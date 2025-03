THE FEDERALIST: Trump are dreptate să se împotrivească supremației judiciare | VIDEO

A ignorat președintele Trump ordinul judecătorului James Boasberg de la Curtea Districtuală a SUA din Washington, D.C., de a opri deportarea a sute de presupuși teroriști și membri ai bandelor în acest weekend? Nu.

Ar fi fost constituțional dacă ar fi făcut-o? Da.

Pentru prea mult timp, am acceptat fără discuție noțiunea greșită conform căreia sistemul judiciar federal are puterea exclusivă de interpretare a Constituției și că statele și celelalte ramuri ale guvernului federal sunt obligate să accepte orice decid instanțele. Acest mit al „supremației judiciare” a dezechilibrat sistemul constituțional conceput de fondatorii noștri și trebuie să fie respins, analizează John Daniel Davidson pentru The Federalist.

Cazul actual, care se referă la posibilitatea ca un judecător federal să împiedice expulzarea străinilor despre care Executivul a stabilit că fac parte dintr-o organizație teroristă, este ocazia perfectă de a reafirma punctul de vedere al Fondatorilor cu privire la puterea de interpretare a Constituției – un punct de vedere care a fost împărtășit și aplicat de președinții Andrew Jackson și Abraham Lincoln. Acum se pare că administrația Trump reînvie această viziune de mult pierdută, și era și timpul.

Iată ce s-a întâmplat.

În weekend, Departamentul de Securitate Internă a deportat zeci de presupuși membri ai bandei violente venezuelene Tren de Aragua, pe care administrația Trump a desemnat-o organizație teroristă în ianuarie. Sâmbătă, Trump a invocat Alien Enemies Act (AEA) și a declarat o „invazie” din partea membrilor Tren de Aragua, ordonând îndepărtarea lor imediată în conformitate cu AEA. Aceștia au fost arestați, împreună cu alți presupuși membri ai bandei aflați ilegal în țară, și transportați cu avionul în El Salvador, unde președintele El Salvador, Nayib Bukele, a fost de acord să îi încarce în numele Statelor Unite.

Judecătorul Boasberg, un judecător virulent anti-Trump cu o lungă istorie de activism judiciar discutabil, acționând la cererea ACLU și a firmei de avocatură Democracy Forward condusă de Marc Elias, a emis un ordin de restricție temporară în speranța de a opri deportările. Nu a avut loc nicio audiere, ci doar o comandă tranșantă din partea lui Boasberg de a opri aceste deportări timp de două săptămâni și de a se pregăti pentru o audiere – ca și cum politica Executivului, chiar și în chestiuni sensibile de securitate națională, ar putea fi dictată pur și simplu de un judecător dintr-o instanță inferioară.

Din păcate pentru Boasberg și ACLU, două dintre zborurile de deportare decolaseră deja și se aflau în afara teritoriului SUA în momentul în care ordinul scris al judecătorului a fost emis sâmbătă seara. (Un al treilea zbor a decolat mai târziu în acea noapte, dar acesta transporta cetățeni străini care au fost deportați din alte motive decât desemnarea de către Trump a Tren de Aragua drept organizație teroristă, astfel încât ordinul lui Boasberg era irelevant).

Contrar afirmațiilor false ale presei corporatiste, administrația Trump nu l-a sfidat pe Boasberg și nu i-a ignorat ordinul.

Pur și simplu a recunoscut că, odată ce presupușii teroriști au fost îndepărtați de pe teritoriul SUA, instanțele federale nu mai aveau competență și nu mai puteau emite ordine referitoare la aceștia. Cu toate acestea, prin această afirmație, administrația Trump a semnalat că nu acceptă punctul de vedere al supremației judiciare conform căruia Boasberg poate dicta politica Casei Albe de pe banca federală, cu atât mai puțin să ordone aeronavelor militare americane să se întoarcă în mijlocul zborului.

Ca răspuns, Boasberg a convocat o audiere luni, cerând să știe exact la ce oră au decolat aceste avioane, când au părăsit spațiul aerian al SUA și când au aterizat în El Salvador – din nou, ca și cum el, un judecător federal singuratic, ar avea autoritatea de a dirija operațiuni antiteroriste care intră sub autoritatea exclusivă a puterii executive. Administrația a spus pur și simplu că acestea erau chestiuni operaționale pe care nu avea libertatea de a le discuta într-un cadru public. (Într-o demonstrație uluitoare de aroganță, Boasberg a replicat că puterile sale judiciare „nu expiră la marginea spațiului aerian”).

Chiar înainte de această audiere, procurorul general Pam Bondi a expus punctul de vedere al administrației cu privire la chestiunea mai largă a competenței instanțelor federale de a interveni în acest caz. Într-un răspuns și într-o moțiune de anulare, Bondi a susținut că reclamanții din acest caz „nu pot folosi aceste proceduri pentru a interfera cu autoritatea președintelui în materie de securitate națională și afaceri externe, iar Curtea nu are competența de a face acest lucru”.

Bondi a continuat să explice că „la fel cum o instanță nu ar putea interzice președintelui să efectueze un atac străin cu drone sau o operațiune militară în străinătate sau să negocieze cu o putere străină pentru a coordona o astfel de operațiune, nici o instanță nu ar putea restricționa în mod legal autoritatea inerentă a președintelui în temeiul articolului II de a colabora cu o națiune străină pentru a transfera teroriști și criminali care se află deja în afara Statelor Unite”. Cu alte cuvinte, invocarea AEA de către președinte este nejustificată și nerevizuibilă.

Administrația exprimă aici o viziune asupra puterilor judiciare și executive care se conformează mai îndeaproape modului în care Părinții fondatori le-au înțeles. Mai simplu spus, fondatorii nu credeau că puterea judecătorească este singurul arbitru care decide ce este și ce nu este constituțional. Deși instanțele, în frunte cu Curtea Supremă, au într-adevăr o putere independentă de a interpreta și aplica Constituția, acest lucru nu înseamnă că sunt supreme în fața celorlalte două ramuri sau a statelor.

(În ceea ce privește problema autorității statelor de a interpreta Constituția, există argumente solide în favoarea faptului că, în fața inacțiunii federale sau a neglijenței în serviciu la Washington, un stat precum Texas are dreptul constituțional de a lua problema în propriile mâini pentru a-și proteja populația în caz de invazie. Guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a susținut parțial acest caz în ianuarie anul trecut, când a declarat o invazie la frontiera dintre Texas și Mexic și a acuzat administrația Biden că a „încălcat pactul dintre Statele Unite și state”. Din păcate, Abbott nu a mers suficient de departe cu propriul său raționament. El nu a ordonat forțelor de ordine ale statului să aresteze și să expulzeze în Mexic pe cei prinși traversând ilegal Rio Grande).

James Madison a expus clar raționamentul din spatele acestei viziuni mai expansive a separării puterilor în Federalist No. 49: „Cele câteva departamente fiind perfect coordonate prin termenii comisiei lor comune, niciunul dintre ele, este evident, nu poate pretinde un drept exclusiv sau superior de a stabili limitele dintre puterile lor respective”.

Aceasta înseamnă că sistemul judiciar nu poate dicta pur și simplu Congresului sau președintelui ceea ce trebuie sau nu trebuie să facă în conformitate cu Constituția. După cum a scris juristul Michael Paulsen, „puterea de interpretare a Constituției este o putere divizată, partajată, care ține de funcțiile fiecăreia dintre ramurile guvernului național – și de instrumentele guvernelor de stat, precum și de jurați – niciunul dintre acești actori nefiind legat în mod literal de punctele de vedere ale celorlalți”. Conform acestui punct de vedere, Constituția însăși, nu Curtea Supremă, este legea supremă a țării.

Dacă acest lucru sună ca o viziune radicală asupra Constituției și a separării puterilor, acest lucru se datorează doar faptului că ne-am îndepărtat atât de mult de modul în care sistemul nostru constituțional a fost stabilit inițial și am importat conceptul străin de supremație judiciară, care ridică rolul instanțelor deasupra ramurilor politice și a statelor.

Nu a fost întotdeauna așa.

Abraham Lincoln, de exemplu, a înțeles că puterea executivă nu era neapărat legată de hotărârile Curții Supreme, ci avea propria putere inerentă de a interpreta Constituția. Lincoln și Congresul au afirmat ceea ce am putea numi supremația constituțională în sfidarea deciziei Dred Scott a Curții Supreme, prin adoptarea și aplicarea legilor care interzic sclavia în teritoriile federale – ceea ce Dred Scott interzicea în mod expres. Lincoln a sfidat, de asemenea, o decizie a Curții Supreme care pretindea să îi limiteze autoritatea de comandant suprem de a reține prizonieri inamici în timpul Războiului Civil.

Într-adevăr, dacă aderăm la noțiunile moderne de supremație judiciară, atunci o mare parte din ceea ce a făcut Lincoln în calitate de președinte ar trebui considerat ilegal și extraconstituțional. În schimb, părerea lui Stephen Douglas a fost că Dred Scott a fost legea țării și trebuie respectată. În prezent, mulți specialiști în drept susțin punctul de vedere al lui Douglas, chiar dacă nu vor să recunoască acest lucru și nu vor să ducă argumentul până la concluzia sa logică: că Sudul a avut dreptul să se separe.

Rămâne de văzut cum se vor desfășura toate acestea în sala de judecată a lui Boasberg, sau poate chiar la Curtea Supremă. Dar, până acum, administrația Trump afirmă o înțelegere mai veche și mai bine fundamentată a supremației constituționale și a separării puterilor, o înțelegere de la care ne-am îndepărtat foarte mult și la care trebuie să ne întoarcem.

În caz contrar, așteptați-vă ca judecătorii radicali anti-Trump, precum Boasberg, să continue să pretindă puterea exclusivă de interpretare constituțională asupra și împotriva președintelui și Congresului, reunind efectiv toată puterea federală într-un singur loc – ceea ce Madison a numit pe bună dreptate „însăși definiția tiraniei”.

