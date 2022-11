Top 10 cele mai bune locații pentru a te pensiona în SUA

Mulți americani consideră Florida ca fiind cel mai bun loc unde să te retragi după pensionare, dar o nouă listă compilată de U.S. News and World Report a arătat că pe prima poziție se situează Lancaster, Pennsylvania, informează Gianna Melillo, The Hill.

De fapt, orașele din Pennsylvania au ocupat cinci dintre cele 10 poziții ale clasamentului zonelor metropolitane, spre deosebire de Florida, care a intrat în top cu doar patru orașe.

Lancaster, un oraș din sud-estul Pennsylvaniei, a obținut un punctaj de 7,2 din 10 posibile, pe baza unor indici care au analizat gradul de satisfacție, prețul locuințelor, calitatea serviciilor medicale, impozitele plătite de pensionari, atractivitatea și piața muncii.

Acesta a fost urmat de Harrisburg, Pennsylvania, Pensacola, Florida, Tampa, Florida și York, Pennsylvania.

Naples, Florida; Daytona Beach, Florida; Ann Arbor, Michigan; Allentown, Pennsylvania; și Reading, Pennsylvania au completat topul celor mai bune 10 locații pentru persoanele ajunse la vârsta pensionării.

Citește și Orașele americane cu cele mai bune condiții de viață pentru familii

În studiu au fost incluse 150 dintre cele mai vaste zone metropolitane ale națiunii. Deși preferințele individuale și proximitatea față de familie pot influența puternic locul unde se stabilesc pensionarii, cercetătorii au determinat ponderea fiecărui indice prin intermediul unui sondaj online.

În total, 3.100 de persoane cu vârsta de 45 de ani sau peste au completat sondajul. Indicele privind prețul locuințelor a avut cea mai mare pondere în scorul general al fiecărei zone. Acesta a inclus factori precum costurile medii anuale ale locuințelor pentru proprietarii cu împrumuturi la bancă și chiria brută medie anuală.

„Lancaster este accesibil în comparație cu alte zone metropolitane importante, iar prețul locuințelor este mai scăzut decât nivelul mediu pe plan național“, au precizat autorii studiului, adăugând că „în ceea ce privește prețul alimentelor, serviciile medicale, transportul și alte cheltuieli de trai, orașul se încadrează în media națională“.

Gradul de satisfacție a fost al doilea factor cu cea mai mare pondere și a inclus rata infracționalității, calitatea aerului și indici privind confortul.

În Harrisburg, „pasionații de activități în aer liber profită de traseele existente de-a lungul râului Susquehanna și de vecinătatea regiunii cu mai multe parcuri naționale, unde pot practica drumeții, alpinism și camping“, se arată în raport.

„Iubitorii de muzică pot participa la concerte desfășurate pe arenele locale și pot asculta muzică live la cafenelele și librăriile din zonă“.

Toate orașele din Top 10 se mândresc cu un amestec de medii urbane și rurale ușor accesibile. Multe din ele găzduiesc, de asemenea, locații și monumente istorice.

1. Lancaster, Pennsylvania.

2. Harrisburg, Pennsylvania.

3. Pensacola, Florida.

4. Tampa, Florida.

5. York, Pennsylvania.

6. Naples, Florida.

7. Daytona Beach, Florida.

8. Ann Arbor, Michigan.

9. Allentown, Pennsylvania.

10. Reading, Pennsylvania.

Deoarece mulți pensionari caută să se stabilească în locuri cu climă temperată, nu este de mirare că Florida ocupă un loc de frunte în topul celor mai bune destinații pentru cei ce-și încheie activitatea la locul de muncă.

Dar pericolul reprezentat de furtunile tropicale și uragane ar putea să-i descurajeze pe unii pensionari să se aventureze spre sud, preferând în schimb să facă față furtunilor de zăpadă din Pennsylvania sau Michigan.

Traducere și adaptare

Tribuna.US