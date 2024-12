Top 5 sunt cele mai scumpe orașe din America de Nord

Pentru o viață mai ieftină, Canada ar fi o opțiune

Pentru un oraș care abia recent a descoperit coșul de gunoi, New York-ul este uimitor de scump. Anul trecut s-a clasat drept cel mai scump oraș din lume, alături de Singapore (un oraș care nici nu ar visa să fie fără un management adecvat al deșeurilor). În clasamentul din acest an, New York rămâne cel mai scump oraș din America de Nord, deși la nivel global a coborât pe locul al treilea, la egalitate cu Geneva. Harta de mai jos arată cum sunt clasate comparativ alte orașe din regiune, analizează The Economist.

Indicele EIU privind costul vieții clasifică 173 de orașe din întreaga lume în funcție de costul a peste 200 de produse și servicii. În acest an, primele trei locuri din America de Nord sunt nesurprinzătoare: New York, care rămâne centrul cultural și financiar al Americii; Los Angeles, orașul Hollywood; și San Francisco, ai cărui lucrători din domeniul tehnologiei plătesc mai mult pentru ajutor casnic decât orășenii din orice altă parte a lumii.

Cu toate acestea, chiar și aceste metropole consumatoare de bani au devenit puțin mai ieftine în raport cu restul lumii decât erau anul trecut. Datorită îmbunătățirii lanțurilor globale de aprovizionare și a acțiunii timpurii a Rezervei Federale americane de a crește ratele dobânzilor, rata de creștere a prețurilor a încetinit în America de Nord în 2023. Inflația în New York, de exemplu, a fost estimată de EIU la 5,1% anul trecut; rata anuală este acum de doar 1,9%. În medie, orașele americane au coborât 4,2 locuri în clasamentul mondial.

Regiunea este în continuare un loc scump de locuit. Houston, Seattle, Minneapolis, San Diego și Washington, DC sunt, de asemenea, printre cele mai scumpe locuri. Toate au economii destul de puternice, chiar dacă se bazează pe sectoare diferite – Houston se bazează pe banii din petrol și gaze, în timp ce zona Seattle găzduiește juggernaut-uri tehnologice, precum Amazon și Microsoft.

Orașele din sudul Americii sunt în general mai ieftine decât cele din nord: Atlanta și Charlotte împart locul 16 în clasamentul nord-american. În Canada, însă, banii merg și mai departe. Montreal, Calgary și Toronto sunt printre cele mai ieftine orașe din regiune.

New-yorkezii înrăiți vor rămâne în orașul lor atâta timp cât își permit. Dar unii ar putea fi tentați să se mute la nord de graniță. Viața va fi mai ieftină acolo. S-ar putea, de asemenea, să o găsească mai plăcută: cele mai locuibile orașe din America de Nord se întâmplă să fie în Canada. Unele ar putea avea chiar coșuri de gunoi.

