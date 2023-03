Texas: Peste 1.000 de imigranți ilegali au luat cu asalt granița SUA duminică – VIDEO

Potrivit unui nou clip video postat pe rețelele de socializare, un grup numeros de cel puțin 1.000 de migranți a luat recent cu asalt punctul de trecere a frontierei Paso del Norte, ce desparte Texas-ul de statul mexican Chihuahua, încercând să intre în Statele Unite, informează Brandon Drey, Daily Wire.

Reporterul Fox News Bill Melugin a postat pe Twitter o înregistrare video în care se vede cum o mulțime de oameni aleargă spre podul Paso Del Norte, încercând să treacă dincolo de partea mexicană.

Melugin a precizat că, potrivit surselor, autoritățile au folosit tactici de control al mulțimii, unii fiind alungați, ceea ce i-a determinat să se regrupeze la un alt pod mai mic din apropiere. Alți immigranți pot fi observați traversând râul Rio Grande.

Reprezentanții U.S. Customs Border Patrol (CBP) au confirmat presei locale că există o „problemă“ la punctul de trecere a frontierei Paso del Norte.

„Potrivit CBP, podul Paso Del Norte este temporar afectat din cauza a „’ceva’ care se întâmplă în Mexic“, a relatat canalul de știri. „Nu avem deocamdată alte informații“.

Totodată, numeroși agenți CBP și membri ai Poliției din El Paso au fost prezenți în centrul orașului El Paso, la aproximativ trei kilometri de granița sudică.

În alte înregistrări video postate pe rețelele de socializare se vede cum agenții CBP detașați în El Paso încearcă să-i oprească pe imigranți să traverseze frontiera pe podul Paso Del Norte.

Reprezentanții CBP au declarat pentru Fox News că autoritățile „au implementat măsuri suplimentare de securizare a respectivului punct de trecere“ pentru a stopa valul de migranți.

„Autoritățile CBP, printre care membri ai CBP Mobile Field Force, au implementat măsuri de întărire a securității punctului de frontieră de la podul internațional Paso Del Norte, împiedicând mulțimea ce încerca să avanseze dinspre partea mexicană a frontierei și s-a apropiat de zona de graniță unde există un potențial pericol ca oamenii să traverseze în masă“, se menționează în declarație.

„Reacția CBP a inclus instalarea de bariere pentru a restricționa intrarea. Începând cu ora 17:00, la PDN nu se mai desfășoară operațiuni de procesare a tranzitului“.

Autoritățile au precizat că alte două „perturbări temporare“ au avut loc la punctele de trecere Stanton și Bridge to America, determinând forțele de ordine să instaleze baricade.

BREAKING: Our contact in Juarez, MX tells us a massive group of at least 1,000 migrants just attempted to rush a port of entry in El Paso in an effort to get into the United States. Video shows them pushing past the Mexican side of Paso Del Norte bridge. Awaiting CBP comment. pic.twitter.com/lxriIB3TSm

— Bill Melugin (@BillFOXLA) March 12, 2023