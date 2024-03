Suprataxele care îți pot dubla aproape de două ori costul călătoriei Uber sau Lyft către aeroport

Companiile aeriene, hotelurile și mașinile de închiriat nu sunt singurele locuri în care călătorii sunt loviți de taxe mari la care nu se așteaptă

Uneori, drumul către aeroport te poate costa mai mult

Uber și Lyft promovează rezervările în avans, care încurajează călătorii de tip A, să programeze o cursă pentru o călătorie mai ușoară spre și de la aeroport și alte destinații. Sună ca un câștig pentru ambele părți, nu-i așa?, scrie Dawn Gilbertson pentru WSJ.

Se pare că punctualitatea are un preț piperat. Vara trecută, am rezervat o cursă de 55,06 dolari dimineața devreme spre aeroportul din Phoenix. Nu am descoperit că 19,31 dolari din această sumă reprezentau o taxă de rezervare până când nu mi-am verificat chitanța. De asemenea, am fost taxată cu 7,61 dolari pentru rezervare, o suprataxă de aeroport de 4,75 dolari și, oh, 23,39 dolari pentru bilet. Toate acestea înainte de bacșiș. Lyft nu detaliază taxele pentru cursele programate, dar am plătit 53 de dolari pentru a rezerva o cursă înainte de răsăritul soarelui la începutul acestui an.

Prețul obișnuit pentru călătorii similare fără rezervare: 35-40 de dolari.

Companiile aeriene și hotelurile au parte de multe reclamații pentru taxele suplimentare. Marile companii de transport de persoane au intrat și ele în joc. Acestea au o gamă largă de taxe și vânzări suplimentare – printre care confort suplimentar, mașini XXL și prioritate la preluare – care fac să crească prețurile călătoriilor.

Aceste adaosuri contribuie la creșterea financiară a companiilor: Uber tocmai a raportat primul său profit anual, iar Lyft și-a redus pierderile. De asemenea, ele îi fac acum pe unii călători să caute alte opțiuni atunci când sunt disponibile.

O surpriză pe chitanță

Tim Cappalli, un arhitect în vârstă de 34 de ani din Boston, care călătorește frecvent, a declarat că a aflat de taxă abia când Uber i-a trimis chitanța detaliată după o cursă la aeroport în noiembrie. El spune că acordă o atenție mai mare cheltuielilor în cazul călătoriilor personale. Taxa de rezervare a fost de 8 dolari pentru cursa de 3,5 km. „Lucrez în domeniul tehnologiei. Nu pot să înțeleg ce a costat 8 dolari”, spune el. „Nu e ca și cum cineva stă acolo și distribuie manual mașinile”.

În cazul călătoriilor de afaceri mai scurte, am descoperit că până și garajele scumpe de la terminalul aeroportului din Phoenix pot fi mai ieftine decât un Uber sau un Lyft pentru fiecare drum. Și nu există niciun timp de așteptare.

Unele dintre aceste taxe, cum ar fi suprataxele impuse de guvern pentru aeroporturi, locații și aglomerație, sunt în afara controlului companiilor.

Dar Lyft și Uber stabilesc alte tarife, care variază foarte mult în funcție de călătorie. Pasagerii primesc puține detalii, sau chiar deloc, în avans. Ambele aplicații afișează doar prețul total la rezervarea sau rezervarea anticipată a unei curse. Ambele spun că cel mai important este ca pasagerii să cunoască prețul final din timp.

În aplicația Uber se precizează că taxa de rezervare „poate varia în funcție de locația adresei de preluare și/sau de ziua și ora călătoriei tale. Această taxă este plătită de către pasageri pentru timpul de așteptare suplimentar al șoferului lor și pentru timpul/distanța petrecută pentru deplasarea la locația de preluare”. Un purtător de cuvânt spune că această opțiune le oferă călătorilor „liniște sufletească”.

O purtătoare de cuvânt a Lyft spune despre opțiunea de curse programate: „Pasagerii plătesc puțin mai mult pentru ca un șofer să accepte cursa în avans și să ajungă la timp la locul de preluare, fixând în același timp prețul în cazul în care, de exemplu, plouă și există o creștere a cererii”.

CEO-ul Uber, Dara Khosrowshahi, este mai transparent în ceea ce privește promovarea călătoriilor rezervate la prețuri ridicate. El a declarat că Uber Reserve se adresează consumatorilor cu venituri ridicate, care pot plăti mai mult pentru o „fiabilitate mai mare”.

Și funcționează, a spus el într-o prezentare de săptămâna trecută. În prezent, 20% din preluările sale de la aeroport sunt făcute din curse rezervate. Dar Uber a observat o cerere puternică și în afara călătoriilor, în special în suburbii, a spus el.

„Suntem foarte, foarte mulțumiți de produs”, a spus el.

Extinderea taxelor Uber

Uber a introdus taxele de rezervare în 2016 și, până de curând, le-a plafonat la 10 dolari.

Aplicația companiei o numește „o taxă variabilă care ajută la susținerea costurilor de reglementare, de siguranță și operaționale ale Uber, cum ar fi asigurarea auto comercială obligatorie impusă de guvern pe care o menținem în numele… șoferilor și comisioanele aferente cardurilor de plată. Taxa se bazează pe diverși factori, inclusiv orașul de origine al călătoriei și distanța”. Banii ajung la companie, nu la șoferi. Uber spune că șoferii păstrează cea mai mare parte din taxa de rezervare.

Acuzațiile sunt peste tot și sunt în creștere.

În timpul unei călătorii rapide în luna februarie în Bethesda, Maryland, taxa de rezervare Uber a fost de 1,68 dolari în drum spre un restaurant din apropiere și de 1 dolar în drum spre casă de la același restaurant. Taxa de rezervare până la Aeroportul Internațional Washington Dulles a doua zi a fost de 4,37 dolari, comparativ cu 4,74 dolari de la Aeroportul Național Reagan Washington până la Bethesda. Taxa de rezervare de la un hotel din aeroport la portul de croazieră din Miami a fost de 8,53 dolari, în timp ce am plătit 8,91 dolari de la același hotel la South Beach.

Sergio Avedian conduce pentru Uber și Lyft în Los Angeles. El spune că taxele de rezervare Uber în California depășesc 15 dolari chiar și pe rutele scurte. Uber spune că costurile de asigurare au crescut cu 65% pe cursă în California în ultimii doi ani.

El spune că nu poate înțelege de ce pasagerii optează pentru taxe de rezervare. El poate înțelege atracția în zonele rurale fără o multitudine de șoferi de taxi, dar spune că există o mulțime de șoferi în cele mai mari 20 de orașe americane.

„O să găsiți un Uber sau un Lyft”, spune el. „Nu veți pierde zborul”.

Marc Boorshtein, un proprietar de software din Virginia, spune că a încetat să mai folosească Uber și Lyft pentru a merge de acasă la aeroporturile Dulles și Reagan, deoarece au devenit prea scumpe. El preferă să parcheze la aeroport, mai ales atunci când călătorește cu copiii săi.

În plus, nu mai este nevoie să căutați locul de preluare, așa cum se întâmplă în unele aeroporturi din ce în ce mai îndepărtate. Într-o călătorie de afaceri în Austin, Texas, în februarie, a luat un Uber de la aeroport (54 de dolari dus-întors, inclusiv bacșișul) și s-a pierdut căutând locul de preluare.

S-a întâlnit cu un alt călător rătăcit și i-a spus în glumă: „Sunt încă în Texas, nu?”

Tribuna.US

Foto: Paul Hanaoka/Unsplash