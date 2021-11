Țarul schimbărilor climatice, John Kerry, acționar în firme chinezești care folosesc munca forțată

Potrivit The Washington Free Beacon, U.S. Customs and Border Protection (CBP) a confiscat recent mărfurile importate de LONGi Green Energy, o firmă chineză având în spate un grup de investiții în care țarul climatic al administrației Biden, John Kerry, deține acțiuni în valoare de 1 milion de dolari, deoarece colaborează cu companii despre care se știe că folosesc muncă forțată, informează Brian Freeman într-un articol Newsmax.

Deși Kerry a vândut la începutul acestui an multe dintre participațiile sale în domeniul energetic, printre ele nu s-au numărat și Hillhouse China Value Fund LP, care face parte din grupul de investiții Hillhouse, potrivit unei declarații de avere depuse în martie la Office of Government Ethics.

CBP a motivat confiscarea mărfurilor LONGi Green Energy citând o lege care interzice importurile externe ce implică abuzuri în relația de muncă.

Anul trecut, în decembrie, Hillhouse China Value Fund LP a cumpărat un pachet de acțiuni reprezentând 6% din LONGi Green Energy, un producător chinez de panouri solare, devenind astfel al doilea cel mai mare acționar al companiei.

Grupările pentru drepturile omului și parlamentarii americani au acuzat că LONGi își face aprovizionarea pentru multe dintre materiile sale prime de la companii despre care se presupune că folosesc muncă forțată în Xinjiang, o regiune în care Beijingul a abuzat populația uigură și alte minorități etnice.

Investiția lui Kerry Hillhouse s-a realizat printr-un fond fiduciar în care beneficiar este soția sa. În declarația de avere, Kerry a precizat că ei nu au niciun cuvânt de spus în ceea ce privește gestionarea investițiilor, potrivit Free Beacon.

LONGi Green Energy a declarat într-un comunicat transmis de consiliul său de administrație către Bursa de Valori din Shanghai pe 4 noiembrie că produsele sale erau reținute temporar de CBP între 28 octombrie și 3 noiembrie în temeiul unui „Withhold Release Order“, a relatat Free Beacon.

Conform site-ului CBP, acest tip de ordin are menirea de a „preveni importarea în Statele Unite a mărfurilor produse, în totalitate sau parțial, într-o țară străină care utilizează muncă forțată“.

Consiliul de administrație al LONGi a încercat să minimalizeze îngrijorările stârnite de respectivul ordin, precizând că marfa afectată reprezenta doar aproximativ 1,59% din vânzările la export către Statele Unite de anul trecut.

Cu toate acestea, Roth Capital Partners, o firmă de analiză financiară, a avertizat că investitorii ar trebui „să se aștepte ca acest lucru să afecteze LONGi în multe privințe“.

Republicanii au ridicat semne de întrebare legat de posibilitatea ca John Kerry să se folosească de poziția sa de reprezentant pe domeniul climatic pentru a împiedica reglementările privind importurile de panouri solare din China.

„Pe de o parte, îi spunem Chinei: ‘Trebuie să faceți mai mult pentru a rezolva problema schimbărilor climatice’, a spus recent Kerry. „Iar pe de altă parte, sancționăm panourile lor solare, ceea ce le afectează capacitatea de a le vinde“.

