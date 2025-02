Secretarul Trezoreriei, cel mai înalt demnitar homosexual numit de Trump-Vance și votat de republicani. A lucrat cu George Soros

Scott Bessent, nominalizatul homosexual al Administrației Trump-Vance pentru funcția de Secretar al Trezoreriei, care locuiește în Charleston, Carolina de Sud, împreună cu „soțul” și familia sa, este primul membru LGBTQ+ aprobat de Senat într-un cabinet republican.

În noiembrie 2024, președintele ales Donald Trump și-a anunțat intenția de a-l numi pe managerul miliardar de fonduri speculative Scott Bessent în funcția de Secretar al Trezoreriei, după ce a contribuit la strângerea a milioane de dolari pentru campania lui Trump.

Într-o declarație postată pe Truth Social la acea vreme, Trump l-a lăudat pe Bessent ca fiind „unul dintre cei mai importanți investitori internaționali și strategi geopolitici și economici din lume”, adăugând „Povestea lui Scott este cea a visului american… împreună, vom face America din nou bogată, din nou prosperă [și] din nou accesibilă”.

Legături cu George Soros

„Veteranul Wall Street pro-tarife” și fostul coleg al controversatului democrat George Soros, va deveni probabil cea mai proeminentă voce care va modela economia lui Trump. Bessent a ocupat poziția de Director de investiții la Soros Fund Management (SFM), fiind partener cu Soros cand miliardarul a devalorizat lira sterlină în Marea Britanie, în anii 1990, potrivit NPR.

După ce a fost confirmat de Senatul SUA la final de ianuarie, cu votul masiv al Partidului Republican, Scott Bessent devine primul Secretar homosexual al Trezoreriei SUA. De asemenea, el devine al doilea bărbat homosexual care face parte din cabinetul Statelor Unite (după Pete Buttigieg).

Deoarece Secretarul Trezoreriei este al cincilea în linia de succesiune prezidențială a Statelor Unite, el devine persoana LGBTQ+ cu cel mai înalt rang din istoria Americii.

Cine este Scott Bessent

A demisionat de la SFM în 2000 pentru a-și înființa propriul fond de hedging, care s-a închis în 2005. Bessent s-a întors la SFM și a lucrat acolo până în 2015, apoi a plecat din nou în 2015 pentru a începe o nouă firmă, Key Square Group.

Key Square Group a avut o carieră un pic mai zbuciumată. A pierdut bani în fiecare an până în 2021, dar a început să facă câștiguri după aceea. Cu toate acestea, activele sale s-au micșorat de la un maxim de 5,1 miliarde de dolari în 2017. Potrivit Forbes, KSG avea mai puțin de 600 de milioane de dolari în active în administrare la sfârșitul anului 2023.

„Soțul” lui Scott Bessent, John Freeman, a lucrat anterior ca procuror în New York. Nu este clar dacă Freeman mai practică avocatura în prezent. Cei doi s-au „căsătorit” în 2011 și au doi copii – Cole și Caroline – obținuți printr-o mamă surogat.

