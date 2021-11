Texas: Numărul avorturilor a scăzut la jumătate după adoptarea legii `Fetal Heartbeat`

Numărul avorturilor efectuate în Texas a scăzut la jumătate după adoptarea legii pro-viață a statului, care interzice procedura după ce bătăile inimii fetale sunt detectabile, informează Tré Goins-Philips într-un articol Faith Wire.

Declinul brusc, observat în cercetările Texas Policy Evaluation Project, depășește procentul cu care au scăzut avorturile în 2013 – 13%, după adoptarea House Bill 2, care interzice avortul peste 20 de săptămâni și impune celor ce efectuează avorturi să aibă capacitatea de a interna pacienta într-un spital în caz de nevoie, precum și pe cel din 2020 – 38%, după ce guvernatorul Greg Abbott (R) a suspendat pentru scurt timp avortul ca fiind „un serviciu neesențial“ în perioada de vârf a pandemiei de coronavirus.

Cercetătorii s-au bazat pe datele colectate la 19 clinici de avort, care efectuează aproximativ 93% din întreruperile de sarcină din Texas, potrivit The Austin Chronicle.

John Seago, director legislativ în cadrul Texas Right to Life, a declarat pentru The New York Times că ultimele două luni sunt „un succes fenomenal pentru mișcarea pro-viață“.

„Suntem primul stat care a reușit să pună în practică un proiect de lege privind bătăile inimii, și datorită acestui lucru, zilnic sunt salvate vieți“, a spus el.

Companiile de avorturi și cei care susțin mișcarea pro-alegere au o cu totul altă perspectivă.

Dr. Allison Gilbert, specialist în avort la Southwestern Women’s Surgery Center din Dallas, a declarat pentru The Times că refuză aproape jumătate dintre pacientele ei, spunându-le că nu sunt eligibile pentru avort, deoarece bătăile inimii fetale sunt detectabile.

„Nu a existat nicio pacientă care să nu plângă când i-am spus“, a declarat dânsa. „Este pur și simplu devastator; chiar nu există alt cuvânt care să descrie aspectul emoțional. Întotdeauna este dificil să-i spui unui pacient că nu poți să îi oferi serviciul de care are nevoie, dar acum vorbim de jumătate dintre pacienți. Ca doctor, tot ce poți face este să-ți ascunzi lacrimile“.

Numărul avorturilor efectuate la clinica ei a scăzut cu 75%, a spus ea, adăugând că se așteaptă ca cifra să ajungă în curând la 90%.

Pe 1 septembrie, Texas a adoptat legea SB 8, care interzice avortul din momentul în care bătăile inimii embrionului sunt detectabile, ceea ce survine adesea înainte ca femeia să-și dea seama că este însărcinată. Legislația nu este însă pusă în aplicare de către poliție sau autoritățile guvernamentale. Ci permite cetățenilor privați să dea în judecată furnizorii de avort și complicii lor pentru facilitarea unui avort.

Când a intrat inițial în vigoare, liderul pro-viață Lila Rose, președintele Live Action, a lăudat actul legislativ, scriind că „se gândește la toate viețile extrem de prețioase care vor fi cruțate astăzi [și] la noua lor șansă la viață“, descriind legea drept „extraordinară“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US