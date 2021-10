Sondaj: Tot mai puțini americani consideră căsătoria necesară pentru a crea familii puternice

Potrivit unui sondaj anual la nivel național publicat recent, tot mai mulți americani consideră căsătoria un lucru „de modă veche“, doar un pic mai mult de jumătate fiind de acord că este necesară pentru a crea familii puternice, analizează Nicole Alcindor într-un articol Christian Post.

Rezultatele American Family Survey din 2021 au fost publicate pe 12 octombrie de Deseret News și Center for the Study of Elections and Democracy din cadrul Brigham Young University. Sondajul a fost realizat de YouGov, care a intervievat inițial peste 3.200 de respondenți în perioada 25 iunie – 8 iulie, dar a trasat concluziile dintr-un set final de date de la 3.000 de participanți.

Încă de la inițierea sa în 2015, sondajul își propune să analizeze experiențele americanilor în ceea ce privește relațiile lor, căsătoriile și familiile și modul în care aceste experiențe se corelează cu o varietate de evenimente actuale și chestiuni de politică publică.

Rezultatele sondajului din 2021 arată că doar 45% dintre americani sunt de acord că este „mai bine“ pentru societate atunci când „mai mulți oameni sunt căsătoriți“. Potrivit unui raport de sinteză, cifra de 45% este cel mai mic procent de oameni care consideră că este mai bine pentru societate atunci când mai mulți oameni sunt căsătoriți, din toată istoria sondajului. Prin comparație, 56% au declarat același lucru în sondajul din 2017.

Noul sondaj arată că numărul persoanelor care consideră că este necesară căsătoria pentru a crea familii puternice (52%) a scăzut cu 10 puncte procentuale față de 2015, când peste șase din 10 americani afirmau același lucru.

La întrebarea dacă pentru ei căsătoria este „demodată și depășită“, 19% dintre respondenți au declarat că sunt „de acord“. În 2015, doar 12% dintre respondenți spuneau același lucru. În noul sondaj, 64% au declarat că „nu sunt de acord“ cu această afirmație.

„Există motive să credem că oamenii devin mai puțin atașați de căsătorie ca instituție“, au precizat analiștii într-un raport. „Deși nu am vrea să sugerăm că are probleme ca instituție, popularitatea căsătoriei experimentează o ușoară eroziune“.

Hal Boyd, redactor la Deseret National, a declarat pentru The Christian Post că statisticile arată că „oamenii au o satisfacție mai mare în viață atunci când se căsătoresc“. El a subliniat, de asemenea, că mediul căsătoriei este mai propice pentru copii. El speră ca oamenii să realizeze că „există beneficii în căsătorie“ și asta ar trebui să fie norma.

„Căsătoria oferă stabilitate și satisfacție în viață, iar cei care se căsătoresc trăiesc adesea mai mult, au un statut financiar mai bun și o sănătate fizică și mentală mai bună“, a afirmat el.

Boyd a precizat că unii factori care joacă un rol în faptul că oamenii evită căsătoria sunt frica de divorț și lipsa apartenenței religioase. El a menționat, de asemenea, că învățăturile împotriva religiei pot determina ca legiferarea relației prin căsătorie să devină mai puțin relevantă, din pricina diminuării afilierii religioase.

„Cred că numărul de căsătoriți este mai mare în rândul persoanelor religioase datorită învățăturilor doctrinare despre căsătorie din Biblie“, a declarat el pentru CP. „Iar pe măsură ce cultura devine mai laică observăm o scădere a procentului de căsătorii. Mulți afirmă că cred în Dumnezeu, dar o creștere a numărului de căsătorii observăm îndeosebi în cercurile religioase tradiționale“.

Sondajul a fost publicat după ce Pew Research a raportat recent date care arată o creștere cu 10 puncte procentuale a adulților americani care trăiesc fără un partener de viață, în ultimele trei decenii, în creștere de la 29% în 1990 la 39% în 2019. Datele Pew au indicat, de asemenea, că numărul adulților căsătoriți din SUA era de 53% în 2019, comparativ cu 64% în 1990.

În aprilie 2020, National Center for Health Statistics a raportat că, în 2018, rata căsătoriilor a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 100 de ani.

American Family Survey din 2021 a inclus, de asemenea, date referitoare la pandemie, întrucât sondajul a avut loc după ce familiile americane au experimentat pandemia COVID-19 pentru mai mult de un an.

La întrebările standard ale sondajului au fost adăugate întrebări noi, legat de experiențele din perioada de pandemie.

„Există un indiciu că oamenii sunt mai puțin înclinați să afirme că propria lor căsătorie a devenit mai puternică în timpul COVID, poate din cauza stresului din acea perioadă. Dar, în general, oamenii consideră că nu sunt probleme în ceea ce privește căsătoriile“, au scris cercetătorii în raportul lor.

„Când oamenii evaluează familiile (în loc de căsătorii) concluziile sunt destul de similare. Oamenii tind să considere că propria lor familie este cam la fel, dar există o ușoară scădere în evaluarea familiilor la nivel general – în scădere cu aproximativ 6% față de sondajul pre-COVID. Deși nu este un motiv de alarmă, tendința merită monitorizată“.

Potrivit raportului, COVID-19 a afectat multe aspecte ale vieții de familie din Statele Unite, dar lucrurile nu se reduc la o „poveste simplă, universală, de dificultăți sau calamități“, întrucât „unele familii par să fi făcut față cu succes pandemiei, în timp ce altele au experimentat provocări emoționale, fizice și economice distincte“.

Întrucât multe familii americane au suferit pierderi majore pe plan financiar în timpul pandemiei, studiul arată că familiile aflate deja în categoria celor cu venituri ridicate au fost mai predispuse să declare că situația lor financiară s-a îmbunătățit în perioada Covid.

„Pandemia a provocat multor familii probleme economice semnificative, prin disponibilizări și pierderea veniturilor, dar astfel de greutăți economice nu au fost resimțite în mod uniform în familiile americane“, se explică în raport.

Studiul menționează în continuare că americanii cu venituri mai mici, care au suferit schimbări în situația lor financiară, au fost mai predispuși să declare că situația lor s-au înrăutățit.

„Familiile monoparentale rămân grupul cel mai predispus să experimenteze o criză economică majoră, dar în același timp, în 2020 și 2021 s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de familii care au raportat o astfel de criză majoră“, au conchis analiștii.

„Per ansamblu, pe plan economic, familiile americane au dovedit o reziliență remarcabilă în timpul pandemiei, consolidată de un ajutor semnificativ de la stat. Problemele economice au fost resimțite mai tare de cei de la capătul inferior al spectrului economic, dar o intervenție guvernamentală semnificativă pe perioada celor două administrații prezidențiale a protejat multe familii americane de o criză severă“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US