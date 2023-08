Studiu: Diferența de bunăstare dintre americanii căsătoriți și cei singuri s-a dublat în ultimul deceniu

Foto: Pepi Stojanovski/Unsplash

Dacă ai crezut că nesfârșita căutare și defilare pe aplicațiile de întâlniri a fost cea mai rea parte a vieții de burlac, atunci ține-te bine, pentru că te așteaptă o realitate și mai dură.

În timp ce 1 este cel mai singuratic număr, acesta este, de asemenea, din ce în ce mai mult, cel mai sărac, analizează Money Wise.

Deși nu este surprinzător faptul că persoanele căsătorite au o avere netă mai mare decât cea a persoanelor singure, în ultimul deceniu, acest decalaj s-a făcut mai mult decât dublu, iar persoanele căsătorite sunt cu mult în fața celor singure.

Creșterea vertiginoasă a valorii activelor – în special a locuințelor – din ultimii doi ani este în mare parte de vină pentru această diferență tot mai mare, dar nici inflația ridicată și ratele în creștere ale dobânzilor nu ajută.

Și, într-o perioadă în care tot mai mulți oameni rămân singuri mai mult timp, construirea unei bunăstări pe cont propriu devine din ce în ce mai dificilă.

Decalajul care continuă să crească

În 2019, averea netă a cuplurilor căsătorite și a celor singure diferea cu 60.000 de dolari – mai mult decât dublu față de diferența care exista în 2010, când era de aproximativ 25.000 de dolari, potrivit datelor din sondajul privind finanțele consumatorilor, analizate de Federal Reserve Bank of St. Louis.

Dar valoarea în creștere a activelor, cum ar fi investițiile, vehiculele și în special proprietățile imobiliare, a mărit și mai mult decalajul în ultimii doi ani, estimează Lowell Ricketts, cercetător de date la Institutul pentru echitate economică din cadrul Fed din St. Louis.

„Ceea ce am văzut din 2019, este într-adevăr această apreciere incredibilă a prețului activelor”, spune Ricketts.

„Casele devin din ce în ce mai valoroase, la fel ca și activele financiare, deși până de curând, odată cu volatilitatea pieței, activele financiare au avut parte mai mult de o călătorie în roller coaster, dar activele imobiliare rămân în continuare foarte puternice.”

Prețul median al unei case în SUA în 2019 a fost de aproximativ 300.000 de dolari, potrivit Realtor.com. În decembrie 2022, prețul median de listă a fost de 400.000 de dolari. Iar această creștere se vede în disparitatea bunăstării.

Acei 100.000 de dolari în plus fac mult mai dificilă solicitarea unui credit ipotecar, dacă sunteți pe cont propriu și încercați să intrați pe o piață competitivă. Dar dacă sunteți deja proprietar, această valoare se adaugă la averea existentă.

Persoanele căsătorite „vor avea … o valoare netă mai mare de acumulare prin capitalul locativ. Și cred că acest lucru ar putea mări și mai mult acest decalaj… cu excepția unei încetiniri a pieței imobiliare și a unei deprecieri rapide a prețurilor”.

În 2021, persoanele căsătorite aveau de două ori mai multe șanse de a cumpăra o casă decât persoanele singure. În acel an, 60% dintre cumpărătorii de locuințe erau cupluri căsătorite, 19% erau femei singure și 9% bărbați singuri, potrivit Asociației Naționale a Agenților Imobiliari.

Inflația și creșterea ratelor dobânzilor afectează puternic familiile cu un singur venit

Nici inflația ridicată, care a fost de 5,1% în februarie, și ratele în creștere ale dobânzilor nu îi ajută pe cei singuri.

„Acest lucru poate fi un factor pentru gospodăriile singure, deoarece au mai puține opțiuni în fața lor pentru a face față inflației într-o gamă largă de bunuri”, spune Ricketts. „Așa că am putea vedea niște factori de exacerbare acolo”.

Cu cât venitul sau averea netă este mai mică, cu atât este mai probabil să cumpărați deja produse mai ieftine. Iar atunci când aceste articole cresc în preț, nu există multe opțiuni pentru un articol și mai ieftin.

„Cuplurile cu venituri duble nu numai că aduc două venituri în multe cazuri, dar împart și cheltuielile, mâncare, îmbrăcăminte, adăpost, orice”, spune Margaret Price, care a scris împreună cu autorul cărții Single Women and Money: How To Live Well On Your Income.

