Teroriștii islamici Fulani ucid peste 100 de creștini în Nigeria. Genocidul se intensifică

Teroriștii islamici Fulani au declanșat un nou masacru în statul Benue din Nigeria, arzând de vii familii întregi și ucigând 100 de creștini în satul Yelewata. Masacrul marchează o escaladare îngrozitoare a genocidului împotriva creștinilor din Centura de Mijloc, parte a unui jihad mai amplu care se extinde în întreaga Africă, pornind din Asia de Vest, și care vizează acum inima continentului.

Teroriștii au masacrat până la 200 de creștini în statul Benue din Nigeria în noaptea de vineri, 13 iunie, vizând familiile strămutate, dând foc clădirilor în care acestea dormeau și ucigând cu macete pe oricine încerca să fugă, informează Reuters, citând surse locale.

Familiile de persoane strămutate intern se aflau în clădiri transformate în locuințe temporare în piața din Yelewata, în zona administrativă locală Guma, lângă Makurdi, când militanții au dat buzna, strigând „Allahu Akhbar” („Dumnezeu este mare”), înainte de a ucide oameni la întâmplare.

Într-un raport direct transmis organizației caritabile catolice Aid to the Church in Need (ACN), clerul local a declarat că, mai devreme în aceeași seară, poliția a respins atacatorii care încercau să ia cu asalt biserica Sfântul Iosif din Yelewata, unde dormeau până la 700 de persoane strămutate intern.

Dar teroriștii s-au îndreptat apoi spre piața orașului, unde, potrivit relatărilor, au folosit combustibil pentru a da foc ușilor adăpostului persoanelor strămutate, înainte de a deschide focul într-o zonă în care dormeau peste 500 de persoane.

Rapoartele inițiale au confirmat că cel puțin 100 de persoane au murit în timpul masacrului care a durat trei ore, dar datele colectate ulterior de Fundația pentru Justiție, Dezvoltare și Pace (FJDP) a Diecezei de Makurdi au estimat un total de 200 de victime.

Numărul victimelor face ca acesta să fie cel mai grav act de atrocitate dintr-o regiune în care s-a înregistrat o creștere bruscă a atacurilor, pe fondul semnalelor tot mai clare că este în curs o ofensivă concertată a militanților pentru a forța întreaga comunitate să părăsească regiunea.

Între timp, liderii bisericii încearcă să ajute un număr mare de oameni – care se refugiaseră în Yelewata în urma atacurilor fulani asupra comunităților din Benue – și care au fugit acum din oraș către orașele și satele vecine.

Vorbind duminică, 15 iunie, la slujbă, Papa Leon al XIV-lea a spus că se roagă pentru cei „uciși cu brutalitate” într-un „masacru teribil”, majoritatea dintre ei fiind persoane strămutate intern „adăpostite de misiunea catolică locală”.

Papa a spus că se roagă pentru „securitate, justiție și pace” în Nigeria, adăugând că în gândurile sale se află în special „comunitățile creștine rurale din statul Benue, care au fost victime neîncetate ale violenței”.

Atacul de vineri seara are loc pe fondul unei intensificări a atacurilor asupra statului Benue, în special în regiunea Makurdi, care este în proporție de peste 95% catolică.

Liderii bisericii au solicitat în repetate rânduri ajutor internațional, afirmând că teroriștii jihadiști au un plan de a acapara terenuri și de a curăța etnic regiunea de prezența creștină.

