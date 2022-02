Statul Texas dă în judecată Facebook pentru colectarea datelor de recunoaștere facială

Texas dă în judecată compania-mamă a Facebook, Meta (FB (FBK)), acuzând că gigantul rețelelor de socializare a colectat ilegal datele de recunoaștere facială a zeci de milioane de locuitori ai statului, timp de un deceniu, informează Brian Fung într-un articol CNN Business.

În plângerea depusă recent la Tribunalul Districtual Harrison County din Texas se susține că o funcție de etichetare a fotografiilor pe Facebook, care nu mai este în prezent disponibilă, nu cerea consimțământul informat al texanilor înainte de a le colecta datele de recunoaștere facială. Funcția respectivă analiza chipurile din fotografii, inclusiv cele ale persoanelor care nu erau membri Facebook, și recomanda utilizatorilor Facebook să eticheteze persoanele astfel identificate.

Facebook a anunțat că acea opțiune urma să fie eliminată în noiembrie 2021, la câteva luni după ce a plătit 650 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces de acțiune colectivă intentat în Illinois pe aceeași temă. La momentul respectiv, Facebook preciza că va șterge și datele pe care le-a colectat de la cel puțin 600 de milioane de utilizatori care au folosit programul.

Până la acea dată, conform procesului intentat de procurorul general din Texas, Ken Paxton, Facebook colectase deja de miliarde de ori date biometrice, încălcând legea statului privind protecția consumatorilor și confidențialitatea datelor biometrice. Legislația din Texas privind datele biometrice, Capture or Use of Biometric Identifier (CUBI) Act, fusese adoptată în 2009.

Legat de acest nou proces, un purtător de cuvânt al Meta a declarat: „Aceste acuzații sunt nefondate și ne vom apăra cu vehemență“.

În plângere se susține că, din 2010 până în iunie 2011, Facebook „a implicat pe ascuns milioane de texani într-un program de recunoaștere facială fără a obține consimțământul lor informat. Ca atare, în următorii zece ani, Facebook a colectat geometria facială a zeci de milioane de texani ale căror chipuri apăreau în fișierele încărcate pe platformă, fără ca aceștia să știe“.

Întrucât pe platformă au fost încărcate și pozele multor persoane care nu sunt utilizatori Facebook, compania a încălcat și dreptul acestora la confidențialitate, conferit de legile statului.

Procesul reprezintă punctul culminant al unei investigații de ani de zile a oficialităților din Texas asupra software-ului de recunoaștere facială Meta și asupra modului în care acesta e posibil să încalce legile statului. De asemenea, evidențiază faptul că recunoașterea facială începe să fie tot mai des luată în vizor, pe măsură ce factorii de decizie politică și publicul devin din ce în ce mai sceptici față de platformele de socializare.

Deși Facebook a suspendat programul de recunoaștere facială, se menționează în plângere, Meta „nu și-a luat un astfel de angajament în ceea ce privește celelalte platforme sau operațiuni derulate sub umbrela corporației, cum ar fi Instagram, WhatsApp, Facebook Reality Labs sau viitorul său program de realitate virtuală, metaversul“.

Solicitarea reclamanților este ca instanța să impună amendarea companiei Meta cu $25.000 de dolari pentru fiecare încălcare a legii de stat privind datele biometrice și cu $10.000 pentru fiecare încălcare a legii de protecție a consumatorilor din Texas. În cadrul unei conferințe de presă, Paxton a declarat că solicită despăgubiri de miliarde de dolari.

