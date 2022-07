Studiu științific Yale: Economia Rusiei este distrusă pe termen lung ca urmare a războiului provocat de Putin

La 5 luni de când Vladimir Putin a invadat ilegal Ucraina, iar marile afaceri au părăsit Rusia, acompaniate de sancțiunile impuse de comunitatea internațională, un grup de 5 experți Yale publică primul studiu științific al impactului măsurilor punitive împotriva Rusiei.

Studiul are 118 pagini și este semnat de: Jeffrey Sonnenfeld – președinte al Yale Chief Executive Leadership Institute; decan asociat senior și profesor Lester Crown în practica managementului la Yale School of Management. Steven Tian – Director de cercetare la Yale Chief Executive Leadership Institute, Universitatea Yale. Franek Sokolowski – Cercetător în afaceri și economie la Yale Chief Executive Leadership Institute, Universitatea Yale. Michal Wyrebkowski – Asistent de cercetare în domeniul energiei la Yale Chief Executive Leadership Institute și la Universitatea din Pennsylvania, Wharton Business School. Mateusz Kasprowicz – Asistent de cercetare la Yale Chief Executive Leadership Institute și la Warsaw School of Economics.

Studiul este binevenit, având în vedere că liderii la Moscova iau constant în derâdere sancțiunile impuse de Occident, în timp ce opinia publică este dezamăgită de inacțiunea marilor puteri care ar trebui să contracareze încercarea lui Putin de reconfigurare a ordinii mondiale. Ce-i drept, unele țări, precum Germania, au lăsat clar să se înțeleagă că ar fi gata să sacrifice Ucraina și Europa de Est doar pentru a nu rămâne fără gazul rusesc. Oare chiar nu s-a gândit nimeni că se va ajunge la asta?

În continuare, în abstract, concluziile studiului Yale.

Pe măsură ce invazia rusă din Ucraina intră în cea de-a cincea lună, a apărut o poveste comună conform căreia unitatea lumii în a se opune Rusiei a devenit cumva un „război de uzură economică care își pune amprenta asupra Occidentului”, având în vedere presupusa „rezistență” și chiar „prosperitate” a economiei rusești.

Acest lucru este pur și simplu neadevărat – și este o reflectare a unor neînțelegeri larg răspândite, dar incorecte din punct de vedere faptic, cu privire la modul în care economia rusă rezistă de fapt pe fondul exodului a peste 1.000 de companii globale și al sancțiunilor internaționale.

Faptul că aceste neînțelegeri persistă nu este surprinzător. De la invazie, comunicatele economice ale Kremlinului au devenit din ce în ce mai selective, eliminând sistematic măsurătorile nefavorabile și publicându-le doar pe cele mai favorabile. Aceste statistici selectate de Putin sunt apoi trâmbițate cu grijă în mass-media și folosite de o mulțime de experți bine intenționați, dar neglijenți, pentru a elabora previziuni excesiv de favorabile Kremlinului, în mod nerealist.

Echipa noastră de experți, folosind limba rusă și surse de date neconvenționale, inclusiv date de consum de înaltă frecvență, verificări pe canale încrucișate, comunicate de la partenerii comerciali internaționali ai Rusiei și extragerea de date complexe privind transportul maritim, a publicat una dintre primele analize economice cuprinzătoare care măsoară activitatea economică actuală a Rusiei la cinci luni de la invazie și evaluează perspectivele economice ale Rusiei.

Din analiza noastră reiese clar: retragerea afacerilor și sancțiunile paralizează în mod catastrofal economia rusă. Abordăm o gamă largă de percepții comune greșite – și facem lumină asupra a ceea ce se întâmplă de fapt în interiorul Rusiei, inclusiv:

• Poziționarea strategică a Rusiei ca exportator de produse de bază s-a deteriorat iremediabil, având în vedere că, în prezent, Rusia se află într-o poziție de slăbiciune din cauza pierderii principalelor sale piețe de odinioară și se confruntă cu provocări majore în ceea ce privește realizarea unui „pivot către Asia” cu exporturi nefondabile, cum ar fi gazele naturale. Rusia este mult mai dependentă de Europa decât viceversa.

• În ciuda unor scurgeri de informații persistente, importurile rusești s-au prăbușit în mare parte, iar țara se confruntă cu provocări majore în ceea ce privește asigurarea unor materii prime, piese și tehnologii esențiale de la parteneri comerciali ezitanți, ceea ce duce la o penurie de aprovizionare pe scară largă în cadrul economiei sale interne. Principala sursă de importuri a Rusiei este China, dar odată cu invazia din februarie 2022, principalul beneficiar al produselor chinezești rămâne SUA.

• În ciuda iluziilor lui Putin privind autosuficiența și înlocuirea importurilor, producția internă rusă a ajuns la un impas total, fără capacitatea de a înlocui afacerile, produsele și talentele pierdute; golirea bazei interne de inovare și producție a Rusiei a dus la creșterea prețurilor și la neliniștea consumatorilor.

• Ca urmare a retragerii mediului de afaceri, Rusia a pierdut peste 1.500 companii care reprezintă ~40% din PIB-ul său, anulând aproape toate investițiile străine din ultimele trei decenii și susținând o fugă simultană fără precedent de capital și de populație într-un exod în masă al bazei economice a Rusiei.

• Putin recurge la intervenții fiscale și monetare dramatice, evident nesustenabile, pentru a atenua aceste slăbiciuni economice structurale, ceea ce a trimis deja bugetul de stat în deficit pentru prima dată în ultimii ani și a secătuit rezervele valutare, chiar și în condițiile unor prețuri ridicate la energie – iar finanțele Kremlinului sunt într-o situație mult, mult mai gravă decât se înțelege în mod convențional.

• Piețele financiare interne rusești, ca indicator atât al condițiilor actuale, cât și al perspectivelor viitoare, sunt piețele cu cele mai slabe performanțe din întreaga lume în acest an, în ciuda controalelor stricte ale capitalurilor, și au luat în calcul o slăbiciune susținută și persistentă a economiei, cu o contracție a lichidităților și a creditului – pe lângă faptul că Rusia este practic izolată de piețele financiare internaționale, ceea ce îi limitează capacitatea de a accesa fondurile de capital necesare pentru revitalizarea economiei sale paralizate.

• Privind în viitor, nu există nicio cale de ieșire din obliterarea economică pentru Rusia atât timp cât țările aliate rămân unite în menținerea și creșterea presiunii sancțiunilor împotriva Rusiei, iar Școala de Economie de la Kiev și Grupul de lucru McFaul-Yermak au deschis calea în propunerea de măsuri de sancțiuni suplimentare.

Titlurile defetiste care susțin că economia Rusiei și-a revenit sunt pur și simplu neadevărate – faptele sunt că, din orice punct de vedere și la orice nivel, economia rusă se clatină, iar acum nu este momentul să punem frână.

Studiul poate fi citit integral AICI

Tribuna.US