Texas: Cazurile de coronavirus scad după deschiderea totală a statului

Se pare că „neanderthalii” (așa cum i-a numit președintele Biden pe cei care își deschid statele după un an de lockdown) din Texas au înțeles – iar președintele Joseph R. Biden și mass-media mainstream au greșit teribil, analizează Kelly Sadler pentru Washington Times.

La câteva săptămâni după ce a renunțat la mandatul de mască obligatorie, statul Texas nu a înregistrat o creștere a cazurilor de coronavirus – de fapt, cazurile au scăzut pentru a 18-a zi consecutivă. Guvernatorul Abbott a făcut apel la toți locuitorii statului să fie responsabili și a dat asigurări că populația cu risc ridicat va fi protejată.

În același timp, Texas a administrat 10 milioane de doze de vaccin, aproape 13% din populația sa fiind complet vaccinată; spitalizările au scăzut, de asemenea și ratele de deces, potrivit Texas Tribune.

Cum este posibil?

Vanity Fair a prezis că vor exista alte 500.000 de decese în Texas și Mississippi din cauza deciziei lor de a elimina mandatul de mască la nivel de stat. Fostul Reprezentant Beto O’Rourke a declarat că decizia Guvernatorului Statului, Greg Abbott, este asemănătoare unui „mandat de moarte” și că „sacrifică viețile concetățenilor noștri texani” pentru câștig politic.

CNN a citat o asistentă medicală ICU care a spus: „Sunt speriată de cum vor arăta lucrurile”, iar Dr. Fauci a numit această decizie „inexplicabilă”.

Între timp, în New York, New Jersey – două state cu restricții severe de coronavirus – cazurile sunt în creștere, cu școlile și afacerile deschise într-o mică măsură și cu mandate de mască în vigoare. Phil Murphy, Guvernatorul Statului New Jersey, a criticat în termeni duri decizia guvernatorului Texasului de a ridica mandatul de mască spunând că este „uluit” și că nu poate „concepe să ridice un mandat de mască la interior”.

Poate, doar poate, toate aceste restricții din cauza coronavirusului nu fac nicio diferență în înăbușirea virusului. Mass-media mainstream s-a grăbit să prezică dezastrul în statele sudice care au revenit, în mare măsură, la normal, precum Georgia, Florida și Carolina de Sud. Și totuși, la fel ca în cazul Texasului, datele nu confirmă niciuna dintre aceste previziuni tragice.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor ne permită să vedem evoluția cazurilor atât în statele închise, cât și în cele deschise – și arată în mod clar că lockdown-urile nu reușesc să controleze răspândirea coronavirusului.

Statele aflate în lockdown nu au avut niciun efect vizibil statistic asupra traiectoriei virusului și au dus la rezultate severe, notează Institutul American de Cercetare Economică.

„Pe de altă parte, lockdown-urile au distrus industriile, școlile, bisericile, libertățile și viețile, demoralizând populația și luându-le oamenilor drepturile esențiale. Totul în numele siguranței împotriva unui virus care și-a făcut treaba în orice caz”, afirmă Institutul.

Este îndrăzneț să crezi că guvernul și politicienii care-l formează pot controla un agent patogen – totuși, mass-media mainstream și liderii Democrați au depus eforturi suplimentare în ultimul an pentru a te face să crezi că ar putea.

Este timpul să redeschidem țara și odată ce toată lumea este vaccinată, cine vrea să fie vaccinat, să renunțăm la măști. Americanii au acționat în mod responsabil în timpul acestei pandemii – este timpul ca Democrații și mass-media să acționeze în mod responsabil și să privească datele înainte de a utiliza tactici de înfricoșare hiperbolică pentru a încerca să-i conformeze pe oameni voinței lor.

Tribuna.US