Tenis: Vești bune pentru Novak Djokovic după ce SUA au renunțat la obligativitatea vaccinării

Novak Djokovic, numărul 1 mondial la tenis, va putea în sfârșit să concureze din nou în Statele Unite, după ce Administrația Biden a anunțat recent eliminarea cerinței ca toți călătorii internaționali să fie vaccinați COVID pentru a li se permite accesul în SUA, informează Hank Berrien, Daily Wire.

„Anunțăm că Administrația va pune capăt cerințelor de vaccinare COVID-19 pentru angajații federali, contractorii federali și călătorii internaționali pe calea aerului la sfârșitul zilei de 11 mai, în aceeași zi în care se încheie și starea de urgență“ a declarat Casa Albă.

Djokovic, în vârstă de 35 de ani, care a ocupat locul 1 mondial timp de un număr record de 385 de săptămâni și a terminat pe primul loc la final de an de un număr record de șapte ori, va fi acum eligibil pentru a participa la US Open, unde a câștigat trei titluri, în septembrie. El a lipsit de la turneul din 2022 din cauza cerinței de vaccinare.

„Nu, nu am niciun regret“, a declarat ulterior Djokovic pentru CNN în legătură cu ratarea participării la U.S. Open.

„Am învățat de-a lungul vieții că regretele nu fac decât să te tragă înapoi și te fac practic să trăiești în trecut. Iar eu nu vreau să fac asta. De asemenea, nu vreau să trăiesc prea mult nici în viitor. Vreau să fiu cât mai mult în momentul prezent, dar, bineînțeles, să mă gândesc la viitor, să creez un viitor mai bun“.

Djokovic a încercat să obțină o exceptare din partea guvernului american pentru a juca la Indian Wells și Miami în luna martie, dar a fost refuzat.

„Îmi pare rău că nu am putut să particip la Indian Wells și Miami“, a spus el.

„Iubesc aceste turnee. Am avut o mulțime de succese acolo. Dar, în același timp, este vorba de o decizie conștientă pe care am luat-o și știam că există oricând posibilitatea să nu pot merge. Și sper că această situație să se schimbe pe viitor, când se va desfășura US Open. Acela este cel mai important turneu pentru mine pe pământ american“.

Djokovic a lipsit anul trecut de la Australian Open și a fost expulzat din țară pentru că a refuzat să se vaccineze. El a câștigat 22 de titluri de Grand Slam la simplu și este în prezent la egalitate cu Rafael Nadal în topul jucătorilor cu cele mai multe titluri din istoria tenisului masculin.

„Consider că unele experiențe sunt transferabile, nu toate, dar caracterul este“, a declarat Djokovic.

Tribuna.US