SUA vor fi eliminate din „lista țărilor sigure“ privind călătoriile în UE

Uniunea Europeană intenționează să recomande ca națiunile sale membre să reinstituie restricțiile impuse călătorilor din SUA datorită creșterii nivelului de infectare COVID-19, informează Joseph Choi într-un articol The Hill.

Diplomații UE au declarat pentru The Associated Press că recomandarea de a inversa o decizie din iunie, privind ridicarea restricțiilor pentru călătorii americani, ar putea să apară încă de săptămâna aceasta. Însă, relatează AP, orice decizie pe tema respectivă nu va fi obligatorie, întrucât UE nu are o politică COVID-19 unitară privind domeniul turismului.

Hill a contactat UE pentru detalii suplimentare.

Criteriile în baza cărora se permite cetățenilor să călătorească în UE în scopuri neesențiale impun să nu se depășească cifra de 75 de cazuri COVID-19 la 100.000 de locuitori în ultimele două săptămâni.

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, în ultimele două săptămâni numărul total de noi cazuri COVID-19 în SUA a fost mai mare de 11.000 la 100.000 de locuitori. Cel mai recent a fost raportată cifra de 11.810 cazuri la 100.000 de locuitori.

Deși recomandările nu au fost încă emise, acestea ar putea afecta unele dintre națiunile sale membre aflate în proces de redeschidere.

De curând, Danemarca, membru al UE, a anunțat că va ridica toate restricțiile COVID-19 începând din septembrie.

Ministrul danez al sănătății, Magnus Heunicke, a citat „niveluri record de vaccinare“ atunci când a anunțat planurile.

„De aceea putem renunța la regulile speciale pe care a trebuit să le instituim în lupta împotriva COVID-19“, a adăugat Heunicke.

