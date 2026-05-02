Spirit Airlines și-a încetat definitiv activitatea. Cum poți obține rambursare pentru zborurile anulate

Compania aeriană Spirit Airlines își încetează activitatea. Toate zborurile au fost anulate, iar serviciul de relații cu clienții nu mai este disponibil, „cu efect imediat”, a anunțat compania aeriană sâmbătă dimineața, 2 mai.

Clienții care aveau rezervate zboruri viitoare cu această companie aeriană s-au văzut nevoiți să caute alternative, dar ar putea recupera costul altor bilete, în funcție de modul în care au efectuat plata.

„Deși nu putem să vă ajutăm să vă reprogramați zborul cu o altă companie aeriană, vom procesa automat rambursările pentru orice zboruri achiziționate prin Spirit cu un card de credit sau de debit, folosind aceeași metodă de plată inițială”, a anunțat Spirit pe X.

Clienții care au făcut rezervarea prin intermediul unei agenții de turism sunt rugați să se adreseze agenției respective pentru solicitările de rambursare.

Clienții care au rezervat zboruri folosind vouchere, credite de zbor, mile Free Spirit sau orice alt mijloc vor trebui să aștepte finalizarea procedurii de faliment pentru a se stabili despăgubirile, potrivit unui comunicat de presă emis în numele companiei aeriene.

Secretarul Transporturilor anunță măsuri de sprijin pentru clienții și angajații lăsați în voia sorții în urma închiderii companiei Spirit Airline



Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a anunțat sâmbătă o serie de măsuri menite să vină în ajutorul clienților companiei Spirit Airlines, rămași în impas după ce aceasta a intrat în faliment peste noapte, nefiind în măsură să ajungă la un acord de salvare cu autoritățile federale. Aceste măsuri le-ar permite clienților blocați să își reprogrameze biletele la alte companii aeriene, la prețuri plafonate sau reduse.

„Am mobilizat companiile aeriene partenere pentru a ne asigura că pasagerii nu rămân blocați, că comunitățile își păstrează accesul la rute, că tarifele nu cresc vertiginos și că angajații Spirit au acces la noi oportunități de angajare”, a declarat Duffy.

Deținătorii de bilete Spirit pot prezenta dovada achiziției pentru a beneficia de tarife speciale la zborurile companiilor JetBlue, Southwest, Delta și United. Companiile aeriene pun la dispoziție aceste tarife pentru diferite perioade de timp. Însă deținătorii de bilete ar trebui să se grăbească, întrucât unele oferte expiră în trei zile.

Cum s-a ajuns aici

Compania se află la a doua procedură de faliment și se confrunta cu grave probleme financiare cu mult înainte ca războiul din Iran să provoace o creștere vertiginoasă a prețurilor la combustibilul pentru avioane. Al optulea transportator aerian ca mărime din Statele Unite a încercat să ajungă la un acord cu administrația Trump privind un pachet de salvare de ultim moment, dar un grup important de creditori a respins propunerea.

Compania Spirit înregistrează pierderi încă de la începutul pandemiei, avertizând în repetate rânduri în ultimii ani că există „îndoieli serioase” cu privire la capacitatea sa de a-și continua activitatea. Spirit a depus cerere de faliment de două ori, ultima dată în august 2025.

Un avocat al companiei Spirit a declarat săptămâna trecută în fața unui tribunal de faliment că compania aeriană se afla în „discuții foarte avansate” cu administrația Trump cu privire la un pachet de salvare.

Însă un grup important de creditori a respins acest plan, potrivit unei surse familiarizate cu negocierile. Planul ar fi permis guvernului să preia controlul asupra majorității covârșitoare a acțiunilor companiei Spirit.

Președintele Donald Trump a recunoscut vineri că s-ar putea ca un acord să nu fie posibil.

Deși Trump și-a exprimat săptămâna trecută acordul, ideea unui plan de salvare pentru o singură companie aeriană a stârnit reacții negative atât din partea sectorului aerian, cât și din rândul membrilor republicani ai Congresului.

Decizia va lăsa fără loc de muncă 17.000 de angajați, dintre care 14.000 sunt angajați ai companiei Spirit, precum și mii de subcontractanți și alte persoane ale căror locuri de muncă depind de Spirit. Eliminarea zborurilor acestei companii aeriene ar putea duce, de asemenea, la creșterea tarifelor în întregul sector aerian din Statele Unite.

