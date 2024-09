Sondaj CNN: După dezbaterea cu Harris, tot mai mulți alegători au încredere în Trump în privința economiei

Un sondaj CNN efectuat după dezbaterea prezidențială dintre fostul președinte Donald Trump și vicepreședintele Kamala Harris a arătat că procentul alegătorilor care au mai multă încredere în Trump în ceea ce privește economia a crescut de la +16% la +20%.

Jake Tapper de la CNN a prezentat sondajul spunându-i directorului politic al CNN, David Chalian: „Primele rezultate ale sondajului nostru instantaneu printre cei care urmăresc dezbaterea tocmai au sosit, iar David Chalian ni se va alătura acum pentru a detalia totul. David, spune-ne mai multe”.

„Da, Jake, și așa cum ai observat, acesta este un sondaj realizat pe cei care urmăresc dezbaterile”, a subliniat Chalian. „Acesta nu este un sondaj care să reprezinte întreaga populație, deși, în ceea ce privește repartizarea pe partide, este destul de aproape de ceea ce arată populația totală înregistrată din țară”.

Mai târziu în emisiune, Chalian a arătat rezultatul când urmăritorii dezbaterii au fost întrebați în cine au mai multă încredere în economie, Trump sau Harris, și a constatat că, deși Trump o conducea pe Harris cu 16 puncte înainte de dezbatere, 53% – 37%, după dezbatere, avansul lui Trump a crescut la 20%, 55% – 35%.

În timpul dezbaterii, Trump a declarat: „Am avut o economie groaznică din cauza inflației – care este cunoscută drept un distrugător de țări. Ea distruge țările. Avem o inflație cum foarte puțini oameni au mai văzut vreodată. Probabil cea mai gravă din istoria națiunii noastre. … toată lumea știe că sunt o carte deschisă. Toată lumea știe ce am de gând să fac. Voi reduce taxele foarte mult. Și să creez o economie mare, așa cum am făcut înainte. Am avut cea mai bună economie”.

Caracterul central al economiei pentru alegători a fost relatat pe larg în mass-media timp de luni de zile:

10 septembrie, CBS News: „Aproximativ 8 din 10 adulți spun pentru CBS News că economia este un factor major în alegerea lor la urne, depășind probleme precum avortul și schimbările climatice”.

Sondajul The Economist/YouGov, 11-13 august: 73% dintre cei intervievați au declarat că locurile de muncă și economia sunt foarte importante pentru ei, depășind cu mult orice altă problemă.

30 iulie, Statista: „Un sondaj efectuat în iulie 2024 a arătat că cea mai importantă problemă pentru 25% dintre americani a fost inflația și prețurile. Alți zece la sută dintre respondenți au fost cel mai preocupați de locurile de muncă și de economie”.

6 martie, Data For Progress a observat că, între iulie 2023 și februarie 2024, inflația „a ocupat primul loc în cea mai mare parte a timpului” printre problemele importante pentru alegători.

