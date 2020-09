Șeful poliției din Detroit explică adevărata miză din spatele revoltelor – și nu este rasismul

Șeful poliției din Detroit, James Craig, a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru Townhall că tulburările care au loc în întreaga țară au mai puțin de-a face cu relațiile de rasă și mai mult cu o facțiune radicală de oameni care încearcă să submineze guvernul.

„Vă pot spune că acest grup care mărșăluiește, la fel ca mulți în toată țara, facțiunile anarhiste ale acestor grupuri promovează violența și atacurile asupra ofițerilor de poliție. Aceștia nu vorbesc în numele orașului Detroit. Și trebuie să recunosc, nucleul nu este format din toți protestatarii, ci de un mic grup care încearcă cu adevărat să creeze violență”, susține Craig.

Potrivit lui, locuitorii din Detroit au ajutat la prevenirea unor grupuri, precum Black Lives Matter, să producă haos și distrugere în oraș.

„Vă spun sigur: rezidenții din Detroit nu acceptă așa ceva. Ei îl susțin pe acest șef. Ei susțin acest departament de poliție. Nu susțin definanțarea poliției. Ei știu ce înseamnă asta”.

Când Craig a fost numit în funcție, în urmă cu șapte ani și jumătate, „ofițerii de poliție au pierdut 10% din salariu pe măsură ce orașul se apropia rapid de falimentul municipal, ceea ce s-a și întâmplat, în cele din urmă”.

Cea mai mare diferență între Detroit și alte orașe americane, precum Portland și Seattle, susține Craig, este lipsa de susținere din partea oficialilor orașului.

„Primarul din Detroit are încredere în experiența mea și în capacitatea mea de a-mi face treaba. Discutăm despre diferite probleme, dar, la finalul zilei, are încrede în mine să iau decizia corectă. Și, sincer, are o toleranță la fel de mică pentru violență ca mine, la atacurile violente asupra polițiștilor, distrugerea proprietăților. Primarul și cu mine gândim la fel”, explică Craig.

În alte orașe, șefii departamentelor de poliție se tem să ia atitudine în fața lucrurilor pe care le consideră greșite, deoarece oficialii forțelor de ordine sunt în contradicție cu liderii politici.

„Cum să permiți cuiva să creeze o zonă fără polițiști, o zonă de anarhie?”, întreagă Craig retoric, referindu-se la zona CHOP/CHAZ din Seattle.

„Când au încercat acea mișcare ridicolă aici, în Detroit, mesajul a fost clar: nu veți crea o zonă și nu veți avea solicitări”, a explicat Craig.

Când anarhiștii au încercat să creeze o asemenea zonă în Detroit, poliția a arestat imediat oameni. Mesajul era evident: nelegiuirea și violența nu vor fi tolerate.

„Datorită poziției noastre ferme, aceste departament a câștigat laude extraordinare nu numai de la rezidenții noștri, ci și de la alți rezidenți. Am primit o susținere extraordinară de la colegii mei din tot statul – și din toată țara – pentru poziția noastră și pentru luarea de măsuri, fără teamă”.

Craig spune răspicat că nu acceptă atacurile asupra forțelor de ordine.

„Ceea ce este non-negociabil sunt atacurile violente împotriva ofițerilor de poliție. Majoritatea americanilor ar fi de acord cu asta”, spune Craig.

Liderii forțelor de ordine nu ar trebui să ignore ceea ce se așteaptă de la protestatari. Incendierea clădirilor și proprietăților, preluarea străzilor și diverse solicitări nu sunt negociabile, declară Craig.

„Ca țară, trebuie să rămânem fermi în determinarea noastră. Trebuie să fim uniți și să lucrăm împreună”, îndeamnă Craig. Indiferent de poziția politică a unei persoane – fie că este de stânga, de dreapta sau de centru – și de rasa noastră, Craig spune că americanii ar trebui să fie uniți în condamnarea violenței.

„Ne susținem bărbații și femeile în uniformă și, desigur, în cazurile în care un ofițer își depășește autoritatea și folosește forța excesivă, îl tragem la răspundere. Dar acest lucru nu reprezintă întreaga profesie”, dă asigurări Craig.

Pe măsură ce orașele din America privesc spre diversificarea forțelor de ordine, Craig subliniază că departamentele de poliție ar trebui să reflecte demografia zonei pe care o deservesc. Singurul lucru pe care îl vedem astăzi sunt primarii și radicalii care solicită șefilor de poliție să demisioneze, indiferent de rasă sau sex.

„Rasa nu contează”, explică Craig. „Ceea ce contează pentru ei este cineva care spune adevărul împotriva narativului lor, și anume că protestele lor sunt pașnice, ceea ce nu este întotdeauna cazul”.

„Adevărata problemă nu este atât de mult despre rasă. Anarhiștii și ideologia marxistă nu susțin nimic și pe nimeni din guvern. Scopul lor este să submineze guvernul, astfel încât nu contează rasa ta. Este prea puțin despre asta”.

Tribuna.US