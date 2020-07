Știa președintele Trump despre recompensele rusești pentru uciderea trupelor americane?

Mike Huckabee: Nu am abordat această poveste când a apărut vineri, pentru că am o regulă standard: orice știre anti-Trump „bombă” care provine din mediile ostile de presă, precum New York Times, ar trebui lăsată publică cel puțin 48-72 de ore pentru da o șansă adevărului să iasă la iveală. De vreme ce această știre a apărut vinerea trecută și au trecut câteva zile, o voi aborda.

New York Times, citând sursa lor favorită „oficiali fără nume”, „a raportat” că Rusia a oferit recompense militanților talibani pentru uciderea trupele americane din Afganistan pentru a-i alunga din regiune și că președintele a fost informat despre asta. Joe Biden, preluând ștafeta înmânată de Times, a declarat:

„Relevația cu adevărat șocantă este că dacă raportul Times este adevărat, și subliniez din nou asta, este că președintele Trump, comandantul șef al trupelor americane care servesc într-un teatru periculos de operații, știe de luni de zile despre acest lucru, potrivit Times și nu a făcut nimic”.

Democrații și mass-media au țipat că Trump a fost vinovat de coluziunea cu Rusia (se vor sătura vreodată să susțină asta?) și chiar o serie de Republicani de top solicită o investigație. Chiar au nevoie să învețe să numere până la 100 înainte de a lua în serios orice lucru care vine de la New York Times.

Așadar, iată ce știm după câteva zile de așteptare: Rusia spune că povestea e „falsă” și talibanii au negat că ar fi adevărată. De asemenea, Trump a declarat că agențiile de intelligence nu l-au informat pe el sau pe vicepreședinte pentru că nu au identificat informații credibile (și asta chiar a fost înainte ca informațiile să ajungă la New York Times).

La rândul său, secretarul de presă al Casei Albe, Kayleigh McEnany, a declarat:

„Acest lucru nu vorbește despre meritul presupusei informații, ci despre inexactitatea știrii din New York Times care sugerează că președintele Trump a fost informat în această privință”.

Așadar, McEnany spune că poate Rusia a oferit o astfel de recompensă, dar mare parte a „bombei” anti-Trump din toată povestea era o știre falsă. Asta dacă nu cumva credeți că agențiile noastre de informații sunt dispuse să mintă pentru a face să pară că Trump NU colaborează cu Rusia. Și dacă credeți asta, nu prea ați fost atenți la ce s-a întâmplat în ultimii trei ani.

Într-o poveste oarecum înrudită, există un nou film care apare despre perioada anilor `30, când New York Times a câștigat un premiu Pulitzer pentru știri false despre atrocitățile comise de tiranul rus Joseph Stalin, un premiu pe care nu l-a returnat niciodată.

Practic asta înseamnă o coluziune cu Rusia!

Tribuna.US