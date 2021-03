Statul Arkansas interzice participarea sportivilor transgender în competițiile feminine 

Asa Hutchinson, Guvernatorul statului Arkansas, a aprobat recent un proiect de lege care interzice sportivilor transgender care se identifică drept femei să participe în sporturile feminine, informează DailyWire.

Noua lege, menită să păstreze integritatea sporturilor feminine și să protejeze fetele și femeile de a concura împotriva bărbaților biologici, vine pe fondul unei presiuni din partea legislativelor de stat pentru a adopta protecții similare.

„Astăzi am adoptat Legea SB354, numită „Legea Corectitudinii în Sportul Feminin“. Am studiat propunerea și am ascultat părerea a sute de alegători pe această temă. Am semnat această lege în calitate de fan al sporturilor feminine, începând de la baschet până la fotbal și multe altele în care femeile concurează cu succes“, a declarat Hutchinson.

„Această lege specifică pur și simplu că femeile nu ar trebui să fie obligate să concureze sportiv împotriva unui oponent de sex masculin, când sportul respectiv este conceput pentru competiții feminine. După cum am afirmat anterior, sunt de acord cu intenția acestei legi. Va ajuta la promovarea și menținerea corectitudinii în evenimentele sportive feminine.“

Parlamentarii GOP din cel puțin 20 de state au propus legislații similare anul acesta, potrivit Associated Press. În astfel de state se exercită presiuni din partea activiștilor și organizațiilor precum NCAA, pentru a evita implementarea acestor interdicții.

Guvernatoarea Dakotei de Sud, Kristi Noem, a refuzat recent să aprobe un proiect de lege similar și l-a trimis înapoi legislativului pentru a elimina aplicabilitatea lui în sporturile la nivel de facultate.

Citește și Opinie: Alegătorii GOP nu mai susțin politicienii care refuză să le apere interesele

La începutul acestei săptămâni, un grup de reprezentanți de stat a propus o legislație similară în Adunarea Generală a Carolinei de Nord. Proiectul de lege menționează „diferențele inerente dintre bărbați și femei“ ca motiv pentru interzicerea bărbaților biologici în sporturile feminine.

Proiectul de lege prevede în parte:

Beneficiile pe care le oferă testosteronul natural sportivilor de sex masculin nu sunt diminuate prin utilizarea de blocanți ai pubertății și a hormonilor sexuali încrucișați. Un studiu recent asupra impactului unor astfel de tratamente a constatat că politici precum cele ale Comitetului Olimpic Internațional, care impun bărbaților biologici să urmeze cel puțin un an de tratament de suprimare a testosteronului înainte de a concura în sporturi feminine, nu creează condiții de concurență echitabile.

[Reducerea nivelului de testosteron impusă de multe politici transgender ale federației sportive este insuficientă pentru a elimina sau a reduce avantajul masculin în mod semnificativ“. De exemplu, „avantajul masei musculare pe care bărbații îl au față de femei și potențialele implicații ale acestuia privind performanța nu este eliminat după 12 luni de suprimare a testosteronului.

În schimb, studiul a concluzionat că „Datele prezentate aici demonstrează că avantajul performanței fizice masculine față de femei, atribuit parametrilor antropometrici superiori și celor de masă/forță musculară dobândiți la pubertate, nu dispare în urma regimului curent de suprimare a testosteronului, care permite participarea femeilor transgender la categoriile sportive feminine.

Mai degrabă, se pare că avantajul performanței masculine se păstrează în mare parte în cazul femeilor transgender și, prin urmare, rămâne un factor substanțial.

Citește și De ce 1 din 6 tineri americani se identifică a fi LGBT?

Pe 11 martie, Guvernatorul statului Mississippi, Tate Reeves, a semnat un proiect de lege care interzice bărbaților biologici să concureze în sportul feminin.

„Nu mi-am imaginat niciodată că o să trebuiască să fac asta, dar POTUS nu ne-a lăsat nicio altă soluție“, a postat Reeves pe Twitter.

„Una dintre primele sale acțiuni a fost să semneze un ordin executiv care încurajează ideologia transgender în rândul copiilor. Așadar, astăzi am aprobat cu mândrie Legea de Echitate din Mississippi, pentru a asigura faptul că tinerele nu sunt forțate să concureze împotriva băieților biologici.“

Tribuna.US