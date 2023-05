Target pierde 9 miliarde de dolari în urma boicotării campaniei sale satanist-transgender

Foto: Shabaz Usmani/Unsplash

Target a înregistrat o scădere pe piața bursieră de 9 miliarde de dolari pe fondul reacției consumatorilor față de un designer angajat pentru cea mai recentă colecție „Pride Month“ a companiei, care ar fi creat produse cu grafică satanică, informează Ben Zeisloft, Daily Wire.

Cu o săptămână în urmă, miercuri, înainte de izbucnirea controversei, acțiunile Target valorau 160,96 dolari pe acțiune, ceea ce dădea lanțului de magazine mari o capitalizare de piață de 74,3 miliarde de dolari.

La începutul ședinței de tranzacționare de joi, însă, acțiunile companiei se tranzacționau în scădere cu 1%, la 141,76 dolari – punând capăt unei căderi de o săptămână care a redus valoarea retailerului de reduceri “cheap chic” la 65,3 miliarde de dolari.

Asta înseamnă o scădere de 12% care a redus cu 9 miliarde de dolari capitalizarea de piață a companiei.

Abprallen, artistul angajat de Target pentru a crea articolele controversate, a conceput pentru retailerul de talie națională o mini geantă inscripționată cu sloganul „We Belong Everywhere“, o geantă pe care apare fraza „Too Queer For Here“ și un hanorac cu inscripția „Cure Transphobia, Not Trans People“(Vindecați transfobia, nu persoanele transgender).

Printre alte produse afișate pe site-ul artistului, care nu au fost vândute de Target, se numără un tricou cu mesajul „Satan Respects Pronouns“ (Satana respectă pronumele) și un desen cu un schelet îmbrăcat în culorile curcubeului pe care scria „Vrăjitoarele trans susțin avortul“.

„Sataniștii nu cred de fapt în Satana, el este pur și simplu folosit ca simbol al pasiunii, mândriei și libertății“, declara artistul pe site-ul său, care acum pare să fie suspendat temporar.

„El înseamnă pentru fiecare ceea ce vrea respectiva persoană să semnifice. Astfel că pentru mine, Satana simbolizează speranța, compasiunea, egalitatea și dragostea. Prin urmare, în mod natural, Satana respectă pronumele. El îi iubește pe toți oamenii LGBT+“.

Target a generat o altă controversă cu un costum de baie pentru femei care „camuflează organul genital“ și asigură „acoperire suplimentară în zona inghinală“, permițând bărbaților care se identifică drept femei să poarte aceste articole.

Pe lângă costumul de baie, care era disponibil doar în mărimi pentru adulți, Target a pus în vânzare produse pentru copii și bebeluși, cum ar fi body-uri și tricouri cu inscripții precum „Just Be You And Feel The Love“ (Fii tu însuți și simte dragostea), precum și jambiere, fuste tutu și jumpere în culorile curcubeului și o varietate de cărți pentru copii.

Pe fondul reacției publicului, compania a transmis săptămâna trecută managerilor și directorilor din conducere instrucțiunea de a face standurile cu produse „Luna mândriei“ mai puțin proeminente, de teamă să nu provoace o altă „situație Bud Light“ – referindu-se la scăderea vânzărilor respectivei mărci de bere.

Citește și În puterea mamelor stă distrugerea campaniei transgender a retailerului Target

Clienții conservatori au renunțat să mai cumpere această bere după o campanie de marketing în care apărea Dylan Mulvaney, un influencer transgender de pe rețelele sociale.

Potrivit datelor disponibile, vânzările brandului Bud Light au scăzut cu aproape 24% în săptămâna încheiată pe 6 mai, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce alte mărci ale Anheuser-Busch au avut de suferit într-o măsură mai mică.

Compania pare să-i fi întărâtat acum pe cei de la ambele capete ale spectrului politic: proprietarii de baruri gay au amenințat că vor lansa boicoturi după ce firma a făcut o încercare mediocră de a se dezice de Mulvaney și de a-i îmbuna pe conservatori.

Între timp, Target a retras articolele concepute de Abprallen ca urmare a reacțiilor negative. „De la lansarea colecției din acest an, am avut parte de amenințări care au afectat sentimentul de siguranță și bunăstare al membrilor echipei noastre la locul de muncă“, a precizat firma într-un comunicat.

„Având în vedere aceste circumstanțe volatile, ne ajustăm planurile, inclusiv prin eliminarea articolelor care au generat cele mai semnificative controverse“.

Tribuna.US