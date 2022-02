Studiu: Lockdown-urile nu au ajutat la nimic

Cu un an și ceva în urmă, scriam paragraful de mai jos, analizează Trevor Thomas într-un articol American Thinker.

„La momentul actual este clar că, indiferent ce riscuri pentru sănătate prezintă virusul Wuhan, ele pălesc în comparație cu masacrul social, mental, economic și spiritual provocat de măsurile politice stupide – și cele la fel de stupide adoptate ulterior de entitățile private – care au însoțit în mod tragic virusul Wuhan în SUA. După cum au avertizat mulți, inclusiv președintele Trump, legat de acest virus, ‘remediul’ a cauzat într-adevăr mai mult rău decât boala în sine.

Cu alte cuvinte, cele mai multe din problemele cu care se confruntă azi America nu se datorează virusului Wuhan, ci mai degrabă modului amplu și prostesc în care am reacționat față de el. Închiderea afacerilor, lockdown-urile, mandatele de purtare a măștii și altele asemenea nu au ajutat mai deloc la stoparea valului de infectări cu virusul Wuhan. În schimb, aceste măsuri lipsite de înțelepciune au creat suferințe fără precedent – ​​inclusiv stres, datorii, ruină financiară, depresie, boală și moarte – pentru zeci de milioane de americani“.

Un nou studiu – A Literature Review and Meta-analysis of the Effects of Lockdowns on COVID-19 Mortality – care face o „revizuire sistematică și meta-analiză“ a numeroaselor cercetări privind lockdown-urile, validează concluziile mele – și ale multor altora.

Lucrarea concluzionează că „lockdown-urile nu au avut aproape niciun efect asupra mortalității cauzate de COVID-19“. Mai exact, studiul publicat de Johns Hopkins Institute for Applied Economics a constatat că „lockdown-urile din Europa și Statele Unite au redus mortalitatea COVID-19 cu doar 0,2%, în medie. La fel de ineficiente au fost și ordonanțele SIPO (shelter in place orders), acestea reducând mortalitatea cauzată de COVID-19 cu doar 2,9%, în medie“.

În plus, acest studiu arată că, deși „lockdown-urile au avut un efect prea mic sau deloc asupra sănătății publice, ele au determinat costuri economice și sociale enorme acolo unde au fost instituite. În concluzie, politicile de lockdown sunt nefondate și ar trebui respinse ca instrument politic în caz de pandemie“.

Mai exact, autorii precizează:

„Utilizarea lockdown-urilor este o caracteristică unică a pandemiei de COVID-19. Lockdown-urile nu au fost niciodată folosite într-o atât de mare măsură în timpul vreunei pandemii din secolul trecut. Din păcate, lockdown-urile din timpul fazei inițiale a pandemiei de COVID-19 au avut efecte devastatoare. Ele au contribuit la reducerea activității economice, la creșterea ratei șomajului, la diminuarea educației școlare; au cauzat tulburări politice, violență domestică și au subminat democrația liberală.

Aceste costuri pe care le-a plătit societatea trebuie comparate cu beneficiile lockdown-urilor, despre care meta-analiza noastră a arătat că sunt în cel mai bun caz minime. Un astfel de calcul standard beneficiu-cost duce spre o concluzie fermă: lockdown-urile ar trebui respinse ca instrument politic în caz de pandemie“.

Pentru milioane dintre noi, acest studiu nu aduce nimic nou față de ceea ce știam deja. Nu aveam nevoie de cercetări care să arate ceea ce ne lămuriseră cu mult timp în urmă înțelepciunea și simțurile dăruite de Dumnezeu.

Fie datorită propriilor noastre experiențe personale, experiențelor familiei și prietenilor noștri sau din cauza a ceea ce știm despre mulți politicieni și birocrați guvernamentali, din vara lui 2020, cel puțin, a fost clar că lockdown-urile nu numai că erau în mare măsură ineficiente împotriva virusului Wuhan, ci și constituiau un instrument devastator la scară largă pe care cei devotați guvernului au fost mult prea dornici să îl folosească și mult prea lenți în a-l abandona.

