiată pe principiul opresiunii, nu pe libertate.“

În realitate, așa cum a subliniat corect Trump, „nimic nu poate fi mai departe de adevăr.“

„Înființarea Americii a pus în mișcare lanțul de evenimente de neoprit care a abolit sclavia, a asigurat drepturile civile, a învins comunismul și fascismul și a construit cea mai corectă, echitabilă și prosperă națiune din istoria omenirii“, a declarat președintele.

Trump a promis, de asemenea, că va inversa progresul distrugătorilor de istorie și al celor ce rescriu istoria. „Trebuie să eliminăm din școlile și sălile noastre de clasă noianul de minciuni sfruntate și să-i învățăm pe copiii noștri adevărul magnific despre țara noastră“, a spus el. „Vrem ca fiii și fiicele noastre să știe că sunt cetățenii celei mai excepționale națiuni din istoria lumii.“

Pentru a realiza acest lucru, au fost acordate fonduri din partea National Endowment for the Humanities pentru a ajuta la dezvoltarea unei curricule pro-americane care „celebrează adevărul cu privire la măreața istorie a națiunii noastre“, a spus atunci Trump. Tot atunci a anunțat semnarea ordinului executiv pentru a crea o „Comisie 1776“ națională, care să promoveze educația patriotică și „să încurajeze cadrele didactice să-i învețe pe copiii noștri despre miracolul istoriei americane.“

Rămâne de văzut dacă putreziciunea și corupția care au invadat predarea istoriei și a educației civice în școlile publice americane pot fi eliminate. Dar primul pas pentru tratarea și vindecarea unei boli este diagnosticarea ei. Acum că americanii încep să înțeleagă ce le ucide națiunea, se pot face eforturi majore pentru a opri sângerarea. A-i învăța pe copii adevărul cu privire la istoria SUA ar fi un bun prim pas.

