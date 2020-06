Scrisoarea președintelui Trump adresată Guvernatorului și Primarului din Chicago, Illinois – Lege și Ordine

Vineri, președintele Donald Trump a adresat o scrisoare deschisă Guv. Statului Illinois, J.B. Pritzker, și Primarului orașului Chicago, Lori E. Lightfoot, motivul fiind Legea și Ordinea și violențele rampante din Chicago.

Președintele Trump întinde o mână aleșilor Democrați din Chicago și din Illinois, fiind dispus să ajute și să finanțeze reducerea infracționalității și ridicarea nivelului de trai din comunitățile defavorizate, cerând renunțarea la partizanatul politic pentru binele locuitorilor din Chicago și din Illinois, transmite Casa Albă.

Acum, cheia este la Guv. J.B. Pritzker și Primarul Lori E. Lightfoot.

În continuare, textul scrisorii:

Stimate Guvernator Pritzker și Primar Lightfoot,

Vă scriu astăzi pentru a vă atrage atenția și pentru a vă solicita acțiunea față de violența devastatoare din Chicago. Deși am fost încurajat să văd o scădere a criminalității la nivel național în ultimii ani, am fost îngrozit de violența continuă din acest mare oraș american.

Recent am citit un articol în Chicago Sun-Times din 8 iunie 2020, „18 crime în 24 de ore: În interiorul celei mai violente zile din ultimii 60 de ani în Chicago”, care aborda infracționalitatea severă și lipsa de ordine și lege în cel de-al treilea cel mai mare oraș al națiunii noastre. Articolul descrie cum „85 de persoane au fost împușcate și ucise în week-endu-ul precedent, un record în istoria modernă a orașului Chicago”.

Lipsa dumneavoastră de leadership în această problemă importantă continuă să abandoneze oamenii pentru care ați jurat că îi veți proteja. Sunt îngrijorat că acesta este un alt exemplu al lipsei dumneavoastră de angajament față de cetățenii vulnerabili care sunt victime ale acestei violențe și al lipsei de respect pentru bărbații și femeile din forțele de ordine. Articolul amintește următoarele orori:

Un tată care muncește din greu ucis.

Un elev de liceu din West Side ucis.

Un tânăr de colegiu care spera să devină ofițer corecțional, doborât prin împușcare.

18 persoane ucise duminică, 31 mai, cea mai violentă zi din Chicago în șase decenii.

În week-end-ul din 29 mai, 25 de persoane au fost ucise și alte 85 rănite de focuri de armă.

Violența și moartea, care afectează în mod disproporționat tinerii afro-americani, sunt tragice și inacceptabile, în special pe o scară atât de șocantă.

Potrivit Chicago Sun Times, „împușcăturile din oraș au crescut cu 71% luna trecută”, iar în week-end-ul trecut, 102 persoane au fost împușcate în cel mai violent week-end al anului.

Un copil de 3 ani a fost ucis.

Mai mulți americani au fost uciși în Chicago decât în teatrele de lupte în Afganistan și Irak la un loc, începând cu 11 septembrie 2001, o tendință fatală care a continuat sub mandatul dumneavoastră.

Poporul american (contribuabili sârguincioși) vă trimite în fiecare an milioane de dolari în finanțare federală pentru a susține siguranța publică din Chicago. În 2018 și 2019, orașul Chicago a beneficiat de 136 de milioane de dolari finanțare prin programul Urban Area Security Initiative Grant Program și alte 68 de milioane de dolari au fost anunțate recent pentru Chicago prin acest program important.

Departamentul de Justiție a acordat și este în proces de a acorda aproape 20 de milioane de dolari pentru a sprijini entitățile de aplicare a legii și forțele de ordine din Chicago și Ținutul Cook în perioada 2019-2020, inclusiv resurse pentru combaterea abuzului de opioide și reducerea recidivei.

Departamentul Muncii a acordat, de asemenea, finanțare pentru programele care vizează reîncadrarea deținuților și reducerea recidivei în zona Chicago. Administrația mea a alocat 898,6 milioane de dolari orașului Chicago și Ținutului Cook prin programul Coronavirus Relief Fund, care vă ajută să susțineți personalul care luptă în prima linie.

Cu toate acestea, în absența unui minimum de leadership, aceste sume considerabile ale contribuabililor nu sunt transformate în rezultate, iar siguranța celor mai vulnerabile comunități ale dumneavoastră continuă să se deterioreze. Aceste fonduri sunt în plus față de cele colectate prin apetitul dumneavoastră nepotolit de a taxa oamenii din Illinois și Chicago.

Voi continua să conduc inițiativa susținerii comunităților defavorizate istoric și aș saluta efortul dumneavoastră în aceste eforturi. În decembrie 2018, am semnat în lege First Step Act, marcând primele reforme majore ale sistemului nostru de justiție penală în ultimul deceniu. Aceasta aduce reforme istorice pentru a face sistemul nostru de justiție mai echitabil și pentru a ajuta deținuții să tranziționeze cu succes înapoi în societate, oferindu-le o a doua șansă prin programe de reabilitare și condamnare echitabilă.

În plus, în 2017, când am semnat Legea Reducerii Fiscale și Legea Locurilor de Muncă, am creat Zone de Oportunitate. La nivel național, aproape 9.000 de comunități au desemnat Zonele de Oportunitate, inclusiv peste 130 în Chicago, care stimulează investițiile în zone uitate de prea mult timp. Administrația mea a oferit, de asemenea, un sprijin robust și fără precedent colegiilor și universităților istorice de culoare.

Recent, pe 16 iunie, am semnat un Ordin Executiv care promovează reforme importante pentru elevarea unei profesii nobile și pentru întărirea legăturii esențiale de încredere între ofițerii de poliție și comunitățile pe care le servesc. Administrația mea continuă să lucreze îndeaproape cu Senatorul Tim Scott din South Carolina și alții din întreg spectrul politic pentru a promova îmbunătățiri politice și reforme semnificative.

Spre deosebire de administrațiile anterioare ale ambelor partide, sunt dispus să abordez provocări nerezolvate. Dacă sunteți dispuși să lăsați partizanatul deoparte, împreună putem revitaliza cartierele aflate în dificultate. Dar pentru a reuși, trebuie să stabiliți legea și ordinea.

Combinația dintre criminalitate, impozite locale și de stat mari și reglementări oneroase ale statului și ale administrației locale au determinat mii de locuitori ai statului Illinois să plece în alte state.

Între 2010 și 2019, Illinois a pierdut mai mult din populația sa decât orice alt stat din America. Dacă sunteți interesați, sunt dispus să solicit membrilor Cabinetului meu să se întâlnească cu dumneavoastră și să vă consilieze în elaborarea unui plan pentru a face Chicago sigur, deoarece o formulă de succes v-a scăpat atât dumneavoastră, cât și predecesorilor dumneavoastră.

Administrația mea ar saluta, de asemenea, oportunitatea de a se angaja împreună cu dumneavoastră și colegii dumneavoastră pentru a dezvolta recomandări de politici bipartizane pentru îmbunătățirea practicii polițienești și pentru a face marile noastre orașe mai sigure pentru toți.

Din nefericire, continuați să puneți propriile interese politice înaintea vieții oamenilor, siguranței și bunăstării propriilor dumneavoastră cetățeni.

Oamenii din Chicago merită mai mult.

Cu apreciere,

Donald J. Trump