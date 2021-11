Starea tristă a statelor democrate: școlile publice rămân fără elevi

De curând, cele mai mari trei districte școlare publice din SUA au anunțat că au o problemă majoră și acută: un număr extrem de scăzut de înscrieri, informează Gwendolyn Sims într-un articol PJ Media.

The New York Times a relatat că, din toamna anului 2019, numărul de înscrieri în sistemul de școli publice din New York (NYC) — cel mai mare district al națiunii — a scăzut cu aproximativ 50.000 de elevi, adică 4,5%.

Cifrele arată și mai rău în al doilea cel mai mare district școlar public al națiunii, unde Los Angeles Times a relatat că Los Angeles Unified School District (LAUSD) a pierdut un număr record de peste 27.000 de elevi sau 6,0% în ceea ce privește numărul de înscrieri, din 2019.

Situația din cel de-al treilea cel mai mare district este la fel de rea – WTTW a relatat că în Chicago numărul de înscrieri a scăzut cu aproape 25.000 de elevi, adică 3,0%, în aceeași perioadă.

Ce anume a cauzat declinul masiv al numărului de înscrieri în aceste districte? Districtele se grăbesc să dea vina pe pandemia COVID-19. Acesta nu este singurul motiv pentru care tot mai puțini părinți aleg să-și trimită copiii la aceste școli publice, dar nu ați afla niciodată asta dacă ascultați doar ce declară ele.

NYC a susținut că „scăderea a fost probabil determinată de o serie de factori, printre care faptul că părinții aleg să-și educe copiii acasă, fie temporar, fie pe termen lung; sunt familii care au părăsit orașul în timpul pandemiei; iar unii părinți au amânat complet începerea școlii în cazul copiilor mai mici“.

În același timp, directorul de strategie al LAUSD, Veronica Arreguin, dă vina pe „impactul COVID“ pentru scăderea numărului de înscrieri. Arreguin a menționat, de asemenea, că declinul era preconizat în mare măsură și „corespunde cu scăderea ce are loc de mulți ani datorită ratelor scăzute ale natalității, faptului că familiile se mută în zone mai accesibile și altor factori“.

CEO-ul CPS, Pedro Martinez, a dat vina pentru numărul redus de înscrieri pe „pandemia COVID-19, o scădere a natalității în oraș și transferurile în afara districtului școlar“. Dar oare pandemia și lockdown-urile sale sunt într-adevăr tot ceea ce cauzează acest declin? Deși este adevărat că fiecare dintre aceste districte care eșuează a fost afectat de pandemia COVID-19, cele trei au de fapt multe alte probleme în comun, pe care mass-media nu le recunoaște, deoarece nu se potrivește Narațiunii.

În primul rând, chiar dacă aceste districte sunt situate în zone foarte diferite ale țării, fiecare constituie un district școlar urban masiv, localizat într-un stat profund democrat. În statele și orașele democrate, conduse de democrați, există probleme determinate de Stânga, cum ar fi creșterea ratei infracționalității, număr mare de persoane fără adăpost și familii destrămate.

Numai în acest an, Chicago a înregistrat deja peste 660 de omucideri, lucru care l-a făcut pe președintele consiliului de administrație, Miguel del Valle, să spună că mulți părinți sunt „îngrijorați de siguranța copiilor lor și a zonei în care locuiesc“.

Pentru LAUSD, cauzele declinului sunt „diverse, implicând factori economici – costul ridicat de trai a îndepărtat familiile de centrul urban, cândva accesibil, și de suburbiile adiacente“. Limitele impuse mai ales imigrației ilegale de către președintele Trump și apoi de pandemie au redus cu siguranță „numărul constant de familii cu copii mici“ care obișnuiau să alimenteze LAUSD.

Apoi, fiecare district este compus dintr-o vastă populație minoritară. Mulți copii nu vorbesc neapărat fluent engleza și nici nu au acces facil la wi-fi și echipamente electronice pentru cursurile online, ceea ce face ca școala de acasă să fie un lucru dificil, dacă nu chiar imposibil, pentru unii elevi. Mulți au renunțat pur și simplu la studii, s-au mutat sau nu au mai revenit după ce restricțiile s-au relaxat.

Mulți elevi și familiile lor nu și-au mai permis să locuiască în acele zone de oraș cu prețuri ridicate, deoarece părinții lor și-au pierdut locurile de muncă și locuințele au devenit greu de găsit în timpul pandemiei.

Citește și Școlile publice „trezite“ vor avea în curând parte de repercusiuni

În ultimul rând, la prima vedere ar putea părea că părinții urbani nu au multe lucruri în comun cu părinții din suburbii și zonele rurale ale țării, dar o chestiune pe care o împărtășesc cu toții este aceea că-și doresc ceea ce este mai bine pentru copiii lor. Fiecare dintre aceste districte a impus aceeași programă rasistă trezită, reglementări draconice în privința purtării măștii și mandate de vaccinare intruzive împotriva cărora s-au ridicat părinți din toată țara.

Mulți părinți din mediul urban, în special părinții din comunitățile minoritare, nu sunt neapărat de acord cu ideologia radicală de stânga a Teoriei Critice Rasiale sau cu „studiile etnice“ care îi creionează pe copiii lor drept victime oprimate și pe cei albi drept opresori; astfel că mulți aleg școli charter sau varianta de homeschooling.

„Pe lângă acest declin la nivel general al numărului de înscrieri, în ultimele două decenii s-a înregistrat o creștere a procentului de elevi care se înscriu în școli charter și o scădere relativă a procentului de elevi care frecventează școli non-charter din LAUSD“, a declarat profesorul John Rogers de la UCLA pentru Los Angeles Times.

Începând cu a-i numi pe părinți „teroriști domestici“, până la a-i forța pe copiii lor să poarte măști și să facă vaccinuri nedorite, este clar că Stânga i-a desconsiderat și subestimat pe părinți legat de cât de multe vor suporta aceștia atunci când bunăstarea copiilor lor este în primejdie.

E suficient să ne uităm doar la cursa electorală pentru poziția de guvernator din Virginia pentru a observa ce consecințe are acest lucru pentru Stânga. Nu vă puneți niciodată cu părinții!

Traducere și adaptare

