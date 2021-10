Sub conducerea lui Trudeau, creștinii nu sunt bineveniți în Canada

Potrivit unei noi clauze introduse de premierul canadian Justin Trudeau, creștinii pro-viață nu vor avea acces la finanțare federală dacă nu susțin dreptul unei femei de a face avort. Cei care aplică pentru programul locurilor de muncă pentru tineri pe perioada verii – program ce oferă finanțare organizațiilor non-profit pentru a încuraja angajarea studenților – trebuie să-și încalce conștiința pentru a se califica pentru fonduri federale, analizează Bradley Martin într-un articol Christian Post.

„M-am întâlnit cu Justin Trudeau de trei ori“, a declarat pastorul Steve Long, un pastor baptist din Canada. „Din păcate, ultima întâlnire, la biroul său, a fost foarte dezamăgitoare. Mi-a spus […] că creștinii evanghelici sunt cel mai rău lucru din societatea canadiană“.

Adevărul este că dușmănia lui Trudeau față de creștini nu se rezumă doar la evanghelici. Clauza avortului a stârnit multă îngrijorare în rândul unui număr tot mai mare de comunități religioase din Canada. Părintele Niaz Toma, un preot catolic caldeean, a declarat că nici comunitatea sa de creștini irakieni nu va putea aplica pentru subvenție și a numit reglementarea o persecuție a poporului său.

„Nu ne vom compromite niciodată credința de dragul finanțării pe care am primi-o de la guvernul canadian“, a afirmat Părintele Toma.

Guvernul Trudeau a dat de nenumărate ori dovadă de lipsă de respect față de religia creștină, Trudeau însuși a fost fotografiat purtând un pulover de Crăciun pe care imaginea Cinei cea de Taină era însoțită de emoji de petrecere. De asemenea, Trudeau a luat apărarea recent-numitului său guvernator general, acuzat că-și bate joc de oamenii religioși care cred că „intervenția divină“ a jucat un rol în formarea vieții pe Pământ.

Pe lângă că aceste acțiuni sunt cu siguranță lipsite de respect, sub Trudeau, Canada a devenit un mediu foarte ostil pentru creștinii care fug de persecuția din Orientul Mijlociu. Când fostul prim-ministru canadian Stephen Harper a acordat prioritate minorităților creștine și religioase în ceea ce privește statutul de refugiat, deoarece acestea erau vizate de către ISIS pentru exterminare, Trudeau a numit respectiva politică „dezgustătoare“.

„Când a avut loc genocidul ISIS împotriva populației Yazidi și creștinilor, guvernul canadian condus de Harper a trimis urgent trupe canadiene în ajutor“, a spus Steve Maman, numit cu drag de mulți drept „Schindler în varianta evreiască“ pentru că a salvat peste 140 de femei yazidi și creștine ținute în sclavie sexuală de către ISIS. „Prim-ministrul Harper și Ministrul Apărării Jason Kenney au vizitat împreună teritoriile kurde și au promis asistență de 140 de milioane de dolari“.

Harper a cooperat, de asemenea, cu CYCI: The Liberation of Christian and Yazidi children of Iraq, fundația lui Maman care ajuta populația Yazidi în Grecia și pe teritoriile kurde. Tot Harper a fost cel care a creat Canada’s Office for Religios Freedom, pentru a monitoriza persecuția religioasă și a proteja libertatea religioasă la nivel internațional. La scurt timp după preluarea mandatului, Trudeau a închis instituția. De asemenea, Trudeau a retras avioanele de luptă ale Canadei din operațiunile împotriva ISIS.

„Peste 30.000 de refugiați sirieni au fost aduși în Canada în regim de urgență și guvernul Trudeau s-a ocupat de îndată de situația lor“, a spus Maman. „Deși Canada a recunoscut genocidul populației Yazidi, faptul că guvernul Trudeau s-a oferit să ajute doar 1.200 dintre aceștia vorbește de la sine. Iar victimelor creștine nu le-a fost oferit absolut niciun ajutor“.

Este clar că lui Trudeau nu-i pasă de creștini, indiferent că vorbim de cei din Canada sau din afară. Dar ceea ce este profund îngrijorător este glorificarea jihadiștilor ISIS care se întorc în Canada. Într-un interviu, Trudeau și-a exprimat convingerea că cetățenii canadieni care se alătură grupării ISIS pot fi reabilitați și devin voci „puternice“ împotriva radicalismului din Canada.

Spre deosebire de Statele Unite, Trudeau intenționează să-i primească cu brațele deschise pe luptătorii ISIS. Un proiect de reabilitare pentru care s-au alocat 367.000 de dolari canadieni utilizează „pedagogia bazată pe artă și poezia pentru a ajuta publicul larg să înțeleagă modul în care ISIS folosește și abuzează de interpretările religioase“. Ministrul canadian al Siguranței Publice, Ralph Goodale, a confirmat că, în prezent, în Canada se află cel puțin 60 de teroriști ISIS.

În loc să caute să „reabiliteze“ luptătorii ISIS, Trudeau ar trebui mai degrabă să arate mai multă compasiune față de victimele lor. Prin atitudinea sa de excludere a creștinilor, Trudeau a făcut Canada mai puțin tolerantă și mai puțin sigură pentru toți cetățenii săi.

