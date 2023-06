Studiu: Operațiile transgender îi fac pe oameni mai singuri și mai deprimați

Foto: Kat Smith/Pexels

Directorul unei instituții care oferă așa-zisele „servicii de afirmare a sexului“ a publicat un studiu care confirmă faptul că operațiile transgender nu îmbunătățesc starea de sănătate mintală și îi fac pe oameni să se simtă mai singuri decât cei care au evitat intervenția pe cale chirurgicală, analizează Ben Johnson pentru Washington Stand.

„Potrivit rezultatelor studiului nostru, nivelul de mulțumire privind viața personală a celor ce se identifică drept transgender nu a crescut în urma efectuării unui intervenții chirurgicale de afirmare a genului, comparativ cu al persoanelor ce nu au recurs la așa ceva“, se precizează în studiul publicat recent în BMC Public Health, o revistă științifică evaluată inter pares.

„Datele noastre arată că persoanele transgender sau cu gen fluid, care au suferit o operație de schimbare de sex, se simt mai singure“ decât persoanele cu identitate transgender care au ales să nu se opereze, constată un studiu separat realizat de aceiași patru cercetători, publicat inițial online pe 11 mai în revista Healthcare (Basel).

De asemenea, cercetătorii au descoperit că persoanele care se identifică ca membri ai sexului opus au experimentat un sentiment mai puternic de alienare dacă făceau sport.

„S-a constatat o legătură strânsă între nivelurile crescute de singurătate și faptul că s-a recurs la operația de schimbare de sex și practicarea sportului mai mult de 4 ore pe săptămână“, în comparație cu „lipsa activității sportive“.

Cercetătorii nemți au colectat datele care au stat la baza ambelor studii de la cei care au solicitat o operație de schimbare de sex la o clinică din Hamburg. Respondenții au fost „104 persoane transgender care s-au alăturat unor grupuri de auto-ajutorare pentru a obține și a împărtăși informații despre operațiile de afirmare a sexului efectuate la Division of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery din cadrul University Medical Center Hamburg-Eppendorf“.

Respectiva clinică efectuează proceduri transsexuale standard, cum ar fi „labioplastia“ și „mărirea sânilor“, precum și „alte intervenții chirurgicale“.

Unul dintre autorii ambelor studii, Dr. Marco Blessmann, a condus departamentul de chirurgie plastică al respectivei universități de la înființarea sa în 2014.

Ambele studii menționează, de asemenea, afilierea coautoarei Katharina Grupp cu departamentul de chirurgie plastică al lui Blessmann (deși pe site-ul universității figurează ca fiind membră a unui alt departament de chirurgie; departamentul lui Blessman specifică faptul că acesta colaborează cu alte departamente).

Cel mai recent studiu relevă faptul că persoanele care se identifică drept transgender au o satisfacție generală de viață mai scăzută decât populația de rând – iar sănătatea mintală a tinerilor care suferă de disforie de gen este mai precară decât a persoanelor mai în vârstă.

Blessmann și colegii săi au constatat că 31% dintre persoanele care se identifică drept transgender se simt „nemulțumite“ sau „extrem de nemulțumite“ de viață, în timp ce 17% s-au declarat „satisfăcute“ și doar un procent s-au simțit „extrem de satisfăcute“.

Persoanele care se identifică drept transgender au fost cu 1.290% mai înclinate să se descrie drept „extrem de” nemulțumite“ decât „extrem de mulțumite“ de viața lor.

În plus, „nivelul de satisfacție în viață a fost asociat cu înaintarea în vârstă. Anterior, autorii au descris faptul că tinerii transgender erau asociați cu rate disproporționat de ridicate de depresie, anxietate, tendințe suicidale și auto-vătămare nesuicidă“.

„Astfel de factori sunt cunoscuți ca fiind asociați cu un grad de satisfacție mai scăzut privind propria viață“, scriu autorii.

Cel mai recent studiu, publicat cu două zile înainte de începutul „Lunii mândriei“ LGBTQ, va provoca cu siguranță dispute, în contextul în care statele dezbat Legea SAFE pentru protejarea minorilor de industria transgender, iar căutările pe internet pentru termeni precum „sunt gay“ și „sunt trans“ au crescut cu 1.300% în 19 ani, chiar și în cele mai conservatoare state.

Cele mai recente concluzii nu reprezintă o surpriză pentru experți. „Această constatare este, din păcate, în concordanță cu alte studii“, a declarat pentru The Washington Stand Mary Beth Waddell, director al Federal Affairs for Family and Religious Liberty în cadrul Family Research Council.

„Un studiu a arătat că rata de finalizare a sinuciderii în cazul celor supuși unei intervenții chirurgicale a fost de 19 ori mai mare decât în cazul populației generale“.

Un studiu realizat în Suedia, țară prietenoasă cu persoanele transgender, a concluzionat: „Persoanele transgender care au efectuat schimbarea de sex, prezintă riscuri considerabil mai mari de deces, comportament suicidar și morbiditate psihiatrică decât populația generală“.

În ciuda acestor studii, membrii industriei de chirurgie transgender insistă adesea asupra faptului că minorii se vor sinucide dacă părinții nu sunt de acord să își supună copiii unor operații care le schimbă viața.

„O tactică obișnuită era ca medicii să-i spună părintelui unei fetițe: ‘Puteți avea fie un fiu viu, fie o fiică moartă’“, a explicat Jamie Reed, un activist LGBT de extremă stânga și denunțător care a lucrat timp de patru ani la Washington University Transgender Center din cadrul Spitalului pentru copii St. Louis.

Oamenii de știință știu de mult timp că există o corelație între bolile mintale și disforia de gen. „Dovezile clinice sugerează că schizofrenia apare la pacienții cu GID [tulburare de identitate de gen] la rate mai mari decât în populația generală și că pacienții cu GID pot avea trăsături de personalitate asemănătoare schizofreniei“, se arată într-un studiu din 2014.

„Infecția cu toxoplasma, nivelurile reduse ale factorului neurotrofic derivat din creier (BDNF), problemele din copilăria timpurie și legăturile cu tulburările din spectrul autist, ar putea explica parțial legătura dintre ele“.

Un studiu din 2020 a constatat că persoanele care suferă de disforie de gen au o probabilitate de până la 636% mai mare de a suferi și de autism.

„Singurul mod în care persoanele care se confruntă cu disforia de gen vor ajunge să trăiască o viață fericită, sănătoasă și autentică este să abordeze rădăcina problemei lor și să caute vindecarea“, a declarat Waddell pentru TWS.

„Multe dintre persoanele care se identifică drept transgender fac acest lucru datorită traumelor, abuzurilor, experiențelor negative din copilărie (care pot fi sau nu traumatice) și altor motive de acest gen.

Până când aceste probleme care stau la bază nu vor fi tratate în mod corespunzător, respectivele persoane nu vor fi pe deplin mulțumite“.

Potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Pittsburgh, adolescenții care se identifică drept transgender au fost de peste două ori mai susceptibili decât colegii lor să raporteze abuzuri sexuale în copilărie, cu 161% mai susceptibili să fi îndurat abuzuri fizice și cu 184% mai susceptibili să fi suferit abuzuri psihologice.

„Adolescenții transgender (TGA) prezintă niveluri disproporționate de probleme de sănătate mintală în comparație cu adolescenții cisgender (CGA)“, a concluzionat studiul lor din 2021, publicat în revista Pediatrics.

„Cercetatorii ar trebui să examineze modul în care experiențele mai frecvente de abuz în copilărie ar putea contribui la problemele disproporționate de sănătate mintală observate în rândul acestui segment de populație“.

Dovezile arată că cel mai bun lucru pe care părinții îl pot face pentru copiii care își pun sub semnul întrebării identitatea biologică este să îi protejeze de operațiile chirurgicale care îi afectează permanent sau de injecțiile hormonale potențial sterilizante.

„Chiar și Asociația Americană de Psihiatrie, care susține ideologia identității de gen, recunoaște că un procent ridicat de copii vor scăpa de sentimentele de disforie dacă li se permite să treacă prin pubertate în mod natural.

Acesta este motivul pentru care trebuie să adoptăm o legislație precum Protecting Children from Experimentation Act of 2023 și End Taxpayer Funding of Gender Experimentation Act of 2023“, a declarat Waddell pentru TWS.

„Permițându-le copiilor să experimenteze perioadele normale de tranziție fără interferențe îi ajută să se maturizeze și să ia decizii mai înțelepte cu privire la viitorul lor“.

