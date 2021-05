Texas: Guvernatorul Abbott va tăia fondurile orașelor care reduc bugetul poliției

Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a declarat recent jurnaliștilor că dacă un oraș taie fondurile poliției, atunci „vom tăia și noi fondurile orașului“, informează Nick Koutsobinas într-un articol Newsmax.

Proiectul de lege 1900 al Camerei, care a a fost aprobat în Senatul Texasului pe 24 mai 2021, va ajunge în curând pe biroul guvernatorului. Propunerea va impune ca un district sau o municipalitate să organizeze alegeri înainte ca un guvern local să poată reduce fondurile forțelor de ordine.

„Sunt pe punctul de a semna o lege care va face că orașele din statul Texas să nu poată tăia fondurile poliției“, a declarat Abbott, potrivit Fox News.

„În primul rând, contextul: și acesta l-ați subliniat, situația din Minneapolis, care este o tragedie și un dezastru. Lucrurile de care au parte locuitorii din Minneapolis din cauza tăierii fondurilor poliției, și aceeași situație ați observat-o și în Portland, Seattle, Chicago, New York etc.

Din păcate, același lucru ni s-a întâmplat și nouă aici, în statul Texas, unde orașul Austin a tăiat fondurile poliției … și din cauza asta, am vrut să facem două lucruri deodată. În primul rând, am vrut să ne asigurăm că vor exista consecințe pentru orașul Austin. Apoi, am vrut să ne asigurăm că niciun alt oraș din statul Texas nu va tăia fondurile forțelor de ordine“.

În octombrie, orașul Austin a redus bugetul poliției. Primarul orașului, Stephen Adler, a declarat că „încearcă să găsească noi modalități“ de a păstra siguranța orașului, potrivit The Washington Post.

Gregorio Casar, membru al Consiliului Municipal Austin, a susținut și el ideea primarului. „Arătăm țării că prin reinvestirea bugetului poliției putem face viața multor oameni mult mai bună și mai sigură“, a spus Casar.

Recent, Abbott a postat pe Twitter: „Așa arată tăierea fondurilor poliției“, ca reacție la un apel de urgență pentru o persoană împușcată în cap. Au fost necesare 16 minute pentru ca echipajul de intervenție să ajungă la victimă.

Traducere și adaptare

Tribuna.US