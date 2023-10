Tată israelian: „Este o binecuvântare” că fiica sa, în vârstă de 8 ani, a fost ucisă și nu răpită de Hamas | VIDEO

Un tată israelian a izbucnit în lacrimi în timp ce își descria ușurarea că fiica sa de opt ani a fost ucisă de atacatorii Hamas, în loc să fie luată ostatică.

Thomas Hand a declarat că „moartea a fost o binecuvântare” după ce a aflat că Emily a fost ucisă atunci când militanții au luat cu asalt kibbutzul lor de lângă Gaza sâmbătă dimineața. După o așteptare brutală de două zile, Thomas Hand a aflat despre uciderea fiicei sale Emily, care dormea la niște prietene, în casa unui vecin.

Tatăl devastat, originar din Dublin, dar care s-a mutat în Israel în urmă cu 30 de ani, a povestit că a crezut că alternativa capturării și luării de ostatici a fiicei sale ar fi fost „mai rea decât moartea”.

Citește și O mamă disperată: „Fiul meu este un american luat ostatic de Hamas”

Într-un interviu sfâșietor pentru CNN, Hand a povestit momentul în care a aflat că trupul fiicei sale a fost găsit.

„Au spus: “Am găsit-o pe Emily. E moartă”, iar eu am spus “Da!”. Am spus “da” și am zâmbit, pentru că era cea mai bună veste dintre toate posibilitățile pe care le știam”, a spus el.

„Era fie moartă, fie în Gaza”.

Citește și Uciderea civililor: Noua normalitate

„Și dacă știți ceva despre ceea ce le fac oamenilor din Gaza, asta este mai rău decât moartea”.

„Nu ar avea mâncare. Nu ar avea apă. Ar fi într-o încăpere întunecată, plină cu cine știe câți oameni. Și îngrozită în fiecare minut, oră, zi și posibili ani care vor urma”.

În urma atacurilor teroriste barbare comise de Hamas sâmbătă, se înregistrează peste 1.300 de israelieni morți, majoritatea civili – femei, copii, tineri – peste 2.300 de persoane rănite și câteva zeci ținute ostatice în Fâșia Gaza.

Tribuna.US

#WATCH A heartbroken man revealed how he felt relief that his 8 year old daughter's body was found in southern Israel and that she was not taken hostage into Gaza

Thomas Hand, originally from Dublin, said "death was a blessing" compared to the alternative#VMNews | @ZaraKing pic.twitter.com/tIvg4AxvDO

— Virgin Media News (@VirginMediaNews) October 12, 2023