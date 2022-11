Se pregătește Elon Musk de o dezvăluire surpriză în cazul Hunter Biden?

Elon Musk ar putea face publice informații despre discuțiile interne de la Twitter cu privire la cenzurarea articolelor despre laptopul lui Hunter Biden înainte de alegerile din 2020, a sugerat recent miliardarul american.

Musk a preluat Twitter luna trecută printr-o tranzacție de 44 de miliarde de dolari și a realizat o reformă agresivă a platformei de socializare, concediind mii de angajați și ajustând abordarea platformei în ceea ce privește suspendarea conturilor și cenzura.

Musk, în vârstă de 51 de ani, care a fost foarte vocal cu privire la viitorul platformei de la achiziția acesteia, a declarat că publicarea mesajelor interne de pe Twitter despre laptopul lui Biden este „necesară pentru a restabili încrederea publică”.

„Ridicați mâna dacă credeți că @ElonMusk ar trebui să facă publice toate discuțiile interne cu privire la decizia de a cenzura povestea @NYPost despre laptopul lui Hunter Biden înainte de alegerile din 2020, în interesul transparenței”, a scris un utilizator pe Twitter.

„Acest lucru este necesar pentru a restabili încrederea publicului”, a răspuns Musk.

New York Post a raportat pentru prima dată mesaje din laptopul lui Hunter Biden în octombrie 2020, cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale. Giganții din rețelele de socializare, inclusiv Twitter, au luat măsuri drastice pentru a împiedica răspândirea poveștii. Actuali și foști oficiali din domeniul securității naționale au susținut la vremea respectivă că povestea lui Biden era probabil dezinformare rusă și o încercare voalată a Moscovei de a interveni în alegerile din SUA.

Trusturi media, cum ar fi The Washington Examiner, CBS News, The New York Times și The Washington Post au confirmat conținutul laptopului și mesajele acestuia, în parte cu privire la afacerile externe la care Hunter Biden a lucrat în Ucraina, China și în alte părți.

Inițial, Twitter a interzis articolul publicat de Post pe platforma de socializare. Utilizatorii au fost împiedicați să posteze linkul către articol sau să trimită mesaje directe către alți utilizatori. Twitter a blocat, de asemenea, contul ziarului timp de câteva săptămâni, afirmând că articolul a încălcat regulile Twitter împotriva „materialelor piratate”, deși nu existau dovezi că materialele au fost obținute prin piraterie.

Fostul director executiv al Twitter, Jack Dorsey, a recunoscut ulterior că Twitter a făcut o greșeală atunci când a luat măsuri împotriva Post pentru povestea cu laptopul lui Biden.

„Am fost chemați astăzi aici din cauza unei decizii pe care am luat-o împotriva New York Post, pe baza unei politici pe care am creat-o în 2018 pentru a împiedica utilizarea Twitter pentru a răspândi materiale piratate. Acest lucru a dus la blocarea de către noi a oamenilor de a partaja un articol din New York Post în mod public sau privat”, a declarat Dorsey în mărturia din noiembrie 2020 în fața Congresului.

„Am făcut o interpretare rapidă, nefolosind nicio altă dovadă, că materialele din articol au fost obținute prin piraterie informatică și, conform politicii noastre, am blocat răspândirea acestora. După o analiză mai aprofundată, am recunoscut că această acțiune a fost greșită și am corectat-o în termen de 24 de ore”.

Gigantul social media Facebook a cenzurat, de asemenea, articolul din Post. Directorul general Mark Zuckerberg a dezvăluit ulterior că Facebook a acționat în parte din cauza unei informări pe care a primit-o de la FBI, care îl avertiza cu privire la răspândirea unor potențiale informații rusești. Specificul briefingului nu este clar și nici nu este clar dacă Twitter și alte site-uri au primit informări similare de la FBI în perioada premergătoare alegerilor din 2020.

Tribuna.US