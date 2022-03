Texasul, noua țintă a transgenderismului Disney

Disney a ilustrat mai mulți răufăcători emblematici de-a lungul anilor, însă a depășit limita arătând cu degetul spre cel mai recent desemnat: statul Texas, analizează Family Research Council.

În mod incredibil, compania sinonimă cu copiii a decis să atace un stat care îi protejează pe aceștia. Știrea reflectă cea mai recentă acțiune din turneul pocăinței CEO-ului Bob Chapek, după ce acesta nu a reușit să ia suficient de rapid poziție în favoarea ideologiei transgender în Florida, pentru a mulțumi gloata radicală. Acum, după două săptămâni de penitență care a inclus de toate, de la donații LGBT de milioane de dolari până la formarea unui grup operativ gay și transgender, Disney este cel mai aproape de punctul rupturii finale de părinții americani – și de realitate.

Bob Chapek, care susținea că declarațiile corporatiste pe teme politice sunt „contraproductive“, a devenit o altă persoană de la începutul lunii martie. În prezent, după ce a fost îngenuncheat de extrema radicală ce ține în ghearele sale Disney, agenda trezită a companiei e mai importantă ca orice altceva.

„Știm că e un moment în care trebuie să acționăm de urgență, iar cuvintele nu sunt suficiente“, le-a spus Chapek angajaților Disney în cadrul unei ședințe virtuale. Însă acest ultim pas, prin care jură „să ia atitudine“ împotriva republicanilor din Texas ce doresc să-i împiedice pe copii să-și mutileze corpurile sau să ia medicamente care le schimbă viața, reprezintă o escaladare la care nici măcar conservatorii nu s-au așteptat.

„Când am citit articolul“, a declarat procurorul general din Texas, Ken Paxton (R), s-a întrebat la ce s-ar putea referi Chapek când zice că „ia atitudine“. „Ce va face Disney în Texas?“ a întrebat el la „Washington Watch“. „Respectăm legislația noastră de stat. În afară că vor să vină aici și să elimine legislativul… Oricât de puternici ar fi, nu cred că au capacitatea de a schimba legea de stat din Texas – eu cel puțin nu știu să fie capabili de asta“.

La fel ca majoritatea oamenilor, este uimit până și de faptul că Disney încearcă așa ceva. „Este șocant pentru mine. Vorbim despre copii care iau o decizie irevocabilă“ ce i-ar putea urmări pentru tot restul vieții.

În același timp, pe plan intern Disney, există o indignare tot mai mare față de agenda de extremă stângă a companiei. Într-un regat de 203.000 de angajați, cei 100 care au organizat un protest pentru transgenderism poate că au reușit să ajungă pe prima pagină a ziarelor, dar nu reprezintă decât o fracțiune dintre bărbații și femeile care clocotesc în tăcere din pricina activismului combativ ce le încalcă valorile.

Într-o scrisoare deschisă, membrii echipei Disney îl critică pe Chapek pentru că transformă compania într-un „loc de muncă din ce în ce mai inconfortabil“ pentru oricine ale cărui „convingeri politice și religioase nu sunt în mod explicit progresiste“.

„În ultimele săptămâni am observat cum conducerea noastră a condamnat legi și politici pe care noi înșine le susținem. Am observat cum colegi de-ai noștri, convinși că nimeni din cadrul acestei companii nu are altă părere, devin din ce în ce mai agresivi în pretențiile lor. Ei insistă ca Disney să ia atitudine fermă nu doar în ceea ce privește acest subiect, ci și în privința altor legi și cer pe față pedepsirea angajaților care nu sunt de acord cu ei.

Angajații care doresc ca Disney să facă declarații politice de stânga sunt încurajați, în timp ce aceia dintre noi care cer neutralitate pot să o facă doar în șoaptă, de teama represaliilor. Compania pe care noi o iubim pare să considere că noi nu existăm sau că nu avem ce căuta aici… Mai mult, pe măsură ce această atitudine politizată se infiltrează în conținutul și mesajele adresate publicului, și clienții noștri mai conservatori se simt la fel de excluși. Nu va dura foarte mult până ce un public astfel tratat va decide să-și cheltuie banii în alte părți“.

Unii au trecut deja la acțiune. Furios pe faptul că Disney caută să mulțumească în primul rând clientela trezită, Ben Shapiro a declarat: „Este timpul să-i facem să simtă în buzunare“. „Dacă vă interesează un divertisment sănătos pentru copiii voștri, vom începe să producem conținut pentru copii aici, la Daily Wire, special pentru a nu fi nevoiți să susțineți companiile care vă urăsc și satisfac dorințele celor ce vă disprețuiesc valorile“.

Au existat, de asemenea, reacții din partea unor vedete Disney curajoase. Natasha Ward, vedeta filmului „Station 19“, deținut de Disney, a postat că „Sprijinirea libertății persoanelor transgender nu înseamnă că este în regulă să încălcați drepturile femeilor biologice“. Când „adevărul altor oameni ignoră realitatea și impune o povară nejustificată, care înlocuiește drepturile mele, s-a mers prea departe“, a argumentat ea.

Alți conservatori aplică metoda Stângii – se infiltrează în adunările acționarilor și îl confruntă personal pe Chapek. Justin Danhof, directorul Free Enterprise Project, a cumpărat o singură acțiune la mai multe companii Fortune 500 doar pentru dreptul de a participa la ședințe și de a contesta status quo-ul politic. Acest lucru s-a dovedit deosebit de util recent, Disney organizând o întâlnire cu investitorii într-una din cele mai controversate săptămâni din ultima perioadă.

„Pentru a participa la o adunare a acționarilor unei companii cotate la bursă, trebuie să dețineți o singură acțiune la acea companie“, a explicat Danhof. „Așa că, dacă sunteți supărat pe Coca-Cola pentru o acțiune pe care a întreprins-o, cred că în ziua de azi vă costă $58 intrarea la ședința acționarilor“.

Majoritatea investitorilor legitimi ai Disney – cei care au investit în acțiuni pentru a face bani – nu împărtășesc politicile companiei, a precizat Danhof. „Însă marea majoritate a investitorilor activiști care vin la aceste întâlniri promovează interesele comunității LGBTQ și o fac în număr foarte mare. Dar nu mă sperie asta“, a insistat el. „Se aud mai multe voci de dreapta decât s-au auzit vreodată“.

El compară situația cu mișcarea demarată de părinți în domeniul educației. „Părinții fac schimbări în consiliile școlare. Elimină membrii nepotriviți pentru că vor să-și protejeze copiii… Dar să știți că se poate face același lucru și în arena corporatistă – pentru că și America corporatistă vrea să controleze ceea ce văd copiii voștri. Și credeți-mă, ei vor să vă corupă familia și cultura. Așadar, puteți lupta în școli – dar puteți lupta și la nivel corporativ“.

Și, judecând după acțiunile lor, Disney ar fi locul perfect pentru a începe.

Traducere și adaptare

Tribuna.US