Stânga afirma că Rittenhouse nu avea ce căuta în Kenosha, dar ultimul cuvânt revine juriului

S-a anunțat verdictul. Kyle Rittenhouse a fost declarat nevinovat la toate capetele de acuzare.

De curând, juriul a pronunțat verdictul pe care vi l-ar fi putut spune oricine a vizionat probele video și a ascultat mărturia. Adolescentul care a împușcat trei persoane, dintre care două mortal, în Kenosha, Wisconsin, în timpul revoltelor din vară, a făcut acest lucru în legitimă apărare. El nu este un criminal, analizează Kylee Zempel într-un articol The Federalist.

Nu ai fi avut însă aceeași părere dacă ai fi ascultat doar argumentele uneori calomniatoare ale procurorului sau ai fi urmărit doar știrile de pe MSNBC, CNN sau oricare dintre celelalte canale media corporatiste de stânga. Atunci ai fi considerat că Rittenhouse era un suprematist alb însetat de sânge, a cărui proprie mamă l-a dus în Kenosha (minciună), cu o armă de asalt (minciună) deținută ilegal (minciuna), pentru a-i ațâța pe alții și a-i împușca de plăcere (minciună), și că el a fost singurul care a tras cu arma (minciună). Săptămâna trecută, CNN a răspândit patru minciuni diferite despre Rittenhouse în 15 secunde, ca să-ți faci o idee cam ce știri prezintă.

Unul dintre principalele subiecte care au apărut în mass-media și care a ajutat la setarea narațiunii folosită de acuzare a fost ideea că Rittenhouse nu era din Kenosha, că „a trecut granița statului“ și nu avea ce căuta acolo. De exemplu, iată cum a formulat la un moment dat procurorul Thomas Binger:

„Turiștii din afara comunității noastre au fost atrași de haosul de aici, din Kenosha, precum moliile de lumină. Oameni care nu aparțin de Kenosha au venit și au contribuit la acel haos și i-a făcut pe mulți dintre cetățenii noștri să se teamă pentru siguranța lor, dar… singura persoană care a ucis pe cineva a fost inculpatul, Kyle Rittenhouse.“

În mass-media, atitudinea a fost similară. „Rittenhouse nu avea absolut niciun motiv legitim să fie acolo în acea noapte și consider că merită o pedeapsă serioasă“, preciza un articol de opinie din Chicago Sun-Times. The New York Times spunea că în Kenosha, „au venit activiști de dreapta, mulți cu arme de foc și sunt hotărâți să contracareze protestele pentru justiție rasială cu o viziune opusă legat de America“.

„Un tânăr de 17 ani care apare la proteste cu o armă AR-15 nu reprezintă lege și ordine. Ci haos și dezordine“, a declarat Clint Watts la MSNBC. Chris Hayes a subliniat și el ideea că „a venit din afara statului“, sugerând că Rittenhouse nu avea dreptul să reprezinte acea comunitate.

Nu contează că Rittenhouse locuia la doar 20 de mile de Kenosha, cu mama și surorile sale (ceea ce înseamnă că probabil are mai puțin de condus decât unii dintre acești jurnaliști de la Washington care „trec zilnic granița statului“ Virginia sau Maryland pentru a ajunge la redacțiile lor din DC). Și nu contează nici că tatăl lui, cel mai bun prieten al său și alte rude locuiau în Kenosha, sau că Rittenhouse lucra în acel oraș și chiar făcea serviciu comunitar voluntar, cum ar fi curățarea graffiti-ului rămas după revolte de pe o școală locală.

De fapt, el spune că se afla în Kenosha în noaptea fatidicei revolte pentru a proteja o afacere locală și pentru a oferi primul ajutor celor prezenți.

În orice caz, povestea utilizată de mass-media și procurori a fost identică: Kyle nu este de aici, nu ar trebui să fie aici și nu reprezintă interesele noastre.

Marea ironie, sau poate dreptatea poetică regăsită în justiția reală, este că persoanele însărcinate să delibereze cu privire la ce s-a întâmplat și să decidă un verdict sunt din Kenosha. Acestea au ce căuta acolo. Și, mai mult decât oricine altcineva, în special decât mass-media coruptă din Washington, ele chiar reprezintă interesele orașului lor, orașul care a fost incendiat, a avut parte de violență, și a suferit daune incomensurabile.

„Fără a comenta verdictele în sine, doar în ceea ce privește atenția și cooperarea de care ați dat dovadă, se justifică încrederea pe care fondatorii țării noastre v-au acordat-o“, a spus judecătorul Bruce Schroeder în timp ce a declarat încheiată datoria juriului – care, analizând dovezile din acest caz, durata deliberării și verdictul dat, pare să-și fi făcut bine treaba.

Pentru a-și îndeplini atribuțiile și a face dreptate, jurații trebuie să ia în considerare doar probele existente, nu și factorii externi. Dar dacă cineva poate vorbi în interesul orașului Kenosha, acel cineva nu este presa sau câțiva procurori. Este mixul aleatoriu de bărbați și femei din juriu care lucrează acolo, locuiesc acolo și trăiesc acolo.

„Juriul a reprezentat comunitatea noastră în acest proces și a spus ce avea de zis“, a precizat Binger după anunțarea verdictului, când judecătorul a întrebat acuzarea dacă mai are ceva de adăugat.

Poate pentru prima dată în decursul acestui proces, procurorul a avut dreptate. Juriul și-a reprezentat propria comunitate, Kenosha, mai bine decât oricine altcineva și ei sunt cei care au avut ultimul cuvânt: Kyle Rittenhouse nu este vinovat.

Traducere și adaptare

Tribuna.US