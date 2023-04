Teroriștii iau cu asalt granița SUA, dar stați liniștiți: „experții“ spun că nu avem motive de îngrijorare

Foto: FBI

Suntem obișnuiți să vedem cum mass-media partizană aclamă administrațiile democrate, însă Bloomberg a întrecut recent orice măsură cu un articol intitulat condescendent „Teroriști care trec granița SUA? Explicații privind creșterea numărului de traversări ilegale“, analizează Robert Spencer pentru PJ Media.

Luați aminte, bieți oameni de rând, și permiteți-le superiorilor voștri din punct de vedere moral și intelectual să vă explice cum stă de fapt treaba cu ceea ce vă spun ochii voștri mincinoși!

„Numărul tot mai mare de persoane aflate pe listele de monitorizare a teroriștilor care trec granițele SUA alimentează teama și condamnarea politicilor de imigrare ale lui Biden“, se precizează în articolul din Bloomberg, dar nu vă faceți griji: nu există niciun motiv să vă pierdeți încrederea în bătrânul Joe și în acoliții săi: „experții în probleme de frontieră încă au păreri contradictorii cu privire la faptul că aceste cifre ar indica o amenințare serioasă“. În acest caz, stăm liniștiți!

Când presa începe să publice astfel de explicații false, este un semn că simte presiunea. Publicul sesizează că teroriștii profită de inexistența frontierei sudice sub regimul Biden, așa că trebuie să fie convocați „experții“ pentru a ne asigura pe toți că Stânga are situația complet sub control.

Pentru început, Bloomberg ne dă veștile proaste: „Poliția de frontieră a SUA a raportat că, în ultimul an fiscal, a reținut aproape 100 de persoane ale căror nume apăreau pe lista oficială a guvernului federal cu teroriști cunoscuți sau suspectați și asociații lor, o cifră în creștere față de cea din anul precedent (16)“.

Apoi lansează ofensiva: „Aceste persoane reprezintă un procent infim din totalul celor care încearcă să treacă granița ilegal, dar reprezintă o muniție serioasă pentru criticii președintelui Joe Biden, care acuză că politicile administrației au creat haos la graniță și au subminat securitatea națională“.

După care Bloomberg ne dă vestea bună: oamenii raționali, adică cei de stânga, știu că nu trebuie să se îngrijoreze: „Departament of Homeland Security susține că respectiva creștere a numărului de persoane aflate pe lista teroriștilor corespunde pur și simplu creșterii cifrei totale a trecerilor ilegale de frontieră și că nu orice traversare ilegală reprezintă de fapt o încercare a unui terorist de a intra în SUA.

Mulți specialiști în domeniul imigrației și al securității naționale au confirmat acest lucru, avertizând publicul american și oficialii aleși să nu interpreteze într-un mod exagerat aceste date“.

Ați înțeles? Persoanele aflate pe listele de monitorizare a terorismului care ne trec ilegal granița nu reprezintă de fapt teroriști care încearcă să intre în țară! Bloomberg nu se obosește să explice ce anume reprezintă totuși aceștia.

În schimb, îl citează pe „fostul oficial DHS Tom Warrick, acum la Atlantic Council“, care ne reasigură: „Nu există niciun motiv să ne temem că aceste cifre înseamnă efectiv un risc crescut privind siguranța națională“. Nu la modul imediat!

Bloomberg l-a citat, de asemenea, pe Stewart Baker, un oficial DHS de rang înalt din perioada administrației George W. Bush, care afirma că „cea mai proastă interpretare posibilă: oameni care urmăresc ce se întâmplă, Al-Qaeda, de exemplu, spun: ‘Ei bine, ce modalitate mai bună de a ne infiltra acolo oamenii, să-i trimitem peste graniță’“. El a respins însă imediat această posibilitate.

Bloomberg a adăugat: „Este posibil ca multe persoane aflate pe lista de monitorizare privind terorismul să nu reprezinte o amenințare reală, însă DHS nu publică suficiente date pentru a afirma cu certitudine, a declarat Baker.

Agenția nu publică informații cu privire la țările de origine ale celor care se află pe lista de monitorizare sau ce s-a întâmplat după ce aceștia au fost arestați“.

Pe de altă parte, indiferent ce afirmă acești experți consacrați de mass-media, există tot felul de alte pericole care se intensifică în mod direct. De curând, Raul Ortiz, șeful Poliției de Frontieră, a postat pe Twitter câteva statistici care arată cât de rău stau lucrurile în zonă:

„Ultimele 48 de ore…

– 10.070 de persoane arestate

– 24 kg de fentanil

– 17 kg de ecstasy

– 5 kg de metamfetamină

– 5 kg de cocaină

– 48.000 de dolari confiscați

– 20 de arme de foc

– 5 vehicule furate recuperate

– 5 infractori sexuali

– 4 mandate de arestare

– 1 membru al unei bande

Cifre semnificative pentru doar 2 zile!“

Acestea au fost doar două zile obișnuite la graniță, iar Ortiz nici măcar nu-i menționează pe teroriști. Fox News a relatat în octombrie anul trecut că „numărul de imigranți ilegali arestați la granița sudică a SUA a atins cifra record de peste 227.000 în luna septembrie și de peste 2,3 milioane în anul fiscal 2022, potrivit datelor U.S. Customs and Border Protection“.

Datele respective arată, de asemenea, că „au fost arestați 20 de teroriști cunoscuți sau suspectați de terorism la frontiera sudică în septembrie, ceea ce a dus numărul total de arestări privind persoane aflate pe lista de monitorizare a terorismului la 98, pentru anul fiscal 2022.

La categoria respectivă, cifra totală pentru ultimii cinci ani a fost de 26“.

Ce au spus bătrânul Joe și păpușarii săi despre asta? Nimic, bineînțeles, pentru că nu au fost provocați de propagandiștii lingușitori de stânga pe care îi numim „jurnaliști“. Au putut conta liniștiți pe faptul că cei ca Bloomberg și „experții“ săi le vor acoperi greșelile.

