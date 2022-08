Sediul central al Băncii Transilvania din Cluj Napoca a obţinut cel mai înalt nivel de certificare pentru clădirile verzi

Sediul Central al Bancii Transilvania, aflat in Cluj-Napoca, pe Calea Dorobantilor 30-36, a primit certificarea BREEAM New Construction, cel mai inalt standard de sustenabilitate si eficienta din industrie, cu un punctaj de 88,7% din 100. Sub 3% din cladirile certificate BREEAM in lume au obtinut standardul Outstanding, informează Banca Transilvania.

Cladirea BT este functionala din ianuarie 2021, are 38.000 mp, capacitate pentru aproape 1.400 de birouri, 30 de sali de intalniri, 8 bucatarii, amfiteatru, cafenea, restaurant, parcare subterana pentru masini si biciclete, precum si statie pentru incarcarea masinilor electrice. Cladirea a fost construita din materiale certificate, reciclate si reciclabile.

Evaluarea pentru certificare a fost realizata tinand cont de categorii diferite, fiecare primind cate un punctaj: Managementul cladirii, Sanatate si stare de bine pentru angajati, Energie, Transport, Apa, Materiale, Deseuri, Utilizarea terenului si ecologie, Poluare si Inovatie. Punctajul maxim a fost obtinut pentru Management si Transport.

Leontin Toderici, Director General Adjunct Operatiuni, Banca Transilvania, declara: „Investitia in noul Sediu Central al bancii a avut in vedere crearea unui mediu cat mai placut si sanatos pentru angajati, precum si grija fata de mediu. Pentru optimizarea consumului de resurse folosim tehnologii, dotari si facilitati de ultima generatie”.

Adrian Pop, Manager General ADP green building, adauga: „A fost un proiect complex, iar sustenabilitatea si inovatia au stat la baza temei de proiectare si a conceptului cladirii. Sediul Central BT a fost conceput ca si cladire verde inca din etapa de proiectare fiind folosit standardul BREEAM. Impactul asupra mediului si grija pentru conditiile de sanatate si siguranta au fost atent monitorizate pe tot parcursul realizarii acestuia. Suntem mandri ca am facut parte din echipa care a contribuit la realizarea acestei cladiri, una dintre cele mai sustenabile din Romania”.

Detalii despre Sediul Central BT:

Aerul din cladire este filtrat permanent, iar calitatea acestuia este permanent monitorizata.

Incalzirea si racirea sunt realizate printr-un sistem de temperare in masa a betonului.

Nivelul de iluminat la birouri este pastrat constant cu ajutorul lampilor care detecteaza nivelul de lumina naturala si compenseaza in timp real cu iluminat artificial. Lumina este pe baza de senzori, controlata prin BMS (building management system), ceea ce reduce cu aproximativ 30% necesarul de energie pentru iluminat.

Cladirea consuma cu 20% mai putina energie fata de referinta nationala si cu circa 8% mai putina energie fata de referinta BREEAM.

Materialele din lemn au certificare FSC sau similara si atesta provenienta din surse exploatate sustenabil.

In procesul de selectie a materialelor de constructii au fost alese cele cu certificari de mediu precum EPD, BES 6.001 si ISO 14.001.

Amprenta de carbon inmagazinata a cladirii este de 1.407 kgCO2eq/mp.

Deseurile sunt colectate selectiv.

Cladirea este in stil contemporan, cu influente eco si tech – prin concept, materiale, culori, functionalitate, dotari si design. Design-ul cuprinde o combinatie de texturi si materiale – de la beton cu aparenta de lemn, la piatra de Vistea. Cromatica este neutra – predominant in gri, crem si maro.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) este prima si cea mai intalnita metoda de evaluare a sustenabilitatii cladirilor, lansata si administrata de organizatia Building Research Establishment din Marea Britanie.

Tribuna.US