Teoriile conspirației despre Maui devin tot mai nebunești și mai absurde. Adevărul despre incendii

Istoricul Richard Hofstadter l-a numit „Stilul paranoic în politica americană”. Celebrul eseu a fost scris în 1964 și a făcut furori în stânga, deoarece Hofstadter a studiat doar „politica intereselor” și „personalitatea autoritară” de dreapta. La acea vreme, John Birch Society, cu acuzațiile sale scandaloase despre comuniști printre noi, era o pradă ușoară pentru un intelectual public ca Hofstadter.

În cele din urmă, conspirațiile stângii radicale cu privire la Coca-Cola care a continuat războiul din Vietnam pentru a împiedica închiderea fabricii sale de îmbuteliere din Saigon și alte conspirații de tipul „marile afaceri ne controlează pe toți”, au arătat că stânga radicală este la fel de îndrăgostită de conspirații ca și dreapta radicală.

Internetul nu a făcut decât să înrăutățească situația. Așa că nu este de mirare că, înainte de a se răci jarul incendiului din Maui, teoreticienii conspirației erau deja la lucru.

În continuare, o serie de teorii ridicole împărtășite de oameni în online.

Pe internet, Facebook și Instagram, sunt distribuite imagini care „arată” cum o rază laser care vine din cer, lovește direct orașul Lahaina, provocând incendiile devastoare. Dar „oamenii de știință ai internetului” nu se opresc aici, ci susțin, în mod fals, că incendiile din Maui au legătură cu o teorie a conspirației de lungă durată despre un program guvernamental de modificare a vremii cu arme.

„Aceasta este o lovitură de armă cu energie directă, dacă tu crezi că este un fulger natural, Dumnezeu să te ajute”, postează un internaut fascinat de science fiction.

